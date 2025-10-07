AI Gemini ฟันธง! Solana (SOL) ทะยานสู่ $545 ในปี 2025: พร้อมปัจจัยหนุนมหาศาล
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลกได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ Bitcoin ทะยานแตะระดับสูงสุดใหม่กว่า 125,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก นอกจากนี้ กระแสเงินทุนสถาบันได้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างมหาศาล โดยเฉพาะใน Bitcoin และ Ethereum ETF ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม
ในขณะที่ Solana ก็ไม่น้อยหน้า โดยแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น 9.60% ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา แซงหน้าตลาดคริปโตโดยรวม การลงทุนจากสถาบันยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อน Solana ด้วยเงินทุนกว่า 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่หลั่งไหลเข้ามา สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการขยายขนาดและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง ทั้งในด้าน DeFi และปริมาณธุรกรรม บทความนี้จะเจาะลึกการคาดการณ์ราคา Solana ในปี 2025 โดยวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มที่สำคัญ
Gemini ชี้ ราคา Solana ปี 2025 จะถูกดันจากแรงหนุนการอนุมัติ Spot ETF และการอัปเกรดเครือข่าย Alpenglow มีโอกาสทะลุ $545 ก่อนสิ้นปีนี้
เมื่อเราถามถึงการคาดการณ์ราคา Solana โมเดล Gemini AI ได้ให้การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โดยเน้นถึงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางตลาดได้:
Solana เตรียมพุ่งทะยานอย่างรุนแรงตลอดปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกที่สมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีหลักของมันกำลังได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ เช่น Alpenglow ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของเครือข่ายอย่างมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการปริมาณงานสูง ที่สำคัญคือ การอนุมัติ Spot Solana ETF โดย SEC ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2025 นี้ จะปลดล็อกเม็ดเงินจากสถาบันจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการลงทุนในรูปแบบ Corporate Staking และ CME Futures ที่มีอยู่แล้ว การรับรองจากสถาบันนี้ ผนวกกับการเติบโตของระบบนิเวศ Solana ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วย TVL แตะ 30.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และครองส่วนแบ่งการโอน Stablecoin ส่วนใหญ่ ยืนยันสถานะของ Solana ในฐานะบล็อกเชน Layer-1 ที่สำคัญ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นใจ จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเติบโตสูง ดังนั้น ผมจึงคาดการณ์อย่างมั่นใจว่า Solana (SOL) จะไปถึง 545 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2025.
- การยอมรับจากสถาบันและการอนุมัติ ETF: การตัดสินใจของ SEC เกี่ยวกับ Spot Solana ETF ที่ใกล้เข้ามาในวันที่ 16 ตุลาคม 2025 ควบคู่ไปกับการถือครองในรูปแบบ Corporate Staking กว่า 1.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Open Interest ใน Solana Futures ของ CME ที่แตะ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมที่จะนำเงินทุนสถาบันจำนวนมากและสร้างความชอบธรรมให้กับ SOL.
- ประสิทธิภาพและการอัปเกรดเครือข่าย: ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญ รวมถึงการอัปเกรด Alpenglow ที่ช่วยลดเวลาการยืนยันบล็อกเหลือเพียง 150 มิลลิวินาที และข้อเสนอการเพิ่มความจุบล็อกอีก 30% ในปี 2025 จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาด ความเร็ว และความน่าเชื่อถือของ Solana อย่างมหาศาล ดึงดูดนักพัฒนาและผู้ใช้เข้าสู่ระบบนิเวศมากขึ้น.
- การเติบโตของระบบนิเวศและเมตริกบนเครือข่าย: Total Value Locked (TVL) ใน DeFi ของ Solana ที่พุ่งสูงกว่า 30.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 3 ปี 2025 ส่วนแบ่งตลาด 60% ในการโอน Stablecoin และการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอเกินกว่า 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไตรมาส ล้วนเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงประโยชน์ใช้สอยที่แข็งแกร่งและฐานผู้ใช้ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง.
การคาดการณ์ราคา Solana (SOL) ที่ 545 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2025 ดูเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แต่ก็มีปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่งหลายประการ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญของ Solana ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรด Alpenglow ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของเครือข่ายอย่างมหาศาล รวมถึงการเติบโตของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน TVL ที่พุ่งสูงถึง 30.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการครองส่วนแบ่งการโอน Stablecoin ส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำถึงการใช้งานที่กว้างขวาง นอกจากนี้ การคาดการณ์เรื่องการอนุมัติ Spot Solana ETF โดย SEC และการสนับสนุนจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ก็เป็นแรงผลักดันชั้นดีที่ทำให้การคาดการณ์นี้มีน้ำหนักพอสมควร
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จากกราฟแนวโน้มขาขึ้นของ Solana ในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 240 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมาย 545 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ AI Gemini ได้กล่าวไว้อย่างมาก ทำให้กราฟดังกล่าวไม่ได้สนับสนุนการคาดการณ์ระยะยาวอย่างชัดเจน ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของพยากรณ์นี้คือการที่ AI คาดการณ์อย่างมั่นใจว่า SEC จะอนุมัติ Spot Solana ETF ในวันที่ 16 ตุลาคม 2025 ซึ่งหากล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ อาจส่งผลกระทบต่อราคา Solana อย่างรุนแรง นอกจากนี้ การเติบโตของ TVL และสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคก็ต้องดำเนินไปตามที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้เป้าหมายที่สูงเช่นนี้เป็นไปได้จริง
ปลดล็อกศักยภาพ Solana เต็มพิกัด: ด้วย Snorter Token
ในขณะที่ Solana กำลังสร้างกระแสและความน่าตื่นเต้นในโลกคริปโตอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่มองหาโอกาสทองบนเครือข่ายความเร็วสูงนี้ ไม่ควรพลาดโปรเจกต์ที่กำลังจะกลายเป็น Game Changer อย่าง Snorter Token (SNORT) Snorter Token กำลังจะปิด Presale ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 4.3 ล้านดอลลาร์ และราคากำลังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ก่อนลิสต์ DEX ครั้งแรกปลายเดือนตุลาคมนี้
นี่ไม่ใช่แค่เหรียญมีมทั่วไป แต่คือหัวใจของ Snorter Bot บอทเทรดสุดล้ำที่ทำงานบน Telegram ออกแบบมาเพื่อการเทรดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบน Solana โดยเฉพาะ! มันมาพร้อมฟีเจอร์เด็ดอย่าง Auto-sniping ที่ดำเนินการภายในเสี้ยววินาทีบน DEX ของ Solana, Copy Trading เพื่อลอกเลียนกลยุทธ์ของ ‘วาฬ’ และระบบตรวจจับ Rug Pull/Honeypot ด้วย AI ที่แม่นยำกว่า 85% ในช่วงเบต้า! ไม่เพียงเท่านั้น ยังมี Liquidity tracking, MEV protection และการตั้ง Limit Order ที่แม่นยำ
ที่สำคัญคือค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำที่สุด และผู้ถือ SNORT Token จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งลดค่า Swap จาก 1.5% เหลือ 0.85% และ Unlimited Snipes โปรโตคอล Staking ยังให้ผลตอบแทน APY สูงถึง 114%-169% พร้อม Airdrops และสิทธิ์อัปเกรดบอท ด้วย Roadmap ที่ชัดเจน ทั้งการลิสต์ DEX, การเปิดตัวบอทเต็มรูปแบบใน Q4, และขยายสู่ Cross-chain (ETH, BNB, Polygon) ในอนาคต รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Coinsult และ SolidProof ที่ยืนยันความโปร่งใส Snorter Token จึงมีศักยภาพที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 50x-100x ได้ไม่ยากบนเครือข่าย Solana ที่กำลังเฟื่องฟู จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 และเป็นอีกหนึ่งเหรียญมาแรงที่น่าจับตามอง
หากคุณสนใจ Snorter Token เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์/รีวิว Snorter Token หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Snorter Token แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: