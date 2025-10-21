Fed จ่อถกอนาคตสินทรัพย์ดิจิทัล! Bitcoin Hyper เสริมแรงบวกตลาดคริปโตพุ่งรับกระแส Layer-2
แม้ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) จะร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ราว 104,000 ดอลลาร์ แต่โปรเจกต์ Layer-2 ที่เติบโตเร็วที่สุดอย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) กลับเดินหน้าอย่างร้อนแรง ด้วยการระดมทุนเพิ่มอีกกว่า 300,000 ดอลลาร์ภายในสุดสัปดาห์ ส่งผลให้ยอดระดมทุนรวมในรอบพรีเซลล์แตะระดับ 24.3 ล้านดอลลาร์แล้วในเวลานี้
ในวันอังคารที่จะถึงนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เตรียมจัดประชุมหัวข้อ “ระบบการชำระเงินยุคใหม่” ซึ่งครอบคลุมถึงคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล นับเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจำนวนมากมองว่าอาจเป็น “เชื้อไฟขาขึ้น” ที่ช่วยผลักดันให้ราคา BTC ฟื้นตัวจากช่วง $111,000 และอาจพุ่งทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะมีผลต่อความต้องการ Bitcoin ในระยะยาวมากที่สุด อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณจากเฟด แต่คือการเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ “ใช้งานได้จริง” — ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ Bitcoin Hyper
โปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 ตัวแรกของ Bitcoin ที่สร้างขึ้นบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อให้ BTC สามารถรองรับธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาที ครอบคลุมทั้ง DeFi, เกม, แอปพลิเคชันจริงในโลกจริง (RWA) และอีกมากมาย
เมื่อระบบนี้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ Bitcoin จะไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าอีกต่อไป แต่จะกลายเป็น “พลังขับเคลื่อน” ของแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วยความเร็วระดับเดียวกับ Solana ซึ่งนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า HYPER คือหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ไม่ควรมองข้าม
เวลาของรอบ Presale ปัจจุบันเหลือเพียง 26 ชั่วโมงสุดท้ายในการซื้อ HYPER ที่ราคา $0.013145 ก่อนที่จะเข้าสู่รอบถัดไปซึ่งราคาจะปรับสูงขึ้นอีกขั้น
การประชุมเฟดกับผู้นำวงการคริปโต – จุดเปลี่ยนสำคัญของแนวโน้ม Bitcoin
งาน Fed’s Payments Innovation Conference วันที่ 21 ตุลาคม ที่จะถ่ายทอดสดผ่าน YouTube อย่างเป็นทางการของเฟด กำลังถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในเวทีของธนาคารกลางที่พูดถึง “คริปโต” อย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรก
วาระการประชุมประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ “Creating a Bridge Between Traditional Finance and the Digital Asset Ecosystem” ที่มีบุคคลสำคัญอย่าง Sergey Nazarov แห่ง Chainlink, Michael Shaulov จาก Fireblocks และ Jackie Reses จาก Lead Bank ร่วมพูดคุย รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Stablecoin, AI ในระบบชำระเงิน และสินทรัพย์ Tokenized โดยมีผู้บริหารจาก Circle, Coinbase, BlackRock และ Ark Invest ร่วมเวที
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่านี่คือ “สัญญาณยืนยัน” ว่าภาครัฐและสถาบันการเงินขนาดใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนให้ Bitcoin กลับมาฟื้นตัวหลังจากราคาซบเซามาตั้งแต่การเทขายหนักเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
เดือนตุลาคมในอดีตถือเป็นเดือนที่มักให้ผลตอบแทนดีที่สุดของ Bitcoin นักลงทุนในตลาด Prediction อย่าง Polymarket มองว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเหนือ $102,000 และอาจแตะ $110,000 ได้ในช่วงประชุมเฟด
นักกลยุทธ์ชื่อดังอย่าง Tom Lee แห่ง Fundstrat และ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ยังคงย้ำมุมมองว่า Bitcoin มีโอกาสแตะระดับ $250,000 ภายในสองเดือนข้างหน้า โดยมีตัวกระตุ้นสำคัญคือการเติบโตของ เหรียญใหม่ ที่เพิ่มประโยชน์ใช้งานให้ Bitcoin อย่าง Bitcoin Hyper ซึ่งช่วยสร้างอุปสงค์ใหม่ให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก
Bitcoin Hyper – การยกระดับ Bitcoin สู่โลกการใช้งานจริงโดยไม่สูญเสียความปลอดภัย
Bitcoin Hyper วางเป้าหมายสร้างระบบนิเวศที่ทำให้ Bitcoin ถูกใช้งานได้จริงในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น DeFi, เกม, เหรียญมีม, และสินทรัพย์โลกจริง (RWA)
จุดเด่นของโครงการนี้อยู่ที่การทำให้ BTC กลายเป็นสินทรัพย์ที่ “หมุนเวียนในระบบ” ได้อย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นเพียงแหล่งเก็บมูลค่า โดยใช้ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาแบบเดียวกับของ Solana เช่น Rust SDK, Anchor Framework และ Solana API เพื่อให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันความเร็วสูงได้อย่างราบรื่น
ธุรกรรมในระบบของ Bitcoin Hyper สามารถทำได้รวดเร็วในระดับเดียวกับ Solana แต่มีค่าธรรมเนียมเพียงเศษเสี้ยวของระบบดั้งเดิม ที่สำคัญคือยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยระดับสูง ทุกธุรกรรมของ BTC ในเครือข่ายนี้ได้รับการค้ำประกันด้วย Bitcoin จริงที่ถูกล็อกไว้ใน “canonical bridge” ของ Bitcoin Hyper
สิ่งนี้ทำให้โครงการได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนและนักพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังมองหา เหรียญมีมมาแรง ที่ไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ไวรัล แต่ยังมีเทคโนโลยีรองรับจริงอยู่เบื้องหลัง
HYPER – หัวใจของระบบ Layer-2 ที่ขับเคลื่อน Bitcoin Hyper
แม้ว่า BTC จะเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในระบบ แต่โทเค็นหลักของเครือข่ายคือ HYPER ซึ่งในช่วงสองวันที่ผ่านมา นักลงทุนแห่ซื้อไปกว่า 300,000 ดอลลาร์
HYPER ทำหน้าที่เป็นโทเค็นสำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียม กำกับดูแลระบบ (governance) และใช้สำหรับการ staking เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือเข้ามามีส่วนร่วมในระบบนิเวศ
ในสายตาของนักลงทุนจำนวนมาก HYPER ยังถูกมองว่าเป็นการลงทุนแบบ “อ้อม” ใน Bitcoin เพราะมูลค่าของมันเชื่อมโยงโดยตรงกับการขยายตัวของระบบ Layer-2 ที่ช่วยเพิ่มการใช้งานของ BTC ได้จริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจให้ผลตอบแทนแบบอสมมาตรในระยะยาว
อีกทั้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน (Hybrid Architecture) ที่ทำงานบน SVM แต่ยังเชื่อมต่อกับ Bitcoin ผ่าน canonical bridge ทำให้ HYPER สามารถรวมความเร็วระดับสูงเข้ากับความปลอดภัยระดับ Bitcoin ได้อย่างลงตัว
เมื่อโครงการเตรียมจดทะเบียนบนกระดานเทรดในอนาคต นักลงทุนคาดว่าความต้องการ HYPER จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อม ๆ กับการเติบโตของระบบนิเวศ Bitcoin Hyper ที่อาจกลายเป็นหนึ่งในตัวเร่งตลาดคริปโตรอบใหม่ในปีหน้า
เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายในการเข้าร่วม Presale
ผู้ที่ต้องการซื้อ HYPER ที่ราคา $0.013145 สามารถเข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ Bitcoin Hyper โดยรองรับการชำระด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต
HYPER ยังสามารถนำไปใช้ในการ staking เพื่อรับผลตอบแทนสูงสุดแบบ Dynamic APY ที่ 49% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้แบบ passive income จากเหรียญที่มีศักยภาพระยะยาว
ทีมงานแนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งใน กระเป๋าคริปโตและ Bitcoin ที่ดีที่สุด โดย HYPER ถูกเพิ่มไว้ในหมวด “Upcoming Tokens” แล้ว ทำให้การซื้อ ติดตาม และเคลมโทเค็นหลังเปิดตัวจริงเป็นไปได้ง่าย
หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของ Bitcoin Hyper ไม่ควรพลาด บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อคงความแม่นยำในการประเมิน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือที่ X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: