FARTCOIN มีโอกาสพุ่ง? – ดูวิธีสะสมเหรียญผ่านกลไก Mine-to-Earn
Fartcoin ($FARTCOIN) มีแนวโน้มพุ่งขึ้นถึง 95% จากราคาปัจจุบัน ตามคำวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จากชุมชน Discord ชื่อดังอย่าง Wealth Group
เหรียญมีมนี้ยังถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์มูลค่าสูงของวงการคริปโต โดยมีมูลค่าตลาดราว 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหากการคาดการณ์เป็นจริง มูลค่าของมันอาจกลับมาทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ อีกครั้ง
สำหรับนักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนโดยไม่ต้องถือเหรียญโดยตรง สามารถสะสม $FARTCOIN แบบ passive ผ่านโครงการ PepeNode (PEPENODE) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ mine-to-earn แห่งแรกของเหรียญมีม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับเหรียญชั้นนำอย่าง FARTCOIN, Pepe (PEPE) และเหรียญ native ของแพลตฟอร์ม PEPENODE ทั้งในรูปแบบกำไรจากราคาและรายได้ passive
นอกจากนี้ PepeNode ยังเปลี่ยนการขุดเหรียญที่เคยซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงให้กลายเป็นเกม ทำให้ผู้ใช้งานสนุกกับการวางกลยุทธ์และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นักลงทุนรอบแรกยังสามารถเข้าร่วมพรีเซลในราคาต่ำได้ โดยปัจจุบันอยู่ที่ $0.0010918 ต่อโทเค็นเท่านั้น ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นในสเตจต่อไป
นักวิเคราะห์ชี้ FARTCOIN มีสัญญาณฟื้นตัวหลังเกิดรูปแบบ Double-Bottom
นักวิเคราะห์ EliZ โพสต์กราฟเทคนิคบน X ล่าสุด ชี้ให้เห็นว่า FARTCOIN กำลังสร้างรูปแบบ double-bottom ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวแบบขาขึ้น
กราฟรายวันแสดงรูปตัว “W” สีดำในโซนสะสมสีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ซื้อค่อย ๆ ดูดซับแรงขาย EliZ ระบุระดับแนวต้านสำคัญสองจุด คือเป้าหมายแรกที่ 1.1869 USDT และเป้าหมายสูงที่ 1.4427 USDT
ขณะนี้ FARTCOIN ซื้อขายอยู่ที่ราว $0.6-$0.7 โดยโซนยืนยันกลับตัวอยู่ระหว่าง 0.75–0.78 USDT และหากราคาสามารถทะลุช่วงนี้ได้ จะเป็นการยืนยันรูปแบบ double-bottom และเปิดทางไปสู่เป้าหมายแนวต้านที่สูงขึ้น
ย้อนกลับไปเมื่อ 12 สิงหาคม นักวิเคราะห์ EliZ เคยชี้โซนสีเขียวนี้ว่าเป็นพื้นที่สะสมที่เหมาะสม ซึ่งหลังจากนั้น FARTCOIN ก็ฟื้นตัวจากช่วงดังกล่าว
หากราคาสามารถแตะเป้าหมายที่สอง มูลค่าตลาดของ FARTCOIN จะอยู่ราว 1.44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมและต้นมกราคมที่ผ่านมา ดังนั้นในไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดของคริปโตนี้ เหรียญดังกล่าวจึงอาจกลับมาครองอันดับสูงอีกครั้งและเป็นหนึ่งในเหรียญมีมเด่นของรอบ supercycle
ดังนั้น สำหรับผู้ที่อยากมีส่วนร่วมพร้อมรายได้เสริม PepeNode เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสะสมเหรียญมีมชั้นนำอย่าง $FARTCOIN, $PEPE และอื่น ๆ ผ่านเกมขุดเสมือนจริงแล้ว!
ผู้เล่น PepeNode สะสมเหรียญได้ระหว่าง FARTCOIN พุ่ง
PepeNode ปรับแนวคิดการขุดคริปโตให้เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ ที่รางวัลจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่นในการสร้างและการตั้งค่า “การขุดเสมือน”
ผู้เล่นจะได้ใช้โทเค็น PEPENODE ซื้อโหนดแต่ละตัวซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ และจัดวางในห้องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อสร้างชุดขุดเหรียญมีมที่เหมาะสม การตั้งค่าสามารถขยาย ปรับ หรือปรับขนาดได้ตามต้องการ ทำให้ผู้เล่นควบคุมการสร้างรางวัลได้เต็มที่
ระบบเกมถูกออกแบบให้ต้องใช้กลยุทธ์ ทุกการตัดสินใจ ตั้งแต่เพิ่มโหนดใหม่จนถึงปรับโหนดเดิม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพรวม การจัดวางที่เหมาะสมจะเพิ่มผลตอบแทน ขณะที่การตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมจะลดกำไรลง โดยมีแดชบอร์ด Live แสดง hash rate, ปริมาณ PEPENODE รายวัน และส่วนแบ่งกำลังเครือข่ายทั้งหมด พร้อมติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ halving ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ PepeNode ยังมี Leaderboard จัดอันดับผู้เล่นตามความเก่งกาจด้วย และผู้ที่อยู่ในอันดับสูงสุดจะได้รับ PEPENODE เพิ่มเติม พร้อมโบนัสเป็นเหรียญมีมชั้นนำอย่าง FARTCOIN และ PEPE ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสสะสมหลายสินทรัพย์พร้อมกัน
จุดที่น่าสนใจคือ เมื่อนักวิเคราะห์ EliZ คาดว่า FARTCOIN อาจฟื้นตัว ผู้เล่น PepeNode ที่ขุดเสมือนจริงก็สามารถสะสมเหรียญตัวเดียวกันผ่านการเล่นเกมได้ โดยไม่ต้องซื้อบนตลาดโดยตรง
ด้วยวิธีนี้ PepeNode เปลี่ยนการขุดจากงานเทคนิคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้กลายเป็นเศรษฐกิจแบบเกม ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการสะสมเหรียญมีมได้ง่ายขึ้น และยังถือเป็นความต่อยอดของปรากฏการณ์คริปโตเด่นก่อนหน้าอย่าง play-to-earn (P2E)
ความสนใจของนักลงทุนพาพรีเซล PepeNode เฉียด 2 ล้านดอลลาร์แล้ว
ความน่าสนใจของ PepeNode ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณา tokenomics ของโทเค็น PEPENODE ผู้เล่นที่ปรับแต่งชุดขุดยังคงใช้โทเค็น และ 70% ของโทเค็นที่ใช้จะถูกเผาทิ้ง “ถาวร” ทำให้จำนวนโทเค็นลดลงตามกาลเวลานั่นเอง
โครงสร้างนี้หมายความว่าผู้เล่นไม่ได้แค่รับรางวัลเท่านั้น แต่ยังถือสินทรัพย์ที่มีโอกาสกลายเป็นของหายาก และด้วยความเป็นไปได้ที่เหรียญมีมชั้นนำอย่าง PEPE และ FARTCOIN จะกลับมาพุ่งในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ ผู้เล่นจึงสามารถสะสมทั้งโทเค็นที่มีศักยภาพสูง และ PEPENODE ซึ่งเป็นสินทรัพย์แบบ deflationary ที่อาจเพิ่มมูลค่าไปพร้อมกัน
แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างชัดเจน โดยพรีเซลของ PepeNode ใกล้แตะ 2 ล้านดอลลาร์ และยังเป็นที่พูดถึงในสื่อคริปโตอย่าง Insidebitcoins และ CryptoNews รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง Crypto Pandas, Alessandro De Crypto, และ Michael Wrubel ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 315,000 บน YouTube ต่างแนะนำให้จับตา PepeNode เป็นหนึ่งในเหรียญมีมเด่นแห่งปี 2025
โอกาสเข้าร่วมพรีเซล PepeNode
ขณะนี้ PepeNode ยังอยู่ในช่วงพรีเซล ผู้ที่สนใจสามารถซื้อโทเค็นผ่านเว็บไซต์ของ PepeNode ด้วย ETH, BNB, USDT (ERC-20 และ BEP-20) หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต/เดบิต
คุณสามารถใช้กระเป๋าคริปโตใดก็ได้ เช่น Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ได้รับความนิยมสูง โดย PepeNode ถูกเพิ่มในเครื่องมือสแกนโปรเจกต์ หรือที่เรียกว่า “Upcoming Tokens” ของ Best Wallet แล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อ ติดตาม และเคลมโทเค็นได้ทันทีที่โปรเจกต์เปิดใช้งาน
นอกจากนี้ PepeNode ยังมี โปรโตคอล staking แบบ native ที่ให้ผู้ใช้งานรับรายได้แบบ passive ก่อนการ TGE ด้วยอัตราผลตอบแทน APY แบบไดนามิก ขณะที่ smart contract ของโปรเจกต์ได้รับการตรวจสอบแล้วโดย Coinsult ทำให้นักลงทุนรอบแรกสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของโค้ด Pepenode ได้
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง X และ Telegram และเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมพรีเซลของ PepeNode ได้เลย!