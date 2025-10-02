BTC $118,764.88 1.61%
Bitcoin ใกล้ระเบิดราคาสู่ $125K! เซียน XRP เผยแนวรับ-แนวต้านสำคัญ

อัปเดตล่าสุด: 
กราฟราคา Bitcoin อาจพุ่งสูงถึง 125,000 ดอลลาร์

Bitcoin (BTC) ทรงตัวเหนือ 118,500 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่วงการคริปโตกำลังจับตา DonAlt นักเทรดชื่อดังผู้เคยสร้างตำนานทำนายการพุ่งขึ้นของ XRP ถึง 700% อย่างแม่นยำ โดยล่าสุดเขาได้หันมาวิเคราะห์ทิศทางราคา BTC พร้อมเปิดเผยมุมมองที่เป็นบวกอย่างยิ่ง โดยชี้เป้าหมายราคาที่น่าตื่นเต้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่สำหรับราชาคริปโตตัวนี้

วิเคราะห์มุมมอง DonAlt: ทำไม BTC ยังเป็นขาขึ้น?

DonAlt นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ระบุว่าโครงสร้างราคารายสัปดาห์ของ BTC ยังคงมีแนวโน้มเป็นกระทิง (Bullish) อย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการย่อตัวในระยะสั้นก็ตาม

หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ครั้งนี้คือแนวรับที่ระดับราคา $104,000 ซึ่ง DonAlt ชี้ว่าเป็น “แนวป้องกันสุดท้ายของฝั่งกระทิง” ตราบใดที่ราคายังสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ เขามองว่าแทบไม่มีเหตุผลที่จะต้องมองเป็นตลาดหมีเลยแม้แต่น้อย ซึ่งปัจจุบันราคา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $118,600 ซึ่งยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญดังกล่าว

นอกจากนี้ DonAlt ยังได้เปิดเผย “เคล็ดลับ” ในการวิเคราะห์ของเขา ซึ่งก็คือการ “ซูมกราฟออกแล้วทำใจให้สบาย” (zoom out and relax) โดยเน้นย้ำให้นักลงทุนมองภาพรวมในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น แล้วจะเห็นว่าแนวโน้มหลักของ BTC ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการนี้เป็นสิ่งที่เขาเคยใช้ในการทำนายราคา XRP จนประสบความสำเร็จมาแล้ว

เป้าหมายราคา Bitcoin และปัจจัยหนุนสู่ ATH ใหม่

จากการวิเคราะห์ของ DonAlt หากราคา BTC สามารถรักษาฐานเหนือแนวรับ $104,000 ไว้ได้ เป้าหมายถัดไปที่เขาคาดการณ์ไว้คือบริเวณ $125,000 ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ และอาจนำไปสู่การสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ใหม่ได้

ปัจจัยเสริมที่ทำให้การคาดการณ์นี้มีน้ำหนักมากขึ้นคือข้อมูลในอดีต โดยเดือนตุลาคมมักจะเป็นเดือนที่แข็งแกร่งสำหรับราคา BTC ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากคาดหวังว่ารูปแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันที่เอื้อให้สภาพคล่องไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง (Risk Assets) ซึ่ง BTC ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ดังนั้น ด้วยปัจจัยทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานและสถิติในอดีตที่สนับสนุน ทำให้มุมมองของ DonAlt ที่มีต่อราคา BTC ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า BTC จะสามารถไปถึงเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ได้หรือไม่

Bitcoin Hyper เหรียญ Altcoin L2 ที่โตไปพร้อมกับ BTC

Bitcoin Hyper ($HYPER) พัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยความสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์

Bitcoin Hyper

เทคโนโลยีนี้ช่วยแก้ปัญหาความช้า ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดด้านการเขียนโปรแกรมของ BTC เดิม ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็นบน BTC, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำธุรกรรมขนาดเล็ก และนำชุมชน Solana สู่ Bitcoin Layer-2 ได้

ที่สำคัญ โครงการนี้ยังมาพร้อมระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อม BTC, ETH และ SOL เข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย ช่วยให้สินทรัพย์จากเครือข่ายอื่นสามารถเข้ามาใช้งานใน Layer-2 ได้ทันที โดย BTC ที่ฝากจะถูกล็อกและออกเป็น Wrapped BTC (WBTC) สำหรับใช้งานในระบบนิเวศ ก่อนที่จะสามารถแลกคืน BTC ได้

โครงการนี้มุ่งเน้นความโปร่งใสและโครงสร้าง Presale ที่เป็นธรรม โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม

ส่วนเหรียญ HYPER ก็มีประโยชน์ใช้สอยจริงเป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ซึ่งช่วยให้ผู้ถือมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ นอกจากนี้ การเชื่อม BTC เข้ากับ Layer-2 ยังเพิ่มความต้องการใช้เหรียญอย่างแท้จริง โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง Altcoin ที่น่าจับตาในช่วงที่ตลาดคริปโตกำลังมีโมเมนตัมที่ดี

ถ้าคุณสนใจเทคโนโลยี Layer-2 นี้ สามารถอ่านบทวิเคราะห์ HYPER เพิ่มเติม หรือดูคู่มือวิธีซื้อโทเค็นแบบละเอียด เพื่อทำความเข้าใจก่อนลงเล่นในเหรียญ Altcoin รวมถึงติดตามบรรยากาศตลาดแบบเรียลไทม์ได้ทาง X และ Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

