หมัดต่อหมัด! Ethereum vs Dogecoin เหรียญใดน่าลงทุนกว่ากันในส.ค.นี้?
ตลาดคริปโตในเดือนสิงหาคม 2025 กำลังร้อนแรง นักลงทุนต่างจับตา 2 เหรียญที่แตกต่างกันสุดขั้วอย่าง Ethereum และ Dogecoin
แม้ทั้งคู่จะทำกำไรรายสัปดาห์ได้อย่างน่าประทับใจ แต่ปัจจัยพื้นฐานกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิง การเลือกระหว่าง Ethereum และ Dogecoin จึงขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักลงทุนว่าต้องการการเติบโตที่ยั่งยืน หรือการเก็งกำไรที่เสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนสูง
Ethereum: ราชา DeFi กับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
Ethereum ยังคงครองตำแหน่งแพลตฟอร์ม Smart Contract ชั้นนำด้วยมูลค่าตลาดที่สูงกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ และราคาที่พุ่งขึ้นกว่า 20% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ล่าสุดราคา Ethereum ได้ทะยานเหนือ 4,200 ดอลลาร์ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสพุ่งสู่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อน Ethereum คือแผนการพัฒนาที่ตั้งเป้าหมายว่าเครือข่ายจะสามารถประมวลผลธุรกรรมให้ได้ถึง 10,000 รายการต่อวินาทีบน Layer-1 ภายในปี 2026
นอกจากนี้ การอัปเกรด Fusaka ที่กำลังจะมาถึงในไตรมาส 3 ปี 2025 ยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการขยายตัวและความปลอดภัยให้กับเครือข่าย Ethereum มากขึ้น
ในเชิงเทคนิค ดัชนี RSI ของ Ethereum อยู่ที่ประมาณ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,100 ดอลลาร์และแนวต้านที่ 4,300 ดอลลาร์ หากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นรอบใหม่ของ Dogecoin และเหรียญอื่น ๆ ในตลาด
Dogecoin: พลังแห่งมีมและแรงขับเคลื่อนจากวาฬ
ในขณะเดียวกัน Dogecoin ก็ไม่น้อยหน้า ราคาพุ่งขึ้นกว่า 18% ในรอบ 7 วัน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.24 ดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตลาด 35,000 ล้านดอลลาร์
แรงขับเคลื่อนสำคัญของ Dogecoin มาจากการที่นักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ เข้าซื้อ Dogecoin ไปแล้วกว่า 3,400 ล้าน DOGE (มูลค่า 785 ล้านดอลลาร์) ตั้งแต่ต้นปี 2025
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนสูงยังคงเป็นลักษณะเด่นของ Dogecoin ดังที่เห็นจากการล้างพอร์ตมูลค่ากว่า 21 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ราคาดิ่งลง 10%
กระแสการเก็งกำไรใน Dogecoin ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากข่าวลือเรื่องการจัดตั้ง Dogecoin ETF และข้อเสนอสำคัญบน GitHub ที่จะลดการผลิตเหรียญใหม่ต่อปีลงถึง 90% ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อของ Dogecoin ลดจาก ~3.3% เหลือเพียง 0.33% ต่อปี หากข้อเสนอนี้ถูกนำมาใช้จริง อาจทำให้ Dogecoin มีคุณสมบัติด้านความหายากใกล้เคียงกับ Bitcoin มากขึ้น
ทางด้านเทคนิค ดัชนี RSI ของ Dogecoin อยู่ในระดับต่ำที่ 30 ซึ่งใกล้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับที่ 0.23 ดอลลาร์ได้ ก็อาจมีโอกาสดีดตัวกลับในระยะสั้น แต่หากหลุดแนวรับนี้ไป อาจร่วงลงไปทดสอบที่ระดับ 0.21 ดอลลาร์ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://coindoo.com/ethereum-vs-dogecoin-which-is-the-better-investment-in-august-2025/
TOKEN6900: เหรียญมาใหม่ที่น่าจับตา
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Ethereum และ Dogecoin จะเห็นได้ว่าตลาดคริปโตเต็มไปด้วยโอกาสที่หลากหลาย และสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ ๆ TOKEN6900 กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในฐานะเหรียญที่อาจมาแรงที่สุดในปี 2025 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของ SPX6900 ที่เคยสร้างผลตอบแทนมหาศาลมาแล้ว
TOKEN6900 สร้างความแตกต่างด้วยการเป็นเหรียญมีมสายเสียดสีที่ตรงไปตรงมามากที่สุด โดยประกาศชัดเจนว่า ‘ไม่มีประโยชน์ ไม่มีแผนพัฒนา และไม่มีรายใหญ่คุมเกม’ แต่มีเพียงพลังของชุมชนและความจริงใจเป็นจุดขาย ซึ่งแนวคิดนี้โดนใจนักเทรดสายซิ่งที่เบื่อความซับซ้อน
สำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญที่กล้ายอมรับว่า ‘ไม่มีอะไรเลย’ แต่กลับมีศักยภาพในการเติบโตแบบไม่คาดฝัน TOKEN6900 อาจเป็นคำตอบที่น่าสนใจในช่วงที่ตลาดกำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ นอกเหนือจากเหรียญหลักอย่าง Ethereum หรือ Dogecoin
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ TOKEN6900 หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง TOKEN6900
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม