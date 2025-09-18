BTC $117,207.37 0.70%
ลุ้นระทึก! Ethereum จ่อทะลุ $4,700 หลังทดสอบโซนอันตราย

ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
กราฟราคา Ethereum พุ่งขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $4,700

ราคา Ethereum (ETH) กำลังเคลื่อนไหวอย่างน่าจับตาบริเวณ $4,600 ซึ่งเป็นจุดที่กำลังทดสอบโซน Liquidation ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ขณะที่ข้อมูล On-chain เช่น ยอด Staking ที่เพิ่มขึ้นและปริมาณ ETH บน Exchange ที่ลดลง กำลังส่งสัญญาณบวกสวนทางกับเป้าหมายราคาที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมจาก Citigroup ที่ $4,300 สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนต่างลุ้นว่าทิศทางราคาของ Ethereum จะเป็นอย่างไรต่อไป

เจาะลึกสมรภูมิ Liquidation ของ Ethereum ที่ชี้ชะตาราคา

จากข้อมูลการชำระบัญชี (Liquidation) ของ ETH พบว่าฝั่งหมี (Bears) กำลังเผชิญกับการขาดทุนที่หนักกว่าฝั่งกระทิง (Bulls) โดยมีสถานะ Short Position ถูกบังคับปิดไปมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Long Position ถูกปิดไปประมาณ 6 ล้านดอลลาร์

ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์ที่เก็งกำไรว่าราคาจะลงจำนวนมากถูกบีบออกจากตลาด การบังคับปิดสถานะ Short เหล่านี้สร้างแรงซื้อเพิ่มเติมในตลาดโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนให้ราคา Ethereum ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การที่มี Long Position ถูกปิดด้วยก็สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่ยังคงสูงของ ETH ในช่วงนี้

แนวต้านสำคัญของ Ethereum: จับตาโซนราคา $4,500 – $4,700

ข้อมูลจาก Liquidation Heatmap ของ Binance เผยให้เห็นว่ากลุ่ม Liquidation Cluster หรือโซนที่มีการเปิดสถานะ Leverage หนาแน่นที่สุดนั้นกระจุกตัวอยู่ระหว่าง $4,500 ถึง $4,700 โซนราคานี้จึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดราคาและเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย

หากราคา Ethereum สามารถทะลุผ่านโซนนี้ขึ้นไปได้ อาจเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เรียกว่า “Short Squeeze” ซึ่งจะทำให้สถานะ Short ถูกบังคับปิดอย่างรวดเร็วและผลักดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นไปอีก แต่ในทางกลับกัน หากราคาถูกปฏิเสธจากโซนนี้หลายครั้ง อาจเป็นการเพิ่มแรงกดดันในการขาย เนื่องจากฝั่งหมีจะเข้ามาเปิดสถานะใหม่

Liquidation Cluster ของ Ethereum

Funding Rate สะท้อนความเชื่อมั่นใน Ethereum อย่างไร?

นอกเหนือจากข้อมูล Liquidation แล้ว Funding Rate ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดฟิวเจอร์สของ Ethereum โดยปัจจุบัน Funding Rate อยู่ที่ประมาณ 0.005% ซึ่งเป็นค่าบวก

ค่าบวกนี้หมายความว่าผู้ที่เปิดสถานะ Long ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยให้กับผู้ที่เปิดสถานะ Short เพื่อรักษาสถานะของตนไว้ ซึ่งสะท้อนว่ามีความต้องการถือ Long Position มากกว่า อย่างไรก็ตาม อัตราที่ยังไม่สูงมากนัก (เพียง 0.005%) บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่ค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง ไม่ใช่การเก็งกำไรที่ร้อนแรงเกินเหตุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ยังคงมั่นใจในทิศทางของ Ethereum แม้จะมีเป้าหมายราคาที่ดูระมัดระวังจากสถาบันอย่าง Citigroup ก็ตาม

Funding Rate สะท้อนความเชื่อมั่นใน Ethereum

ข้อมูล On-Chain ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของ Ethereum

แม้ว่า Citigroup จะตั้งเป้าราคา ETH ไว้ที่ $4,300 ภายในสิ้นปี 2025 แต่ข้อมูล On-chain ในปัจจุบันกลับบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่านั้นมาก ตัวชี้วัดสำคัญคือปริมาณ ETH ที่ถูกนำไป Staking มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงนักลงทุนเลือกที่จะถือเหรียญที่น่าลงทุนระยะยาวในระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทนแทนที่จะขาย

ในขณะเดียวกัน ปริมาณเหรียญ Ethereum ที่สำรองไว้บน Exchange ต่างๆ ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด การลดลงนี้บ่งชี้ว่าอุปทานพร้อมขายในตลาดมีน้อยลง เมื่อรวมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณบวกที่สนับสนุนโอกาสที่ราคา Ethereum จะปรับตัวสูงขึ้นและอาจทะลุแนวต้านสำคัญที่ $4,700 ได้ในไม่ช้า จึงทำให้ Ethereum จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่น่าจับตามอง

ด้วยแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้เอง จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาและศึกษาวิธีซื้อ Ethereum (ETH) ในปี 2025 อย่างง่ายๆ เพื่อเข้าลงทุนในตลาดที่กำลังมีแนวโน้มแข็งแกร่ง และทำเลือกกระเป๋าเงิน Ethereum อย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ในระยะยาว

