ผู้บริหาร Standard Chartered มอง Ethereum “ถูกเกินจริง” คาดสิ้นปีแตะ 7,500 ดอลลาร์

Ethereum
อัปเดตล่าสุด: 
ผู้บริหาร Standard Chartered มอง Ethereum “ถูกเกินจริง” คาดสิ้นปีแตะ 7,500 ดอลลาร์

Geoffrey Kendrick หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคาร Standard Chartered เชื่อว่า Ethereum (ETH) เป็นเหรียญ Altcoin ที่ต้องจับตามองและยังคงมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร แม้ในช่วงหลังจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามามากขึ้นก็ตาม

โดยเขาได้กล่าวผ่านอีเมลเมื่อวันอังคารว่า การเทขายติดต่อกัน 2 วันที่ผ่านมาเป็น “โอกาสเข้าซื้อที่ยอดเยี่ยม” สำหรับนักลงทุน และยังคงย้ำมุมมองเชิงบวกต่อ ETH พร้อมตั้งเป้าหมายราคาที่ 7,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายถึงการพุ่งขึ้นกว่า 68% จากระดับปัจจุบัน

Kendrick ยังระบุด้วยว่า ETH และบริษัทที่ถือสินทรัพย์ในรูปแบบ Treasury ยังคง “ถูก” อย่างชัดเจน พร้อมทำนายว่าบริษัทเหล่านี้อาจถือครองได้ถึง 10% ของ ETH ที่หมุนเวียนทั้งหมดในอนาคต โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Digital Asset Treasury (DAT) ได้เข้าซื้อไปแล้วกว่า 2.6% ของอุปทาน ETH ทั้งหมด ขณะที่กองทุน Spot Ethereum ETF ดูดซับไปกว่า 4.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลลัพธ์คือราคาของ ETH สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่แตะ 4,955 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

การร่วงลงชั่วคราวไม่กระทบเป้าหมาย 7,500 ดอลลาร์

แม้ Ethereum จะร่วงลงกว่า 5% ในวันอังคาร แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในวันถัดมา โดยล่าสุดปรับขึ้นกว่า 4.4% ภายใน 24 ชั่วโมง สู่ระดับ 4,624 ดอลลาร์ และยังทำผลงานดีกว่า Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม

Kendrick ย้ำว่าการร่วงต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์นั้นถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการ “ซื้อเก็บ” และไม่ได้ทำให้เป้าหมาย 7,500 ดอลลาร์ของเขาสั่นคลอนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เขายังชี้ว่ามูลค่าของบริษัท Treasury ที่ถือ ETH อย่าง SharpLink Gaming และ Bitmine Immersion ลดต่ำกว่าค่า NAV ของบริษัท Strategy ซึ่งถือ Bitcoin จำนวนมาก เขามองว่าบริษัทเหล่านี้ยังสามารถสร้างผลตอบแทนจากการ Staking ETH ราว 3% ต่อปี ทำให้ไม่ควรถูกตีมูลค่าต่ำกว่ามากนัก

ล่าสุด SharpLink Gaming ก็ได้ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนหากมูลค่า NAV ต่ำกว่า 1.0 ซึ่งถือเป็นการสร้าง “แนวรับ” ด้านมูลค่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ราคาของ Ethereum ฟื้นตัวพร้อมแรงหนุนโครงสร้างตลาด

ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่า ETH ปรับตัวขึ้นกว่า 10% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดยืนเหนือระดับ 4,609 ดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญมาจากแรงซื้อเพื่อปิดสถานะ Short ครั้งใหญ่ การสะสมจากวาฬ และสัญญาณเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้

ขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนกลาง (CEXs) ยังพบการไหลออกสุทธิถึง 74,500 ETH ภายใน 24 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าราว 344 ล้านดอลลาร์ นำโดย Binance การที่เหรียญถูกถอนออกจากตลาดแลกเปลี่ยนทำให้สภาพคล่องลดลง ขณะที่ความต้องการซื้อจาก ETF และการ Staking ช่วยเสริมให้เกิด “อุปสงค์เชิงโครงสร้าง” ที่แข็งแรงต่อเนื่อง

หากราคาสามารถฝ่าแนวต้าน 4,630 ดอลลาร์ไปได้ ก็มีโอกาสทะยานขึ้นทดสอบระดับ 4,720 และอาจไปถึง 4,840 ดอลลาร์ในลำดับถัดไป นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า Ethereum ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญชั้นนำ แต่ยังกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ที่มีทั้งปัจจัยพื้นฐานและแรงขับเคลื่อนจากสถาบันเข้ามาหนุนหลังอย่างชัดเจน

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
