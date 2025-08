Ethereum ย่อตัวสู่ $3,500 นักวิเคราะห์ชี้ MVRV ส่งสัญญาณดี ลุ้นไปต่อ

ผู้เขียน Natharika Bumroongroj ตรวจสอบข้อมูลโดย Anuchit Laemsing อัปเดตล่าสุด: สิงหาคม 3, 2025

ราคา Ethereum (ETH) ได้เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบที่ระดับ $3,500 ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนจำนวนมากว่าแนวโน้มขาขึ้นของ Ethereum อาจสิ้นสุดลงแล้ว

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ มีสัญญาณบนเชนที่น่าสนใจอย่าง MVRV Ratio ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าการปรับฐานของราคา Ethereum ครั้งนี้เป็นเพียงการพักตัวเพื่อไปต่อ และโอกาสที่ Ethereum จะกลับมาเป็นขาขึ้นยังคงมีอยู่สูง บทวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ของ Ethereum อย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม การร่วงลงของราคาในครั้งนี้มีปัจจัยซับซ้อนมากกว่าแค่สัญญาณทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง ผลกระทบจากการไหลออกของ ETF และการล้างพอร์ต Leverage ที่เกิดขึ้นในตลาด

วิเคราะห์ MVRV ของ Ethereum สัญญาณบนเชนที่สวนทางราคา

แม้ว่าราคา Ethereum จะปรับตัวลดลง แต่ข้อมูลบนเชนกลับส่งสัญญาณที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะตัวชี้วัด Market Value to Realized Value (MVRV) Ratio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดว่าราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Ethereum นั้นถูกหรือแพงเกินไป โดยทั่วไปแล้ว หากค่า MVRV สูงกว่า 3.7 จะถือว่าเป็นภาวะ Overvalued หรือราคาสูงเกินมูลค่าจริง ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 1 จะบ่งชี้ถึงภาวะ Undervalued หรือราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินสถานะปัจจุบันของ Ethereum

Burak Kesmeci นักวิเคราะห์คริปโตได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ชี้ให้เห็นว่า MVRV ของ Ethereum อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอด 7 ปีนับตั้งแต่ปี 2018 และกำลังเข้าใกล้จุดที่จะทะลุแนวต้านสำคัญนี้ ซึ่งการทะลุผ่านแนวโน้มระยะยาวดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหญ่สำหรับ Ethereum อย่างไรก็ตาม การที่ราคา Ethereum ย่อตัวลงในปัจจุบันก็สอดคล้องกับการที่ MVRV ถูกปฏิเสธที่แนวต้านดังกล่าว

Ethereum MVRV metriği 2018'den bu yana devam eden düşen trendi kırabilecek mi?



Bu sorunun yanıtını zaman gösterecek, ama ETH bu düşen trendi (kırmızı) kırmaya oldukça yakın. Çünkü 2018'den bu yana ilk kez kurumsallar Ether'in arkasında. Son günlerde yaşanan fiyat hareketinin… pic.twitter.com/agkRz05IbR — Burak Kesmeci (@burak_kesmeci) August 1, 2025

การย่อตัวของราคา Ethereum ในช่วงที่ผ่านมาสามารถอธิบายได้จากการที่ MVRV Ratio ได้ชนเข้ากับแนวต้านระยะยาวและถูกปฏิเสธ ทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรจากนักลงทุนที่เห็นสัญญาณดังกล่าว การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่าแนวต้านของ MVRV เป็นจุดที่ตลาดให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และการทะลุผ่านไปได้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาของ Ethereum ในอนาคตอันใกล้ การจับตาสัญญาณจากตัวชี้วัด MVRV ของ Ethereum จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุน

ปัจจัยหนุนและแนวโน้มราคา Ethereum ในอนาคต

ถึงแม้ว่า MVRV ของ Ethereum จะถูกปฏิเสธที่แนวต้าน แต่ Kesmeci ยังคงมองในแง่ดีว่าในที่สุด Ethereum จะสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่แข็งแกร่งนี้ไปได้ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนมุมมองนี้คือความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับตลาด Ethereum ในปัจจุบัน

ความแข็งแกร่งของ Ethereum ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปัจจัยภายในเท่านั้น แต่ยังสะท้อนผ่านประสิทธิภาพในภาพรวมของตลาด โดยมีข้อมูลชี้ว่า Ethereum มีประสิทธิภาพโดดเด่นแซงหน้า Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมา

หนึ่งในปัจจัยบวกที่ชัดเจนที่สุดคือกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน Spot Ethereum ETF ในสหรัฐอเมริกาอย่างมหาศาลในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่ออนาคตของ Ethereum การเข้ามาของสถาบันเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มสภาพคล่อง แต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแรงหนุนให้ราคา Ethereum ในระยะยาวอีกด้วย

สำหรับเงื่อนไขสำคัญที่นักวิเคราะห์มองว่าจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นของ Ethereum ดำเนินต่อไปได้ คือการที่ MVRV Ratio จะต้องยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 365 วันให้ได้ หาก Ethereum สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ โอกาสที่ราคาจะกลับไปยืนเหนือ $4,000 และมุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริง การเคลื่อนไหวของราคา Ethereum จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิคนี้เป็นอย่างมาก

นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นแล้ว การมองภาพรวมในอนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยนักวิเคราะห์หลายสำนักได้จัดทำ การคาดการณ์ราคา Ethereum ในระยะยาวถึงปี 2030 ซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจต่อนักลงทุน

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาของ Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,423 ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงประมาณ 5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคา Ethereum อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับข้อมูลบนเชนเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับนักลงทุนที่สนใจและมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของ Ethereum การศึกษา ขั้นตอนและวิธีซื้อ Ethereum อย่างปลอดภัย ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเริ่มต้นลงทุน