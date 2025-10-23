จับตาสัญญาณบวก! Ethereum กองทุน ETF ทยอยเก็บของต่อเนื่อง
แม้ตลาดจะมีความผันผวน แต่ดูเหมือนว่า “Uptober” อาจยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อกองทุน ETH ETF ยังคงมีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างหนัก โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ยังคงเดิมพันกับ Ethereum และใช้จังหวะที่ราคาย่อตัวเข้าสะสมอย่างต่อเนื่อง สัญญาณเหล่านี้กำลังบอกอะไรเรา และราคา ETH กำลังจะกลับตัวจริงหรือไม่? นี่อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
เจาะลึกกองทุน ETF แห่ช้อนซื้อ Ethereum กว่า $141.7 ล้าน
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่า นักลงทุนสถาบันยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของ Ethereum และเข้าซื้อทุกครั้งที่ราคาปรับตัวลง โดยในช่วงการซื้อขายวันอังคารที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETH ETF เพิ่มอีกถึง 141.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดเดือนนี้ที่ราคาร่วงลงไปกว่า 10%
เทรนด์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับ Ethereum เท่านั้น แต่ยังขยายไปทั่วตลาดสินทรัพย์คริปโตโดยรวม โดยกองทุน Bitcoin ETF ก็มีเงินทุนไหลเข้ากว่า 477 ล้านดอลลาร์เช่นกัน สิ่งนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของสถาบันว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้นในรอบต่อไป นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ยังคงเป็นบวก โดยเทรดเดอร์จำนวนมากชี้ว่าการสะสมของสถาบัน, เงินทุนไหลเข้า ETF และการเติบโตของภาค DeFi เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของ Ethereum แข็งแกร่งขึ้น
วิเคราะห์กราฟ Ethereum จับตาแนวรับสำคัญ $4,000
ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันเกิดขึ้นในขณะที่ราคา Ethereum กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับราคาประมาณ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเป็นแนวต้านเก่าที่แข็งแกร่ง และตอนนี้จำเป็นต้องยืนเหนือระดับนี้ให้ได้เพื่อรักษารูปทรงขาขึ้นต่อไป นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง EtherWizz ได้กล่าวไว้ว่า “ตราบใดที่ Ethereum ยังคงรักษาระดับแนวรับนี้ไว้ได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมองว่าเป็นขาลง”
หากราคาสามารถกลับตัวขึ้นจากจุดนี้ได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันแนวรับที่แข็งแกร่งและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทะลุออกจากรูปแบบ Bull Flag ที่ก่อตัวมานานกว่าสองเดือน อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจน โดย RSI เริ่มเคลื่อนตัวสู่โซนกลาง ขณะที่ MACD แสดงสัญญาณแรงขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้ราคา Ethereum มีการย่อตัวระยะสั้นลงไปที่โซน 3,700 – 3,800 ดอลลาร์ หากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามา
คาดการณ์ราคา Ethereum ลุ้นทะยาน 105% สู่ $8,000
ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวกระตุ้นราคาในระยะใกล้นี้คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจกระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาสนใจสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคา Ethereum โดยตรง
ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด หากรูปแบบ Bull Flag เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Ethereum มีโอกาสปรับตัวขึ้นถึง 105% ไปสู่เป้าหมายที่ระดับ 8,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงหากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องไปจนถึงปี 2026 และกระตุ้นความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงให้กลับมาอีกครั้ง
Best Wallet: เก็บคริปโตไว้ ก็สร้างกำไรได้เช่นกัน
เมื่อบรรยากาศการลงทุนเริ่มกลับมาคึกคัก สัญญาณสะสมสินทรัพย์ (Accumulation) ก็เริ่มกลับมาอีกครั้ง เหล่า HODLer ต่างทยอยโอนเหรียญออกจากกระดานเทรดเข้าสู่กระเป๋าเก็บเหรียญของตนเอง แต่รอบนี้ หลายคนเลือกใช้ Best Wallet ($BEST) แทนที่จะเป็น MetaMask หรือ Exodus
ความแตกต่างอยู่ที่ “ยูทิลิตี้” (Utility)
Best Wallet มอบความได้เปรียบให้ผู้ใช้งานด้วยฟีเจอร์ “Upcoming Tokens” เป็นระบบคัดกรองเหรียญใหม่ที่ช่วยให้คุณเห็นโปรเจกต์ระยะเริ่มต้นก่อนจะเป็นกระแสหลัก
Best Wallet ไม่ใช่กระเป๋าเก็บเหรียญธรรมดา แต่มันถูกสร้างมาเพื่อ ตลาดกระทิงโดยเฉพาะ
เมื่อเม็ดเงินเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดคริปโต Best Wallet จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนได้อยู่ หน้าแนวคลื่นแห่งโอกาสครั้งใหม่
และไม่ได้หยุดแค่การเก็บเหรียญ – ด้วย Bestcard ผู้ใช้สามารถใช้จ่าย Stablecoin ได้ทุกที่ที่รับบัตร Mastercard เชื่อมโลกคริปโตเข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ
จนถึงตอนนี้ พรีเซลของ Best Wallet ระดมทุนได้กว่า 16.6 ล้านดอลลาร์ และแรงสนับสนุนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
หากต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Best Wallet เราขอเสนอ บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก
ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegramแอพ Best Wallet