จับตาสัญญาณบวก! Ethereum กองทุน ETF ทยอยเก็บของต่อเนื่อง

Ethereum
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ภาพกราฟราคา Ethereum พร้อมสัญลักษณ์เหรียญ ETH ที่แสดงถึงการเติบโตจากการเข้าซื้อของกองทุน ETF

แม้ตลาดจะมีความผันผวน แต่ดูเหมือนว่า “Uptober” อาจยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อกองทุน ETH ETF ยังคงมีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างหนัก โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ยังคงเดิมพันกับ Ethereum และใช้จังหวะที่ราคาย่อตัวเข้าสะสมอย่างต่อเนื่อง สัญญาณเหล่านี้กำลังบอกอะไรเรา และราคา ETH กำลังจะกลับตัวจริงหรือไม่? นี่อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

เจาะลึกกองทุน ETF แห่ช้อนซื้อ Ethereum กว่า $141.7 ล้าน

ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่า นักลงทุนสถาบันยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของ Ethereum และเข้าซื้อทุกครั้งที่ราคาปรับตัวลง โดยในช่วงการซื้อขายวันอังคารที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETH ETF เพิ่มอีกถึง 141.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดเดือนนี้ที่ราคาร่วงลงไปกว่า 10%

เทรนด์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับ Ethereum เท่านั้น แต่ยังขยายไปทั่วตลาดสินทรัพย์คริปโตโดยรวม โดยกองทุน Bitcoin ETF ก็มีเงินทุนไหลเข้ากว่า 477 ล้านดอลลาร์เช่นกัน สิ่งนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของสถาบันว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้นในรอบต่อไป นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ยังคงเป็นบวก โดยเทรดเดอร์จำนวนมากชี้ว่าการสะสมของสถาบัน, เงินทุนไหลเข้า ETF และการเติบโตของภาค DeFi เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของ Ethereum แข็งแกร่งขึ้น

วิเคราะห์กราฟ Ethereum จับตาแนวรับสำคัญ $4,000

ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันเกิดขึ้นในขณะที่ราคา Ethereum กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับราคาประมาณ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเป็นแนวต้านเก่าที่แข็งแกร่ง และตอนนี้จำเป็นต้องยืนเหนือระดับนี้ให้ได้เพื่อรักษารูปทรงขาขึ้นต่อไป นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง EtherWizz ได้กล่าวไว้ว่า “ตราบใดที่ Ethereum ยังคงรักษาระดับแนวรับนี้ไว้ได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมองว่าเป็นขาลง”

หากราคาสามารถกลับตัวขึ้นจากจุดนี้ได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันแนวรับที่แข็งแกร่งและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทะลุออกจากรูปแบบ Bull Flag ที่ก่อตัวมานานกว่าสองเดือน อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจน โดย RSI เริ่มเคลื่อนตัวสู่โซนกลาง ขณะที่ MACD แสดงสัญญาณแรงขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้ราคา Ethereum มีการย่อตัวระยะสั้นลงไปที่โซน 3,700 – 3,800 ดอลลาร์ หากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามา

คาดการณ์ราคา Ethereum ลุ้นทะยาน 105% สู่ $8,000

ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวกระตุ้นราคาในระยะใกล้นี้คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจกระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาสนใจสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคา Ethereum โดยตรง

ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด หากรูปแบบ Bull Flag เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Ethereum มีโอกาสปรับตัวขึ้นถึง 105% ไปสู่เป้าหมายที่ระดับ 8,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงหากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องไปจนถึงปี 2026 และกระตุ้นความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงให้กลับมาอีกครั้ง

Best Wallet: เก็บคริปโตไว้ ก็สร้างกำไรได้เช่นกัน

เมื่อบรรยากาศการลงทุนเริ่มกลับมาคึกคัก สัญญาณสะสมสินทรัพย์ (Accumulation) ก็เริ่มกลับมาอีกครั้ง เหล่า HODLer ต่างทยอยโอนเหรียญออกจากกระดานเทรดเข้าสู่กระเป๋าเก็บเหรียญของตนเอง แต่รอบนี้ หลายคนเลือกใช้ Best Wallet ($BEST) แทนที่จะเป็น MetaMask หรือ Exodus

ความแตกต่างอยู่ที่ “ยูทิลิตี้” (Utility)

Best Wallet มอบความได้เปรียบให้ผู้ใช้งานด้วยฟีเจอร์ “Upcoming Tokens” เป็นระบบคัดกรองเหรียญใหม่ที่ช่วยให้คุณเห็นโปรเจกต์ระยะเริ่มต้นก่อนจะเป็นกระแสหลัก

Best Wallet ไม่ใช่กระเป๋าเก็บเหรียญธรรมดา แต่มันถูกสร้างมาเพื่อ ตลาดกระทิงโดยเฉพาะ

เมื่อเม็ดเงินเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดคริปโต Best Wallet จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนได้อยู่ หน้าแนวคลื่นแห่งโอกาสครั้งใหม่

และไม่ได้หยุดแค่การเก็บเหรียญ – ด้วย Bestcard ผู้ใช้สามารถใช้จ่าย Stablecoin ได้ทุกที่ที่รับบัตร Mastercard เชื่อมโลกคริปโตเข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ

จนถึงตอนนี้ พรีเซลของ Best Wallet ระดมทุนได้กว่า 16.6 ล้านดอลลาร์ และแรงสนับสนุนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

หากต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Best Wallet เราขอเสนอ บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก

ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram

แอพ Best Wallet

