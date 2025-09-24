ลุ้นระทึก! Ethereum เสี่ยงหลุด $4,100 แม้ได้ข่าวดี ETF จาก SEC
Ethereum (ETH) วันนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,100-4,200 ซึ่งเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่โซน $4,250–$4,300 การถูกปฏิเสธที่เส้นแนวโน้มขาลงและกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) เหนือ $4,350 ได้เพิ่มแรงกดดันฝั่งขาย ทำให้นักลงทุนจับตาแนวรับถัดไปที่ $4,100 และ $4,000 อย่างใกล้ชิด แม้จะมีข่าวดีจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ เกี่ยวกับ Ethereum ETF แต่ในระยะสั้นราคาก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายอยู่
วิเคราะห์ราคา ETH เผชิญแรงกดดันหนักที่แนวรับ $4,100
จากกราฟ 4 ชั่วโมง จะเห็นว่าราคา ETH เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบช่องสัญญาณขาลง (descending channel) โดยมีการทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จุดสูงสุดช่วงกลางเดือนกันยายนที่ราว $4,750
การหลุดแนวรับที่ $4,255 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA 20 และ 50 วัน เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ชัดเจน ทำให้แนวรับที่ $4,100 กลายเป็นด่านสำคัญที่ต้องจับตา
ในขณะเดียวกัน เส้น EMA 100 วันที่ $4,367 และ EMA 200 วันที่ $4,411 ก็ยังคงลาดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้น หากราคา ETH ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ $4,300 ได้ในระยะสั้น โมเมนตัมขาลงก็อาจกดดันราคาให้ร่วงลงไปทดสอบโซนสภาพคล่องที่ $4,000 ได้
สัญญาณ On-Chain ของ Ethereum สะท้อนความต้องการที่เปราะบาง
ข้อมูล On-chain จาก Exchange Flow ในวันที่ 24 กันยายน แสดงให้เห็นว่ามีเงินไหลออกจากตลาด (net outflow) สุทธิ $43.4 ล้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มตลอดเดือนกันยายนกลับมีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง
ราคา ETH พยายามหาแนวรับที่มั่นคงแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากอุปสงค์ (demand) ในตลาด Spot ไม่สามารถดูดซับแรงขายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Interest) ในตลาดฟิวเจอร์สก็เริ่มทรงตัว ซึ่งสะท้อนถึงการวางสถานะที่ระมัดระวังมากกว่าการเปิดสถานะซื้อ (long) อย่างจริงจัง ดังนั้นหากไม่มีเงินทุนไหลเข้าที่แข็งแกร่งกว่านี้ ความผันผวนของราคา ETH ก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
ข่าวดี Ethereum ETF จาก SEC อาจเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว
แม้ว่าในระยะสั้นจะดูอ่อนแอ แต่ในภาพรวมระยะยาว Ether ได้รับปัจจัยบวกที่สำคัญจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน SEC ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกฎเพื่อให้ Grayscale Ethereum ETF สามารถซื้อขายภายใต้มาตรฐานทั่วไปที่คล่องตัวขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดขั้นตอนการอนุมัติแบบรายกรณี ทำให้กองทุนที่อิงกับ ETH สามารถจดทะเบียนในตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจน
นักวิเคราะห์มองว่าสิ่งนี้จะทำให้ Ether ETF มีสถานะเทียบเท่ากับกองทรัสต์สินค้าโภคภัณฑ์ และอาจเป็นใบเบิกทางสู่การยอมรับในวงกว้างจากนักลงทุนสถาบันต่อไป แม้ว่าราคาจะยังไม่ตอบสนองในทันที แต่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบนี้ถือเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญสำหรับมูลค่าในระยะยาว
