วิเคราะห์ราคา Ethereum: “พ่อรวยสอนลูก” เตือนวิกฤตพฤศจิกายน – แต่ ETH อาจพุ่งสวนตลาด
Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือการเงินชื่อดัง Rich Dad Poor Dad ออกมาเตือนอีกครั้งผ่านโพสต์บน X (Twitter) โดยระบุว่า “วิกฤตครั้งใหญ่กำลังเริ่มขึ้น ผู้คนจะสูญเสียมหาศาล จงป้องกันตัวเองด้วยเงิน เงินทอง และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Ethereum”
คำเตือนลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงตุลาคม 2025 Kiyosaki ได้โพสต์คำเตือนเรื่อง “ตลาดจะพัง” มากกว่า 30 ครั้งแล้ว เขามักจะพูดถึงการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจโลกควบคู่ไปกับการแนะนำให้ถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ เงิน และคริปโตเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin หรือ Ethereum เพื่อป้องกันความเสี่ยง
นักลงทุนจำนวนมากมองว่าโพสต์ของเขาเป็นเหมือน “สัญญาณเตือนซ้ำซาก” เพราะในหลายครั้งตลาดกลับเคลื่อนไหวสวนทางกับสิ่งที่เขาคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เสียงเตือนของ Kiyosaki ก็ยังได้รับความสนใจ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีทั้งแรงกดดันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาทางเลือกอื่นนอกจากตลาดหุ้นแบบเดิม
แนวโน้มราคา Ethereum: จะไปต่อได้ไหมในช่วงตลาดผันผวนนี้?
แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะดูไม่สดใสนัก แต่ Ethereum ยังคงเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ที่นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันราคา ETH ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ถูกทดสอบหลายครั้งในเดือนนี้ ซึ่งเป็นจุดชี้วัดสำคัญของทิศทางในระยะสั้น
ค่าดัชนี RSI ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 31 ซึ่งบ่งบอกว่า ETH เข้าสู่ภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) ทำให้มีโอกาสเกิดการดีดกลับในระยะสั้น หากแรงซื้อกลับเข้ามาช่วยพยุงแนวรับนี้ได้สำเร็จ ราคามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 3,900 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่ถ้าระดับแนวรับนี้ถูกเจาะทะลุลงมา อาจเกิดแรงขายอย่างรุนแรง และนั่นคือสถานการณ์ “ตลาดพัง” ที่ Kiyosaki พยายามเตือนอยู่เสมอ
สำหรับนักลงทุนระยะยาว แนวโน้มราคา Ethereum ในอนาคต ยังคงมีความน่าสนใจ เพราะเครือข่าย Ethereum ยังคงเป็นศูนย์กลางของ DeFi, NFT และโครงสร้าง Layer 2 ที่เติบโตต่อเนื่อง การพัฒนาเหล่านี้อาจเป็นตัวขับเคลื่อนราคาให้กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งในช่วงปีหน้า
มุมมองนักลงทุน: โอกาสในการซื้อ Ethereum ในปี 2025
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและคำเตือนจากนักวิเคราะห์หลายราย บางฝ่ายกลับมองว่านี่คือ “จังหวะทอง” สำหรับการ ซื้อ Ethereum ในปี 2025 เพราะราคาที่อ่อนตัวลงอาจเปิดโอกาสให้นักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อในระดับราคาที่น่าสนใจ
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคหลายสำนักเริ่มเห็นสัญญาณของการสะสมทุนใน ETH จากกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ (Whales) รวมถึงการขยายตัวของโปรเจกต์ DeFi บนเครือข่าย Ethereum ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญในรอบตลาดขาขึ้นถัดไป
ดังนั้น สำหรับผู้ที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 Ethereum ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดทั่วโลกเผชิญแรงสั่นสะเทือน เพราะสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง ETH อาจเป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญที่สามารถ “พุ่งสวนตลาด” ได้ แม้ในวันที่ตลาดอื่น ๆ กำลังร่วงลง
ปกป้องสินทรัพย์ในช่วงตลาดผันผวนด้วย Best Wallet
ในช่วงที่ตลาดคริปโตผันผวนและนักวิเคราะห์เริ่มเตือนถึงความเสี่ยงจากแรงขายรุนแรง การเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้น การมีกระเป๋าคริปโตที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักอยู่เสมอ
Best Wallet โดดเด่นในฐานะ กระเป๋า Ethereum ที่ดีที่สุด ที่ผสานเทคโนโลยี Multi-Party Computation (MPC) จาก Fireblocks ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงินระดับโลก ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมสินทรัพย์ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องพึ่งพา Seed Phrase แบบเดิมๆ
นักลงทุนจำนวนมากหันมาใช้ Best Wallet เพื่อบริหารพอร์ตสินทรัพย์หลายเชนจากแอปเดียว รองรับทั้งการถือครอง การเทรด และการ Stake เหรียญหลัก เช่น Bitcoin, Solana และ Ethereum ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ Best Wallet กลายเป็นศูนย์กลางของนักลงทุนที่ต้องการทั้งความสะดวกและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน
ถ้าคุณต้องข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Best Wallet สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง
ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram
นอกจากนี้ เหรียญ $BEST กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพรีเซล ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา มากที่สุดแห่งปี หลังจากที่ระดมทุนไปได้แล้วกว่า 16.8 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะเริ่มลิสต์บนตลาดในช่วงปลายเดือน
การเข้าร่วมในช่วงนี้ไม่เพียงได้สิทธิ์เข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ก่อนใคร แต่ยังได้ผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 78% APY จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาแนวทางลงทุนอย่างปลอดภัยท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน
