นักวิเคราะห์ชี้ Ethereum กำลังเข้าสู่ตลาดกระทิง ข้อมูล Netflow ชี้แรงขายลดลง หนุนโอกาสพุ่งแรงรอบใหม่
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Ethereum แสดงความแข็งแกร่งด้านราคาที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มกลับมามีความมั่นใจมากขึ้น โดยราคาของ ETH เคยพุ่งขึ้นไปแตะใกล้ระดับ 4,700 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 4,878 ดอลลาร์ในปี 2021 ก่อนจะปรับฐานลงมาอยู่ราว 4,633 ดอลลาร์ในปัจจุบัน
แม้ราคาจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่เมื่อดูในภาพรวม Ethereum ยังคงเติบโตเกือบ 30% ภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก CoinGecko ซึ่งทำให้ผู้ถือครองส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะกำไรอีกครั้ง ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงแรงหนุนในตลาดคริปโตอย่างมีนัยสำคัญ
นักวิเคราะห์ยังคงจับตาข้อมูลจากตลาดซื้อขาย (Exchange) เพื่อประเมินทิศทางของตลาดในวงกว้าง โดยหนึ่งในรายงานที่ได้รับความสนใจมาจาก PelinayPA นักวิเคราะห์จากแพลตฟอร์ม QuickTake ของ CryptoQuant ที่ได้ศึกษา Netflow ของ Ethereum บนตลาดซื้อขายคริปโต
ข้อมูล Netflow ชี้แรงขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
Netflow คือการวัดปริมาณเหรียญ ETH ที่ไหลเข้าสู่ตลาดซื้อขาย (inflow) เทียบกับที่ถูกถอนออก (outflow) ซึ่งช่วยสะท้อนว่า นักลงทุนกำลังเตรียมขายทำกำไรหรือเก็บสะสมเพื่อถือยาว
จากการวิเคราะห์ล่าสุด PelinayPA ระบุว่า แนวโน้มปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังถอน ETH ออกจากตลาดซื้อขายมากกว่านำเข้า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตที่บ่งชี้ว่า การไหลเข้าของเหรียญจำนวนมากมักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับฐานราคา เพราะนักลงทุนเตรียมขาย แต่หากเป็นการไหลออกจำนวนมาก มักเกิดขึ้นก่อนการเข้าสู่รอบตลาดกระทิง
PelinayPA อธิบายว่า “ในรอบตลาดใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะปี 2017, 2021 หรือแม้แต่ 2024 เราจะเห็นการไหลออกจากตลาดซื้อขายก่อนที่ราคา Ethereum จะพุ่งแรงเสมอ และตอนนี้เรากำลังเห็นสัญญาณลักษณะเดียวกันอีกครั้ง”
นั่นหมายความว่าการที่ ETH ถูกถอนออกอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดแรงกดดันในการขายระยะสั้น และอาจเป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดยังคงอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งบอกว่าผู้ถือส่วนใหญ่เลือกที่จะสะสมและถือระยะยาว มากกว่าการกระจายขายออกไป
สัญญาณจากสถาบันและมุมมองเชิงเทคนิคของ Ethereum
นอกจากข้อมูล Netflow แล้ว มุมมองเชิงเทคนิคก็ยืนยันความแข็งแกร่งของ Ethereum ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลายเทรดเดอร์ในตลาดชี้ว่า ETH สามารถเบรกแนวโน้มที่เคยอ่อนแอเมื่อเทียบกับ Bitcoin ได้สำเร็จ หลังจากที่อ่อนแรงต่อเนื่องมาหลายปี
นักวิเคราะห์คริปโต CryptoBatman ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า “ETH สามารถเบรกขึ้นมาเหนือ BTC ได้แล้ว นี่เป็นสัญญาณที่บอกว่า Ethereum กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการยอมรับจากตลาด และโอกาสในการเติบโตครั้งต่อไปยังมีอีกมาก”
เมื่อมองจากฝั่งสถาบัน ข้อมูลก็เริ่มสอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าวเช่นกัน กองทุนลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ Ethereum มีการเพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน นักลงทุนรายใหญ่ก็ยังคงรักษาการลงทุนไว้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาว
การผสมผสานระหว่างข้อมูล Netflow ที่สะท้อนแรงซื้อสะสม และการยืนยันจากนักลงทุนสถาบัน ทำให้ Ethereum กำลังถูกจับตามองมากขึ้นในฐานะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ในรอบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายฝ่ายมองว่า Ethereum ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์ม Smart Contract ชั้นนำ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ DeFi และ NFT ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในตลาดคริปโตปีนี้ Ethereum ยังคงเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin มาแรง ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะกลางถึงยาว หากสัญญาณเชิงบวกจากทั้งเทคนิคและข้อมูลออนเชนยังคงดำเนินต่อไป
Snorter Token: โอกาสใหม่ของนักลงทุนในตลาดคริปโต
Snorter Token ($SNORT) กำลังเป็นที่พูดถึงในฐานะโครงการที่รวมทั้งพลังของเหรียญมีมและการใช้งานจริง ผ่าน Snorter Bot ซึ่งเป็นบอทเทรดบน Telegram ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐาน Solana ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงการซื้อขายได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
ด้วยการระดมทุนพรีเซลทะลุ 3.3 ล้านดอลลาร์ และมีผลตอบแทนการ Stake สูงถึง 133% ทำให้โทเค็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก นักลงทุนมองว่า Snorter เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตามอง เพราะมีทั้งความขาดแคลนด้านอุปทานและการใช้งานที่ชัดเจนในตลาด
ที่สำคัญ Snorter Token ยังมีแผนขยายไปหลายบล็อกเชน เช่น Ethereum, BNB Chain และ Polygon ซึ่งสอดรับกับแนวโน้ม Altcoin Season ที่กำลังจะมา หากมองหาเหรียญที่อาจเติบโตในตลาดรอบใหม่ Snorter Token คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเว็บไซต์ทางการ Token6900
