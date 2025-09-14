Ethereum ทุบสถิติใหม่หลายรายการ! กองทุนแห่ซื้อไม่ยั้ง
Ethereum (ETH) กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในปี 2025 ด้วยการทุบสถิติสำคัญหลายรายการ ทั้งความต้องการจากนักลงทุนสถาบันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งยอดเหรียญที่ถูกนำไป Staking ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ และกิจกรรมบนเครือข่ายที่คึกคักอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้กำลังส่งสัญญาณบวกและผลักดันให้ ETH กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองในตลาดการเงินโลก
กองทุนสถาบันแห่ซื้อ! ดันความต้องการ Ethereum พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
รายงานล่าสุดจาก CryptoQuant เผยให้เห็นว่า Ethereum กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ได้รับความสนใจจากตลาดการเงินระดับโลกอย่างแท้จริง โดยข้อมูลในเดือนกันยายน 2025 ชี้ว่ากองทุนต่างๆ ได้เพิ่มการถือครอง Ether ขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดือนเมษายน 2025 ทำให้ยอดรวมการถือครองพุ่งสูงถึง 6.5 ล้าน ETH แล้วในขณะนี้
ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ที่ถือครองระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 ETH ก็ได้เพิ่มการสะสมอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันควบคุมเหรียญรวมกันมากกว่า 20 ล้าน ETH
รายงานของ CryptoQuant ตั้งข้อสังเกตว่า “การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันที่แข็งแกร่ง” แต่ก็อาจหมายความว่า “เงินทุนของกลุ่ม Smart Money ส่วนใหญ่ได้เข้ามาในตลาดแล้ว”
การเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัท BitMine เพิ่งเข้าซื้อ 46,255 ETH คิดเป็นมูลค่ากว่า 201 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บริษัทถือครอง Ether รวมแล้วมากกว่า 2.1 ล้าน ETH และกลายเป็นผู้ถือครอง Ethereum รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
เจาะลึกสถิติใหม่ของ ETH: ยอด Staking และกิจกรรมบนเครือข่าย
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อน Ether คือการ Staking ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยมีจำนวนเหรียญถูกนำไปล็อกในระบบมากถึง 36.15 ล้าน ETH
การกระทำดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดอุปทานหมุนเวียนในตลาด แต่ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น คิวของผู้ที่รอเข้าร่วม Staking ยังมีมูลค่าสูงถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่ง
กิจกรรมบนเครือข่ายก็เฟื่องฟูไม่แพ้กัน โดยจำนวนการเรียกใช้ Smart Contract ต่อวันพุ่งทะลุ 12 ล้านครั้ง ตอกย้ำบทบาทของ ETH ในฐานะเครือข่ายสำหรับการตั้งถิ่นฐานแบบโปรแกรมได้ (Programmable Settlement Layer) ชั้นนำของโลก
ในด้านราคา หลังจากที่ ETH แตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 4,956 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2025 ขณะนี้ราคากำลังสร้างฐานใกล้ระดับ 4,500 ดอลลาร์ โดยนักวิเคราะห์มองว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,400 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 5,200 ดอลลาร์
Joseph Lubin ผู้ก่อตั้ง Consensys กล่าวว่า ETH มีศักยภาพที่จะกลายเป็นรากฐานของระบบการเงินในอนาคต ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งการ Staking การสะสมของสถาบัน และความเชื่อมั่นของเหล่าวาฬ ทำให้รากฐานของ ETH ดูแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา
