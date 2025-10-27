แรงกดดันสูง! ETH เจอฝั่ง Short ทุ่ม $650M ก่อนดีล Trump-จีน

BTC $115,034.56 2.35%
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

เหรียญ Ethereum ส่องแสงท่ามกลางสัญลักษณ์หมีแดงยักษ์ 27-10-2025

ราคา Ethereum (ETH) กลับมายืนเหนือระดับ $4,000 ได้อีกครั้ง ท่ามกลางความคาดหวังเชิงบวกของตลาดต่อการเจรจาการค้าระหว่าง Donald Trump และผู้นำจีน อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับเต็มไปด้วยแรงกดดัน เมื่อข้อมูลเผยว่ามีนักเทรดฝั่ง Short ทุ่มเงินเดิมพันด้วยเลเวอเรจสูงถึง 650 ล้านดอลลาร์ กดดันราคา ETH อย่างหนัก ทำให้สถานการณ์ของเหรียญอันดับสองของโลกเต็มไปด้วยความผันผวนและน่าจับตาอย่างยิ่ง

วิเคราะห์ปัจจัยหนุนราคา ETH: ข่าว Trump และความสนใจจากสถาบัน

ราคา Ethereum ดีดตัวขึ้นมาแตะระดับ $4,099 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นกว่า 10% จากจุดต่ำสุดในรอบ 7 วันที่ $3,811 การฟื้นตัวนี้สอดคล้องกับภาพรวมตลาดคริปโตที่เหรียญชั้นนำอย่าง Bitcoin (BTC), Solana (SOL) และ XRP ต่างก็ปิดบวกในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกัน

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นตลาดมาจากทริปเยือนเอเชียของ Donald Trump ซึ่งเริ่มต้นด้วยสัญญาณที่ดีหลังจากการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่มาเลเซีย ช่วยคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนการประชุมการค้าครั้งสำคัญกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้

ราคา Ethereum (ETH) ข้าม 4,000 ดอลลาร์ในวันที่ 26 ตุลาคม 27-10-2025

นอกเหนือจากปัจจัยมหภาคแล้ว ความต้องการ ETH จากฝั่งสถาบันยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Artemis เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมหาชนที่ถือครอง ETH มีจำนวนรวมกันถึง 3.2 ล้าน ETH หรือคิดเป็น 0.40% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่งแซงหน้าสัดส่วนการถือครอง Bitcoin ของบริษัทต่างๆ ที่มีอยู่ 640,040 BTC หรือ 0.36% ของอุปทานไปแล้ว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการ ETH ในกลุ่มนักลงทุนสถาบันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากกรอบการกำกับดูแลคริปโตที่ชัดเจนขึ้น และการอนุมัติ Staking ใน ETH ETF

Art Malkov ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของ Electroneum ให้ความเห็นว่า “ผลตอบแทน (Yield) เป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน” เขากล่าวเสริมว่า “ผลตอบแทนจากการ Staking ของ ETH ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3-4% ต่อปี (APY) ถือเป็นทางเลือกที่สร้างรายได้แทนการถือเงินสด ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขา”

ด้วยศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจนี้ ทำให้ ETH เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าจับตา ไม่ต่างจาก 13 เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนตัวอื่นๆ ที่นักวิเคราะห์หลายคนแนะนำ

ETH เผชิญแนวต้านสำคัญ! ฝั่ง Short เดิมพันสูงถึง $650 ล้าน

แม้ราคา ETH จะฟื้นตัว แต่ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ของ Coinglass กลับชี้ให้เห็นสัญญาณที่น่ากังวล โดยพบว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นฝั่ง Short (มองว่าราคาจะลง) โดยอัตราส่วน Long-to-Short ลดลงเหลือเพียง 0.82 ซึ่งหมายความว่ามีสัญญา Short เปิดใหม่มากกว่าสัญญา Long การที่สัญญา Short เพิ่มขึ้นระหว่างที่ราคากำลังปรับตัวขึ้นมักเป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการกลับตัวของราคา

สัดส่วนการถือครองของ Digital Treasury ต่ออุปทานหมุนเวียนในปี 2026 27-10-2025

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก ทั้งการประชุมของ Trump กับผู้นำจีน และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ในตลาดคริปโตได้

เมื่อดูจากแผนที่การชำระบัญชี (Liquidation Map) จะเห็นได้ว่าฝั่ง Short ได้วางเดิมพันด้วยเลเวอเรจมูลค่ามหาศาลประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ไว้ที่แนวต้านสำคัญบริเวณ $4,150 ซึ่งคิดเป็น 76% ของเลเวอเรจฝั่ง Short ทั้งหมดที่ 840 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากราคา ETH ไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ อาจเกิดการชำระบัญชีสถานะ Long และลากราคาดิ่งกลับไปที่แนวรับระยะสั้นบริเวณ $3,911 ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่ง Long ได้วางเดิมพันไว้กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก ETH สามารถทะลุผ่าน $4,150 ไปได้ แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือโซน $4,240

Bitcoin Hyper ระด

ETH กำลังเป็นที่จับตาในตลาดคริปโต เช่นเดียวกับ Bitcoin Hyper โปรเจกต์ Layer-2 ที่ระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ภายในสามเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก Bitcoin Hyper สร้างขึ้นบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ NFT ได้จริง ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่น TPS และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) ยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย

การเกิดขึ้นของโปรเจกต์อย่าง Bitcoin Hyper สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตลาด ซึ่งนอกจากโปรเจกต์นี้แล้ว ยังมีเหรียญใหม่ ที่น่าลงทุนปี 2025 อีกหลายตัวที่กำลังได้รับความนิยมและอาจสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจได้เช่นกัน

โปรเจกต์นี้แก้จุดอ่อนของ Bitcoin เดิม โดยเพิ่มความเร็วจาก 7 TPS เป็นหลักหมื่นต่อวินาที ลดค่าธรรมเนียมจนแทบเป็นศูนย์ และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API ครบชุด Bitcoin Hyper มีฟีเจอร์พร้อมใช้งาน เช่น Meme Coin Factory สำหรับสร้างโทเค็นบน Bitcoin, DeFi สำหรับ BTC เพื่อใช้เป็นหลักประกัน, Micropayment สำหรับโอนเงินจำนวนน้อย และ GameFi/NFT ที่เชื่อมคอมมูนิตี้จาก Solana มาสู่ Bitcoin Layer-2

ระบบบริดจ์ของ Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี ZKP และ SPV เพื่อเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายหลักอย่างปลอดภัย โดย BTC ที่ฝากจะถูกแปลงเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้งานใน DeFi, Meme Coin หรือ Gaming ก่อนสามารถเผาเพื่อนำกลับเข้า Layer-1 ได้

ถ้าคุณต้องการกำหนดกลยุทธ์ Bitcoin Hyper อย่างมั่นใจ สามารถพิจารณา บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อยืนยันแนวทางของคุณ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือที่ X และ ช่อง Telegram

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
