ตระกูลทรัมป์รวยพุ่ง! ABTC-WLFI ดันทรัพย์สินเพิ่ม $1.3 พันล้าน
ความมั่งคั่งของตระกูล Trump พุ่งสูงขึ้นถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนในโลกคริปโตของ Eric Trump ทั้งการเปิดตัวเหรียญ American Bitcoin (ABTC) และผลกำไรจากโปรเจกต์ DeFi อย่าง World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งกำลังเป็นที่จับตาของวงการ
เจาะลึก American Bitcoin (ABTC) ของ Eric Trump หลังเปิดตัวสุดผันผวน
American Bitcoin (ABTC) ซึ่ง Eric Trump เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ได้สร้างมูลค่าให้กับเขามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการกับ Gryphon Digital Mining
อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวก็เต็มไปด้วยความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปแตะ 14 ดอลลาร์ ก่อนจะร่วงลงกว่า 50% มาอยู่ที่ 6.24 ดอลลาร์ และต้องหยุดการซื้อขายถึง 5 ครั้ง
Eric Trump ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยกล่าวในงาน Bitcoin 2025 Asia ที่ฮ่องกงว่า เขาเชื่อมั่นว่าราคา Bitcoin จะพุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์อย่างแน่นอน พร้อมระบุว่า American Bitcoin มีเป้าหมายที่จะเป็น ‘บริษัท Bitcoin ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก’ โดยจะมุ่งเน้นการขุดและถือครอง BTC แม้ว่าอุปกรณ์ขุดกว่า 6,000 เครื่องที่นำเข้าจากจีนจะต้องเผชิญกับนโยบายภาษีของพ่อตัวเองก็ตาม
วิเคราะห์ WLFI เหรียญที่ดันพอร์ตตระกูล Trump โต
ในขณะเดียวกัน World Liberty Financial ซึ่งเป็นโปรเจกต์ DeFi ที่เชื่อมโยงกับตระกูล Trump ได้เพิ่มความมั่งคั่งให้กับครอบครัวอีก 670 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg ที่น่าสนใจคือ มูลค่าดังกล่าวยังไม่นับรวมเหรียญ WLFI อีกกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่ยังคงถูกล็อกไว้ ทำให้ความมั่งคั่งสุทธิของตระกูล Trump ในปัจจุบันทะลุ 7.7 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว
ทั้งนี้ การเปิดตัวของ WLFI ก็เผชิญกับความผันผวนเช่นกัน โดยราคาพุ่งขึ้นในช่วงสั้นๆ ก่อนจะดิ่งลงกว่า 40% เพื่อรับมือกับสถานการณ์และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดกลับคืนมา ทางโปรเจกต์ได้ประกาศแคมเปญเผาเหรียญ (Token Burn) โดยได้เผาเหรียญ WLFI ไปแล้ว 47 ล้านโทเคน หรือคิดเป็น 0.19% ของอุปทานหมุนเวียนซึ่งอยู่ที่ 2.47 หมื่นล้านโทเคน
Pepenode เหรียญ Altcoin สำหรับคนที่มองหาอะไรใหม่ๆ ในโลกคริปโต
จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Eric Trump ที่แสดงความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล และการฟื้นตัวของ Bitcoin ทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง โดยเฉพาะโปรเจกต์ใหม่ ๆ อย่าง Pepenode ที่กำลังสร้างกระแสในฐานะเหรียญมีมสาย “Mine-To-Earn” แห่งแรกของโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มขุดและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่ช่วง Presale ก่อนการเปิดตัวเหรียญอย่างเป็นทางการ (TGE)
Pepenode ($PEPENODE) เป็นโทเค็น ERC-20 บน Ethereum เช่นเดียวกับ WLFI ที่ผสานแนวคิดเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) เข้ากับระบบ Staking และกลไก Deflationary ผ่านการเผาโทเค็นสูงถึง 70% ของเหรียญที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง “เหมืองเสมือน” ได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ พร้อมรับรางวัลและโบนัสแบบเรียลไทม์ ซึ่งแตกต่างจาก Presale ทั่วไปที่มักไม่มีกิจกรรมให้ทำก่อน TGE
นอกจากนี้ Pepenode ยังมีระบบป้องกันบอท เพื่อให้การเข้าร่วมเป็นไปอย่างยุติธรรม โปรเจกต์นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน โดยระดมทุนได้ถึง $860.19K ภายในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนถึงความสนใจในแนวคิดใหม่ที่นำการเล่นเกมมาผสมผสานกับการลงทุน
ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และขุดรางวัลผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยผู้เข้าร่วมในช่วงแรกจะได้รับ Node ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า พร้อมรับรางวัลจากการแนะนำเพื่อน 2% จากรางวัลที่ผู้ถูกชวนขุดได้
หลัง TGE ระบบการขุดจะย้ายขึ้น On-Chain พร้อมโบนัสและ Leaderboard สำหรับผู้เล่นช่วงแรก นักวิเคราะห์มองว่าโมเดล “Mine-To-Earn” ของ Pepenode อาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับตลาดมีมโทเค็นได้
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Pepenode หรือติดตามได้ใน X และ ช่องทาง Telegram