เอลซัลวาดอร์มาหนือ! ผ่านกฎหมายใหม่ให้ธนาคารลงทุน Bitcoin ได้แล้ว!

อัปเดตล่าสุด: 
เอลซัลวาดอร์มาหนือ! ผ่านกฎหมายใหม่ให้ธนาคารลงทุน Bitcoin ได้แล้ว!

Bitcoin (BTC) ก้าวสู่การยอมรับในโลกการเงินอีกระดับ หลังเอลซัลวาดอร์อนุมัติกฎหมายใหม่ให้ธนาคารเพื่อการลงทุนถือครองและให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเป็นทางการ การประกาศโดยคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติ (CNAD) ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการการเงินโลก แต่ยังอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดคริปโตในอนาคตด้วย

เจาะลึกกฎหมายใหม่: เปิดทางให้ BTC เข้าสู่ระบบธนาคาร

กฎหมายฉบับใหม่นี้ถือเป็นก้าวต่อที่สำคัญของเอลซัลวาดอร์นับตั้งแต่ประกาศให้ BTC เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในปี 2021 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติ (CNAD) ที่นำโดยประธาน Juan Carlos Reyes

ธนาคารเพื่อการลงทุนที่สนใจจะให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นขอใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Service Provider) ได้แล้ว

เป้าหมายหลักของรัฐบาลคือการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน โดยการเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบนิเวศของ BTC ได้โดยตรง

วิเคราะห์ผลกระทบต่อราคา Bitcoin และภูมิทัศน์การลงทุน

การตัดสินใจครั้งนี้ถูกมองว่าจะส่งผลบวกโดยตรงต่อราคา BTC ในระยะยาว เนื่องจากเป็นการสร้างช่องทางให้เงินทุนมหาศาลจากสถาบันการเงินไหลเข้าสู่ตลาด BTC ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ข้อมูลล่าสุดจาก CoinMarketCap ระบุว่า BTC ยังคงครองตลาดด้วย Market Dominance ที่ 59.7% และมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.36 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเคลื่อนไหวของเอลซัลวาดอร์อาจเป็นปัจจัยหนุนให้ราคา BTC มีเสถียรภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีก

นักวิเคราะห์มองว่านี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าการยอมรับ BTC ในระดับประเทศกำลังขยายตัวจากแค่การใช้งานในระดับบุคคลไปสู่ระดับสถาบัน ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก แม้ว่าผลกระทบในระยะสั้นอาจยังไม่ชัดเจน แต่ในภาพรวมแล้ว นี่คือข่าวดีที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งพื้นฐานให้กับ BTC

เสียงวิจารณ์และมุมมองต่ออนาคตของ BTC ในเอลซัลวาดอร์

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวดีก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางกลุ่มที่กังวลว่ากฎหมายฉบับนี้อาจเอื้อประโยชน์ให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่และนักลงทุนต่างชาติมากกว่าประชาชนทั่วไป พวกเขามองว่านโยบายที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง

ความท้าทายที่สำคัญของรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ คือการสร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนและการกระจายประโยชน์สู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง อนาคตของ BTC ในประเทศจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะสามารถวางแผนและดำเนินการให้การยอมรับ BTC ในครั้งนี้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้สำเร็จหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด

Bitcoin Hyper – อีกขั้นกับการยกระดับ BTC

Bitcoin Hyper การยกระดับ Bitcoin ไปอีกขั้นด้วย Layer-2

Bitcoin Hyper (HYPER) เป็นโปรเจกต์ Layer 2 ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาหลักของเครือข่าย BTC นั่นคือความล่าช้าในการประมวลผลและค่าธรรมเนียมที่สูง โดยโปรเจกต์นี้ได้นำเทคโนโลยีของ Solana มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้การทำธุรกรรมเร็วขึ้นและลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากเครือข่าย BTC ดั้งเดิมมีข้อจำกัดในการประมวลผลธุรกรรม โดยสามารถทำได้เพียง 1 บล็อกในทุกๆ 10 นาที หากมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย และการยืนยันธุรกรรมก็ใช้เวลานานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น HYPER จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยการนำ BTC ไปล็อกผ่านสะพานบริดจ์แบบ non-custodial canonical bridge ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง และสร้าง BTC ในรูปแบบ wrapped token บน Layer 2 ของแพลตฟอร์มของตัวเอง

ด้วยโครงสร้างนี้ ทำให้ BTC สามารถถูกนำไปใช้งานในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิม เช่น การรองรับ smart contracts และการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้บนเครือข่ายดั้งเดิมมาก่อน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง X (Twitter)

ไปยัง BTC Hyper

Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,163,573,989,609
7.64
เหรียญยอดนิยม
