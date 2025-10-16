BTC $110,766.21 -1.80%
ดีลสะเทือนโลก! อินเดียตอบรับ Donald Trump ยอมหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย

Donald Trump
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อัปเดตล่าสุด: 
ทรัมป์กล่าวว่าอินเดียจะร่วมหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย

วงการการเมืองและเศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือน เมื่อ Donald Trump ออกมาประกาศข่าวใหญ่ว่า อินเดียตกลงที่จะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแล้ว ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดพลังงานโลกและสร้างความผันผวนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin ที่นักลงทุนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด (Reuters)

Donald Trump เผย “Modi” รับปาก หยุดนำเข้าน้ำมันรัสเซีย

ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ Oval Office ประธานาธิบดี Donald Trump ได้เปิดเผยว่า เขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี Narendra Modi (นเรนทรา โมดี) แห่งอินเดีย และได้รับการยืนยันว่าอินเดียจะยุติการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งทรัมป์ยกให้เป็น “ก้าวที่ยิ่งใหญ่” ในการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของ Vladimir Putin (วลาดิเมียร์ ปูติน) ท่ามกลางสงครามในยูเครน

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการกำแพงภาษีสูงถึง 50% กับสินค้าอินเดีย ซึ่งแบ่งเป็นการขึ้นภาษีสองรอบ รอบละ 25% เพื่อกดดันให้อินเดียลดการพึ่งพาน้ำมันรัสเซีย โดยก่อนหน้านี้อินเดียได้แสดงความไม่พอใจที่ประเทศอื่นอย่างจีนและตุรกีที่ซื้อน้ำมันรัสเซียเช่นกัน กลับไม่โดนมาตรการเดียวกัน

ทรัมป์เสริมว่ากระบวนการยุติการนำเข้าอาจต้องใช้เวลา แต่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสิ้นในไม่ช้า โดยผู้นำทั้งสองมีกำหนดการจะพบปะกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในเดือนนี้ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ที่กลับมาแน่นแฟ้นอีกครั้ง

ที่มา: Time News บน YouTube

อังกฤษขานรับ! คว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรัสเซีย-อินเดีย

ในขณะเดียวกัน ฝั่งอังกฤษก็ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่าง Lukoil และ Rosneft รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน 44 ลำที่อยู่ในเครือข่าย “กองเรือแห่งเงา” หรือ “shadow fleet” ของมอสโก

นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังอังกฤษ Rachel Reeves ยังยืนยันการคว่ำบาตรบริษัท Nayara Energy Limited ของอินเดียเป็นครั้งแรก หลังจากพบว่าบริษัทได้นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียมากถึง 100 ล้านบาร์เรล คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

การคว่ำบาตรบริษัทอินเดียโดยตรงจากลอนดอน ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าชาติตะวันตกกำลังร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อปิดช่องทางการเงินของรัสเซีย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ Trump ที่พยายามใช้เครื่องมือทางการค้าเพื่อกดดันประเทศต่างๆ แทนการใช้กำลังทหาร

นอกจากนี้ อังกฤษยังได้คุมเข้มท่าเรือน้ำมัน 4 แห่งในจีนที่มีความเชื่อมโยงกับการส่งออกของรัสเซียอีกด้วย

จับตา G7 จ่อยึดทรัพย์สินรัสเซีย – จีนอาจเป็นเป้าหมายถัดไป!

แรงกดดันต่อรัสเซียยังไม่จบเพียงเท่านี้ กลุ่มประเทศ G7 กำลังเตรียมหารือข้อเสนอในการยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเงินสดที่ธนาคารกลางยุโรป

ขณะเดียวกัน Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาเตือนว่า จีนอาจต้องเผชิญกับกำแพงภาษีที่สูงขึ้น หากยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจรัสเซียต่อไป

Bessent กล่าวหาว่าปักกิ่งกำลัง “เติมเชื้อไฟให้กับเครื่องจักรสงครามของรัสเซีย” และ Trump เองก็ได้เรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามอินเดีย โดยมีการพิจารณาถึงขั้นที่ว่าอาจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่เชื่อมโยงกับพลังงานรัสเซียสูงถึง 500% หากพันธมิตรในยุโรปเข้าร่วมด้วย

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างหนักของชาติตะวันตกภายใต้การผลักดันของ Donald Trump ที่จะทำให้รัสเซียโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนครั้งใหญ่ให้กับตลาดการเงินโลกในอนาคตอันใกล้นี้

ข่าว Ethereum
BitMine ทุ่ม $417M ช้อนซื้อ ETH ช่วงขาลง! – Tom Lee ยืนยันคำเดิม
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-16 14:45:45
XRP ข่าวล่าสุด
XRP เนื้อหอม! Ripple จับมือ Absa Bank ลุ้นราคาฟื้นตัว $3
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-16 14:43:41
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
