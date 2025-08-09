BTC $116,502.31 0.14%
Dogecoin

Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

ชุมชน Dogecoin กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังนักวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีวาฬเข้าช้อนซื้อ Dogecoin จำนวนมหาศาลถึง 230,000,000 DOGE ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นกว่า 8% จากระดับ 0.20 ดอลลาร์สู่ 0.22 ดอลลาร์

วาฬทุ่มซื้อ Dogecoin ดันราคาและวอลุ่มพุ่งทะยาน

ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez การเข้าซื้อ Dogecoin จำนวน 230,000,000 DOGE เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนรายใหญ่ยังคงให้ความสนใจในเหรียญนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการซื้อขายครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดในทันที

ราคาของ Dogecoin พุ่งขึ้นกว่า 8% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.22 ดอลลาร์ ไม่เพียงเท่านั้น ปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 146.64% แตะระดับ 2,900 ล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตามราคาตลาดขยับขึ้นมาอยู่ที่ 33,500 ล้านดอลลาร์

การเติบโตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นที่กลับมาสู่เหรียญ Dogecoin อีกครั้ง

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: แนวรับและแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

จากการพุ่งขึ้นของราคา Dogecoin นักวิเคราะห์ได้เริ่มจับตาแนวต้านใหม่ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณ 0.222-0.224 ดอลลาร์ ในขณะที่ระดับราคา 0.220 ดอลลาร์ดูเหมือนจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในระยะสั้น

สำหรับนักลงทุนที่มองหาจังหวะเข้าซื้อ การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin บริเวณนี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง

ในทางเทคนิค ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนที่เป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะตลาดกระทิง และราคายังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันซึ่งเป็นสัญญาณบวก

อย่างไรก็ตาม Dogecoin ยังคงเผชิญกับแนวต้านสำคัญในช่วง 0.23-0.28 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านไปได้ อาจมีโอกาสพุ่งไปทดสอบที่ 0.25 ดอลลาร์

แต่หากไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 0.228 ดอลลาร์ไปได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการย่อตัวกลับลงมาที่แนวรับ 0.18 ดอลลาร์


ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coinspeaker.com/230000000-dogecoin-scooped-by-whales-in-24-hours-price-reacts/

