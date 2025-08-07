BTC $116,141.71 1.55%
Dogecoin

วาฬ Dogecoin ทุ่มซื้อ 1,000 ล้าน DOGE สวนตลาด! คาดการณ์ราคากลับตัว?

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
วาฬ Dogecoin ทุ่มซื้อ 1,000 ล้าน DOGE สวนตลาด! คาดการณ์ราคากลับตัว?

ข้อมูล On-chain ล่าสุดจาก Santiment ที่เปิดเผยโดยนักวิเคราะห์ชื่อดังกำลังสร้างความฮือฮาในตลาดคริปโต เมื่อพบว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ของ Dogecoin ได้เข้าทำการซื้อเหรียญสะสมเพิ่มอย่างมหาศาลกว่า 1,000 ล้าน DOGE ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคา Dogecoin กำลังปรับตัวลดลง ซึ่งจุดประกายคำถามว่านี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาที่นักลงทุนรอคอยหรือไม่!?

วาฬ Dogecoin เข้าสะสมเหรียญครั้งใหญ่

นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Santiment ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ชั้นนำ

ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของตัวชี้วัด ‘การกระจายตัวของเหรียญ (Supply Distribution)’ ของ Dogecoin

ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อติดตามปริมาณเหรียญที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ โดยในกรณีนี้กลุ่มที่น่าจับตาคือ ‘วาฬ’ ซึ่งหมายถึงกระเป๋าคริปโตที่ถือครอง Dogecoin มากกว่า 1,000 ล้าน DOGE (มูลค่าปัจจุบันประมาณ 200 ล้านดอลลาร์)

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวาฬกลุ่มนี้ได้เพิ่มการถือครองขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้าซื้อ Dogecoin เพิ่มถึง 1,000 ล้าน DOGE ในช่วงเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการสะสมครั้งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่

วิเคราะห์กลยุทธ์ ‘ช้อนซื้อ’ ของวาฬ Dogecoin — สัญญาณกระทิงมาแล้ว?

การเข้าซื้อ Dogecoin ครั้งมหาศาลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเหรียญได้ปรับตัวลดลงเกือบ 8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และหลุดระดับราคาสำคัญที่ 0.20 ดอลลาร์

พฤติกรรมการ ‘ช้อนซื้อ’ (Buy the Dip) ของวาฬในจังหวะนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่ง

นักวิเคราะห์มองว่าการที่นักลงทุนรายใหญ่ยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเข้าซื้อ Dogecoin ในช่วงที่ราคาย่อตัว แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อว่าราคาในปัจจุบันเป็นจุดเข้าซื้อที่คุ้มค่าและมีโอกาสทำกำไรในอนาคต

การเคลื่อนไหวนี้สวนทางกับการเทขายของวาฬในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การกลับมาซื้อครั้งนี้จึงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดของราคาและการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้นของ Dogecoin

ภาพรวมราคา Dogecoin

ปัจจุบัน ราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันและซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.20 ดอลลาร์ การสะสมเหรียญของวาฬจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยสร้างฐานราคาและลดแรงกดดันไม่ให้ราคาร่วงต่อไปได้

หากแรงซื้อยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคา Dogecoin จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-whales-buy-dip-1-billion-doge/

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
