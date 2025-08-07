วาฬ Dogecoin ทุ่มซื้อ 1,000 ล้าน DOGE สวนตลาด! คาดการณ์ราคากลับตัว?
ข้อมูล On-chain ล่าสุดจาก Santiment ที่เปิดเผยโดยนักวิเคราะห์ชื่อดังกำลังสร้างความฮือฮาในตลาดคริปโต เมื่อพบว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ของ Dogecoin ได้เข้าทำการซื้อเหรียญสะสมเพิ่มอย่างมหาศาลกว่า 1,000 ล้าน DOGE ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคา Dogecoin กำลังปรับตัวลดลง ซึ่งจุดประกายคำถามว่านี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาที่นักลงทุนรอคอยหรือไม่!?
วาฬ Dogecoin เข้าสะสมเหรียญครั้งใหญ่
นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Santiment ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ชั้นนำ
ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของตัวชี้วัด ‘การกระจายตัวของเหรียญ (Supply Distribution)’ ของ Dogecoin
ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อติดตามปริมาณเหรียญที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ โดยในกรณีนี้กลุ่มที่น่าจับตาคือ ‘วาฬ’ ซึ่งหมายถึงกระเป๋าคริปโตที่ถือครอง Dogecoin มากกว่า 1,000 ล้าน DOGE (มูลค่าปัจจุบันประมาณ 200 ล้านดอลลาร์)
ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวาฬกลุ่มนี้ได้เพิ่มการถือครองขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้าซื้อ Dogecoin เพิ่มถึง 1,000 ล้าน DOGE ในช่วงเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการสะสมครั้งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่
วิเคราะห์กลยุทธ์ ‘ช้อนซื้อ’ ของวาฬ Dogecoin — สัญญาณกระทิงมาแล้ว?
การเข้าซื้อ Dogecoin ครั้งมหาศาลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเหรียญได้ปรับตัวลดลงเกือบ 8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และหลุดระดับราคาสำคัญที่ 0.20 ดอลลาร์
พฤติกรรมการ ‘ช้อนซื้อ’ (Buy the Dip) ของวาฬในจังหวะนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่ง
นักวิเคราะห์มองว่าการที่นักลงทุนรายใหญ่ยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเข้าซื้อ Dogecoin ในช่วงที่ราคาย่อตัว แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อว่าราคาในปัจจุบันเป็นจุดเข้าซื้อที่คุ้มค่าและมีโอกาสทำกำไรในอนาคต
การเคลื่อนไหวนี้สวนทางกับการเทขายของวาฬในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การกลับมาซื้อครั้งนี้จึงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดของราคาและการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้นของ Dogecoin
ภาพรวมราคา Dogecoin
ปัจจุบัน ราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันและซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.20 ดอลลาร์ การสะสมเหรียญของวาฬจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยสร้างฐานราคาและลดแรงกดดันไม่ให้ราคาร่วงต่อไปได้
หากแรงซื้อยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคา Dogecoin จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-whales-buy-dip-1-billion-doge/
มาแรงแซงทางโค้ง! พรีเซล Maxi Doge ทะยานสู่ 450,000 ดอลลาร์
นอกเหนือไปจาก Dogecoin แล้ว ตลาดยังให้ความสนใจไปที่ Maxi Doge เหรียญมีม ‘Doge’ ที่มาในเวอร์ชันนักกล้ามที่ดูแข็งแกร่งเพราะผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและพร้อมที่จะสร้างสถิติใหม่บนกราฟ
จุดเด่นของ Maxi Doge คือหลังจากสิ้นสุดการขายรอบพรีเซลแล้ว ทีมพัฒนาได้วางแผนที่จะนำโทเคนขึ้นสู่กระดานเทรดชั้นนำที่มีฟังก์ชันการเทรดแบบ Leverage สูงสุดถึง 1,000x ซึ่งนี่อาจช่วยกระตุ้นความต้องการและปริมาณการซื้อขายของ Maxi Doge ได้อย่างมหาศาล
การขายโทเคน Maxi Doge รอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่ โดยราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 5 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
- XRP พาตลาดคริปโตฟื้นตัว ขณะที่ BTC แตะใกล้ $115K แต่ภาษีทรัมป์บั่นทอนบรรยากาศขาขึ้น
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 5 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
- XRP พาตลาดคริปโตฟื้นตัว ขณะที่ BTC แตะใกล้ $115K แต่ภาษีทรัมป์บั่นทอนบรรยากาศขาขึ้น