สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?

อัปเดตล่าสุด: 
ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance

วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังมีรายงานการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของวาฬ Dogecoin ที่ทำการโอนย้ายเหรียญจำนวนมหาศาลกว่า 500 ล้าน DOGE

ธุรกรรมครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนและจุดประกายคำถามต่อนักลงทุนทั่วโลกว่านี่คือสัญญาณของการเทขายครั้งใหญ่หรือเป็นเพียงการจัดพอร์ตของนักลงทุนรายใหญ่กันแน่

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของวาฬ Dogecoin

Whale Alert ได้รายงานว่าตรวจพบการโอนย้าย Dogecoin จำนวน 500 ล้าน DOGE ซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในปริมาณมหาศาลเช่นนี้มักจะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของตลาดเสมอ นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้หลายประการ

ประการแรก อาจเป็นการโอนย้ายระหว่าง Cold Wallet และ Hot Wallet ของวาฬรายเดียวกันเพื่อเตรียมสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายหรือนำไปใช้ในแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งอาจไม่ใช่สัญญาณลบเสมอไป

ประการที่สอง อาจเป็นการทำธุรกรรมนอกตลาด ซึ่งเป็นการซื้อขายกันโดยตรงระหว่างสองฝ่าย และจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาบนกระดานเทรดในทันที

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่น่ากังวลที่สุดคือการโอนเหรียญ Dogecoin ไปยังกระดานเทรด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเตรียมเทขายเหรียญจำนวนมากและกดดันราคาเหรียญในอนาคตอันใกล้

อนาคตของ Dogecoin

แม้ว่าการเคลื่อนไหวของวาฬจะสร้างความไม่แน่นอน แต่สถานะของ Dogecoin ในฐานะราชาแห่งเหรียญมีมยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนออนไลน์ที่เหนียวแน่น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องยอมรับว่าตลาดเหรียญมีมในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก เหรียญมีมรุ่นใหม่ ๆ ไม่ได้มาพร้อมกับความตลกขบขันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ เช่น ระบบเกม NFT หรือกลไกทางการเงินที่ซับซ้อน

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่ Dogecoin ยังคงตามหลังคู่แข่งอยู่ การที่นักลงทุนเริ่มมองหาเหรียญทางเลือกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าและมีพื้นฐานที่น่าสนใจกว่า จึงเป็นความท้าทายโดยตรงต่ออนาคตของ Dogecoin ในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.msn.com/en-us/money/savingandinvesting/dogecoin-doge-whale-moves-500m-doge-but-analysts-whisper-that-the-next-real-utility-already-delivering-250-gains/ar-AA1L4WLC?ocid=finance-verthp-feeds

Pepenode เหรียญมีมสาย MINE-TO-EARN ที่นักลงทุนจับตา

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของ Dogecoin นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญทางเลือกที่มีประโยชน์ใช้สอยที่เป็นรูปธรรม และหนึ่งในโครงการที่กำลังมาแรงคือ Pepenode เหรียญมีมมาใหม่ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “MINE-TO-EARN” ตัวแรกของโลก ซึ่งอาจพลิกโฉมวงการพรีเซลแบบเดิม ๆ

Pepenode สร้างความแตกต่างด้วยการผสานเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) เข้ากับระบบการ Stake ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง ‘เหมืองเสมือน’ และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อในช่วงพรีเซล

จากข้อมูลล่าสุด รอบพรีเซลของ Pepenode สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 350,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหม่นี้

เยี่ยมชม Pepenode.io

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,203,748,177,171
0.64
