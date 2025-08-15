BTC $118,933.07 -1.54%
Dogecoin

ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance

วันที่ 15 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ยังคงแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 0.23-0.24 ดอลลาร์

แม้ว่าสถานการณ์จะดูทรงตัวขณะนี้ แต่ดูเหมือนว่าราคาอาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เร็ว ๆ นี้ เพราะมีการตรวจพบการโอนโทเคนมูลค่ามหาศาลไปยังกระดานเทรดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

วาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่

บัญชีติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่บนบล็อกเชน Whale Alert ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าได้ตรวจพบการโอน Dogecoin จำนวน 900,000,000 DOGE มูลค่าประมาณ 208 ล้านดอลลาร์ออกจากกระเป๋าคริปโตนิรนามใบหนึ่งไปยังกระดานเทรด Binance

การเคลื่อนไหวนี้เป็นที่น่าจับตามอง เพราะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคา Dogecoin ได้เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งอาจตีความได้ว่าเจ้าของกระเป๋าคริปโตใบนี้อาจต้องการกระทำบางอย่าง เช่น จัดการสภาพคล่อง ขายเพื่อทำกำไร หรือใช้เป็นหลักประกันเพื่อเทรดฟิวเจอร์ส/มาร์จิ้น

นักลงทุนควรจับตาดูสถานการณ์ของ Dogecoin ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่เร็ว ๆ นี้

Somchai Wang
