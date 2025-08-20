BTC $113,310.33 -2.65%
Dogecoin ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังปริมาณเทรดทะลุ 2,900 ล้านดอลลาร์

Dogecoin ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังปริมาณเทรดทะลุ 2,900 ล้านดอลลาร์

แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะยังคงผันผวน แต่ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 2,900 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 3% สวนทางกับราคาที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

สิ่งนี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและการสะสมของนักลงทุนที่อาจคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้

วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Dogecoin พุ่งสวนราคา — สัญญาณอะไรซ่อนอยู่?

แม้ว่าราคา Dogecoin จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 0.21 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ปริมาณการซื้อขายกลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ราคาย่อตัวลงมักเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจ โดยอาจตีความได้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังใช้โอกาสนี้ในการเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin ในราคาที่ต่ำลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต

ปัจจัยลบสำคัญที่กดดันราคา Dogecoin ในขณะนี้คือความสัมพันธ์กับราคา Bitcoin ซึ่งได้ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 114,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของ Bitcoin มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด Altcoin รวมถึง Dogecoin ด้วย

ตลาด Futures ส่งสัญญาณกระทิง?

นอกเหนือจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีสัญญาณบวกจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานว่าวาฬรายหนึ่งได้ถอน Dogecoin จำนวนมหาศาลถึง 400,000,000 DOGE ออกจากกระดานเทรด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการกระทำเช่นนี้หมายถึงการนำเหรียญไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัวเพื่อถือครองระยะยาว ซึ่งเป็นการตอกย้ำทฤษฎีการสะสมเหรียญในช่วงที่ราคาย่อตัว

ยิ่งไปกว่านั้น ตลาด Futures ยังส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างมาก โดยมีปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Interest) ของ Dogecoin สูงถึง 15,000 ล้าน DOGE

ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังวางเดิมพันในทิศทางขาขึ้นของราคา Dogecoin และมีความเชื่อมั่นว่าราคาจะฟื้นตัวในไม่ช้า

การสะสมของวาฬประกอบกับความเชื่อมั่นในตลาด Futures ถือเป็นสองปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมที่อาจให้ผลตอบแทนสูง และหนึ่งในโครงการที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากคือ Maxi Doge ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายยิมสุดแกร่ง

Maxi Doge สร้างความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยระดมทุนในรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin” ตัวต่อไป

จุดเด่นของ Maxi Doge คือการเปิดให้สามารถทำการ Stake ได้ทันทีพร้อม APY สูงถึง 800% ในช่วงแรก และ Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ด้วยราคาพรีเซลที่เริ่มต้นเพียง 0.00025 ดอลลาร์และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้าถึงโครงการในราคาต้นน้ำก่อนที่ Maxi Doge จะกลายเป็นกระแสหลักในตลาดกระทิงรอบถัดไป!

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
