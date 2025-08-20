Dogecoin ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังปริมาณเทรดทะลุ 2,900 ล้านดอลลาร์
แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะยังคงผันผวน แต่ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 2,900 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 3% สวนทางกับราคาที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
สิ่งนี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและการสะสมของนักลงทุนที่อาจคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้
วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Dogecoin พุ่งสวนราคา — สัญญาณอะไรซ่อนอยู่?
แม้ว่าราคา Dogecoin จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 0.21 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ปริมาณการซื้อขายกลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ราคาย่อตัวลงมักเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจ โดยอาจตีความได้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังใช้โอกาสนี้ในการเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin ในราคาที่ต่ำลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต
ปัจจัยลบสำคัญที่กดดันราคา Dogecoin ในขณะนี้คือความสัมพันธ์กับราคา Bitcoin ซึ่งได้ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 114,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของ Bitcoin มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด Altcoin รวมถึง Dogecoin ด้วย
ตลาด Futures ส่งสัญญาณกระทิง?
นอกเหนือจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีสัญญาณบวกจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานว่าวาฬรายหนึ่งได้ถอน Dogecoin จำนวนมหาศาลถึง 400,000,000 DOGE ออกจากกระดานเทรด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการกระทำเช่นนี้หมายถึงการนำเหรียญไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัวเพื่อถือครองระยะยาว ซึ่งเป็นการตอกย้ำทฤษฎีการสะสมเหรียญในช่วงที่ราคาย่อตัว
ยิ่งไปกว่านั้น ตลาด Futures ยังส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างมาก โดยมีปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Interest) ของ Dogecoin สูงถึง 15,000 ล้าน DOGE
ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังวางเดิมพันในทิศทางขาขึ้นของราคา Dogecoin และมีความเชื่อมั่นว่าราคาจะฟื้นตัวในไม่ช้า
การสะสมของวาฬประกอบกับความเชื่อมั่นในตลาด Futures ถือเป็นสองปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมที่อาจให้ผลตอบแทนสูง และหนึ่งในโครงการที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากคือ Maxi Doge ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายยิมสุดแกร่ง
Maxi Doge สร้างความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยระดมทุนในรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin” ตัวต่อไป
จุดเด่นของ Maxi Doge คือการเปิดให้สามารถทำการ Stake ได้ทันทีพร้อม APY สูงถึง 800% ในช่วงแรก และ Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ด้วยราคาพรีเซลที่เริ่มต้นเพียง 0.00025 ดอลลาร์และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้าถึงโครงการในราคาต้นน้ำก่อนที่ Maxi Doge จะกลายเป็นกระแสหลักในตลาดกระทิงรอบถัดไป!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
- XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
- XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม