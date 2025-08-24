Dogecoin ดีดตัวแรง 10% หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้ตลาดอีกครั้ง โดยราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 10% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
การทะยานขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้งตลาดการเงิน หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณบวกเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้
บทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคา Dogecoin และวิเคราะห์แนวโน้มว่าราคาจะไปในทิศทางใด
ปัจจัยหนุน Dogecoin พุ่งแรงรับท่าที Fed
ตลาดการเงินทั่วโลกจับตาการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole อย่างใกล้ชิด โดยคำกล่าวของประธาน Fed ที่ระบุว่า “ความสมดุลของความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย” ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ซึ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างมีนัยสำคัญ
จากแรงหนุนดังกล่าว ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นจาก 0.208 ดอลลาร์ไปสู่ 0.242 ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา และยังคงรักษาระดับราคาที่น่าพอใจ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 0.235 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในรอบ 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ยังเพิ่มขึ้นถึง 165% แตะระดับ 5,500 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของเทรดเดอร์ที่เข้ามาเก็งกำไรจากความผันผวนของตลาด
การฟื้นตัวครั้งนี้ยังส่งผลให้ Dogecoin ทวงคืนตำแหน่งอันดับ 8 ของสกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่าตลาด แซงหน้า Tron ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 35,000 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ชี้เป้า Dogecoin ลุ้นทำกำไร 40%
นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของ Dogecoin ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
นักวิเคราะห์นามแฝง Kaleo ได้โพสต์ข้อความบน X ว่า “ยังคงเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ Dogecoin จะสร้างแท่งเทียนสีเขียวขนาดยักษ์ ถึงเวลาแล้วที่มันจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ราชาแห่งมีมยังไม่ตาย”
ขณะที่ นักวิเคราะห์อีกราย Ali Martinez ชี้ว่ากราฟราคาของ Dogecoin กำลังก่อตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงถึง 40% หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้
ในทางเทคนิค Dogecoin สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 0.218 ดอลลาร์ได้สำเร็จซึ่งเป็นสัญญาณบวก หากสามารถรักษาระดับนี้ไว้เป็นแนวรับได้ เป้าหมายถัดไปที่นักลงทุนจับตาคือ 0.26 ดอลลาร์และ 0.29 ดอลลาร์ตามลำดับ
อีกทั้งหาก Dogecoin สามารถทะลุกรอบราคาระหว่าง 0.14-0.26 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจมีโอกาสพุ่งไปถึงระดับ 0.40-0.48 ดอลลาร์ได้เช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-rockets-11-in-fed-driven-market-rally-whats-next
