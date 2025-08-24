BTC $115,054.77 -1.48%
ETH $4,744.73 -1.41%
SOL $203.72 3.22%
PEPE $0.000011 -0.90%
SHIB $0.000013 -0.95%
BNB $880.92 -1.54%
DOGE $0.23 -0.84%
XRP $3.02 -2.30%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin ดีดตัวแรง 10% หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin พุ่ง 12% รับข่าวผ่านร่างกฎหมายคริปโตสำคัญ 3 ฉบับ

Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้ตลาดอีกครั้ง โดยราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 10% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

การทะยานขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้งตลาดการเงิน หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณบวกเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

บทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคา Dogecoin และวิเคราะห์แนวโน้มว่าราคาจะไปในทิศทางใด

ปัจจัยหนุน Dogecoin พุ่งแรงรับท่าที Fed

ตลาดการเงินทั่วโลกจับตาการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole อย่างใกล้ชิด โดยคำกล่าวของประธาน Fed ที่ระบุว่า “ความสมดุลของความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย” ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ซึ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างมีนัยสำคัญ

จากแรงหนุนดังกล่าว ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นจาก 0.208 ดอลลาร์ไปสู่ 0.242 ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา และยังคงรักษาระดับราคาที่น่าพอใจ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 0.235 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในรอบ 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ยังเพิ่มขึ้นถึง 165% แตะระดับ 5,500 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของเทรดเดอร์ที่เข้ามาเก็งกำไรจากความผันผวนของตลาด

การฟื้นตัวครั้งนี้ยังส่งผลให้ Dogecoin ทวงคืนตำแหน่งอันดับ 8 ของสกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่าตลาด แซงหน้า Tron ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 35,000 ล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ชี้เป้า Dogecoin ลุ้นทำกำไร 40%

นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของ Dogecoin ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

นักวิเคราะห์นามแฝง Kaleo ได้โพสต์ข้อความบน X ว่า “ยังคงเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ Dogecoin จะสร้างแท่งเทียนสีเขียวขนาดยักษ์ ถึงเวลาแล้วที่มันจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ราชาแห่งมีมยังไม่ตาย”

ขณะที่ นักวิเคราะห์อีกราย Ali Martinez ชี้ว่ากราฟราคาของ Dogecoin กำลังก่อตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงถึง 40% หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้

ในทางเทคนิค Dogecoin สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 0.218 ดอลลาร์ได้สำเร็จซึ่งเป็นสัญญาณบวก หากสามารถรักษาระดับนี้ไว้เป็นแนวรับได้ เป้าหมายถัดไปที่นักลงทุนจับตาคือ 0.26 ดอลลาร์และ 0.29 ดอลลาร์ตามลำดับ

อีกทั้งหาก Dogecoin สามารถทะลุกรอบราคาระหว่าง 0.14-0.26 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจมีโอกาสพุ่งไปถึงระดับ 0.40-0.48 ดอลลาร์ได้เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-rockets-11-in-fed-driven-market-rally-whats-next

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

จากการฟื้นตัวของ Dogecoin ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาเหรียญมีมตัวใหม่ที่มีศักยภาพสูง และ Maxi Doge ก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ด้วยยอดระดมทุนในรอบพรีเซลที่ทะลุ 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่อาจจะแซง Dogecoin”

Maxi Doge มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายบ้าพลังบนเครือข่าย Ethereum ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของนักเทรดและสายยิมเข้าไว้ด้วยกัน สร้างความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด

จุดเด่นสำคัญคือการเปิดให้ทำการ Stake ได้ทันทีพร้อมอัตรา APY สูงถึง 800% สำหรับผู้เข้าร่วมช่วงแรก และ Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof เพื่อความปลอดภัย

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญมีมรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก
2025-08-22 17:15:11
,
โดย Anuchit Laemsing
ข่าว Dogecoin
นวค.ลั่น Dogecoin กลับตัวเสร็จแล้วและพร้อมดีดกลับไปทดสอบแนวต้านเดิม!
2025-08-21 15:43:53
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,201,338,440,848
0.58
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก
2025-08-22 17:15:11
,
โดย Anuchit Laemsing
ข่าว Dogecoin
นวค.ลั่น Dogecoin กลับตัวเสร็จแล้วและพร้อมดีดกลับไปทดสอบแนวต้านเดิม!
2025-08-21 15:43:53
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Dogecoin ดีดตัวแรง 10% หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-24 01:08:08
ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ชี้ Ethereum กำลังเข้าสู่ตลาดกระทิง ข้อมูล Netflow ชี้แรงขายลดลง หนุนโอกาสพุ่งแรงรอบใหม่
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-23 12:16:12
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า