BTC $113,522.97 -0.23%
ETH $4,275.01 1.23%
SOL $184.93 1.99%
PEPE $0.000010 0.72%
SHIB $0.000012 1.34%
BNB $854.51 2.86%
DOGE $0.21 2.08%
XRP $2.90 0.25%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

นวค.ลั่น Dogecoin กลับตัวเสร็จแล้วและพร้อมดีดกลับไปทดสอบแนวต้านเดิม!

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหลือจะเชื่อ!? นักวิเคราะห์ดังคาด Dogecoin แตะจุดพีค 1,000% ปีหน้า!

วันที่ 21 สิงหาคม 2025 ชุมชนผู้ถือ Dogecoin ดูเหมือนจะกลับมามีกำลังใจอีกครั้ง หลังราคาปรับตัวขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ทะลุ 2,700 ล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาแสดงทัศนะเชิงบวก โดยมองว่า Dogecoin ได้ผ่านช่วงการปรับฐานเรียบร้อยแล้วและกำลังพร้อมเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายแรกที่ระดับ 0.28 ดอลลาร์

Dogecoin เตรียมมุ่งหน้าสู่ 0.28 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์นามแฝง Lingrid ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านฟีดข่าวของ CoinMarketCap โดยระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 เป็นต้นมา Dogecoin เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงจนแตะจุดต่ำสุดที่ 0.14 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนก่อนจะกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

ตลอดปีที่ผ่านมา ราคาได้ทดสอบแนวรับสำคัญ 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงต้นเดือนเมษายน ปลายเดือนมิถุนายน และต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งทุกครั้งล้วนตามมาด้วยแรงซื้อที่ผลักดันราคาให้ดีดกลับขึ้นไปแตะ 0.25 ดอลลาร์, 0.28 ดอลลาร์และ 0.25 ดอลลาร์ ตามลำดับ

ล่าสุด Dogecoin ได้ทดสอบแนวรับอีกครั้งที่บริเวณ 0.21 ดอลลาร์ ซึ่ง Lingrid มองว่าการปรับฐานได้สิ้นสุดลงแล้ว และหากโมเมนตัมการซื้อยังคงแข็งแกร่ง ราคามีโอกาสพุ่งไปถึงระดับ 0.28 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมในรอบนี้

ขอบคุณรูปภาพจาก https://coinmarketcap.com/community/post/367147315/
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
พูดเป็นเล่น! นวค.พบสัญญาณ Dogecoin อาจทะยาน 40%!
2025-08-19 17:39:03
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,069,875,376,036
-3.49
เหรียญยอดนิยม
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
พูดเป็นเล่น! นวค.พบสัญญาณ Dogecoin อาจทะยาน 40%!
2025-08-19 17:39:03
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
นวค.ลั่น Dogecoin กลับตัวเสร็จแล้วและพร้อมดีดกลับไปทดสอบแนวต้านเดิม!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-21 15:43:53
ข่าว Ethereum
วาฬ Bitcoin รุ่นเก่าขยับครั้งใหญ่! เทขายกว่า 400 BTC ไปซื้อ Ethereum
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-21 15:10:38
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า