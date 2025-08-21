นวค.ลั่น Dogecoin กลับตัวเสร็จแล้วและพร้อมดีดกลับไปทดสอบแนวต้านเดิม!
วันที่ 21 สิงหาคม 2025 ชุมชนผู้ถือ Dogecoin ดูเหมือนจะกลับมามีกำลังใจอีกครั้ง หลังราคาปรับตัวขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ทะลุ 2,700 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาแสดงทัศนะเชิงบวก โดยมองว่า Dogecoin ได้ผ่านช่วงการปรับฐานเรียบร้อยแล้วและกำลังพร้อมเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายแรกที่ระดับ 0.28 ดอลลาร์
Dogecoin เตรียมมุ่งหน้าสู่ 0.28 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์นามแฝง Lingrid ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านฟีดข่าวของ CoinMarketCap โดยระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 เป็นต้นมา Dogecoin เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงจนแตะจุดต่ำสุดที่ 0.14 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนก่อนจะกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
ตลอดปีที่ผ่านมา ราคาได้ทดสอบแนวรับสำคัญ 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงต้นเดือนเมษายน ปลายเดือนมิถุนายน และต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งทุกครั้งล้วนตามมาด้วยแรงซื้อที่ผลักดันราคาให้ดีดกลับขึ้นไปแตะ 0.25 ดอลลาร์, 0.28 ดอลลาร์และ 0.25 ดอลลาร์ ตามลำดับ
ล่าสุด Dogecoin ได้ทดสอบแนวรับอีกครั้งที่บริเวณ 0.21 ดอลลาร์ ซึ่ง Lingrid มองว่าการปรับฐานได้สิ้นสุดลงแล้ว และหากโมเมนตัมการซื้อยังคงแข็งแกร่ง ราคามีโอกาสพุ่งไปถึงระดับ 0.28 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมในรอบนี้
