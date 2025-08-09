BTC $116,777.74 0.57%
Dogecoin จะทะลุ $0.50 ได้ไหม? หลัง Trump และ Fed ส่งสัญญาณบวก

Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้นักลงทุนอีกครั้ง หลังราคาพุ่งขึ้นกว่า 20% ในรอบ 7 วันสู่ระดับ 0.24 ดอลลาร์

คำถามสำคัญที่ทุกคนจับตาคือ Dogecoin จะสามารถกลับไปยืนที่ระดับ 0.50 ดอลลาร์ได้หรือไม่? โดยมีปัจจัยสำคัญจากนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นตัวแปรสำคัญที่อาจชี้ชะตาอนาคตของ Dogecoin ในครั้งนี้

ปัจจัยบวกหนุน Dogecoin นโยบายทรัมป์และทิศทางดอกเบี้ย Fed

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจากฝั่งรัฐบาลสหรัฐฯ

โดยการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อนุญาตให้กองทุนเพื่อการเกษียณอายุสามารถเข้าลงทุนในสินทรัพย์คริปโตได้ ถือเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ที่อาจทำให้ Dogecoin ถูกรวมเข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุน 401(k) ในอนาคต

การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสให้ Dogecoin เข้าถึงกระแสเงินทุนมหาศาล แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่มีต่ออนาคตของ Dogecoin

อีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญมาจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดย FedWatch ของ CME Group ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 90% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

โดยปกติแล้ว การลดดอกเบี้ยมักส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเทคโนโลยีและเหรียญคริปโต รวมถึง Dogecoin ด้วยเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลงจะกระตุ้นให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น

การคาดการณ์ครั้งนี้จึงสร้างความหวังให้กับนักลงทุนว่าราคา Dogecoin อาจได้รับแรงส่งให้พุ่งขึ้นอีกระลอก

วิเคราะห์ความเสี่ยง: อุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้ Dogecoin สู่ 0.50 ดอลลาร์

แม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะดูสดใส แต่เส้นทางสู่เป้าหมาย 0.50 ดอลลาร์ของ Dogecoin ยังคงมีความท้าทายรออยู่

ปัจจัยเสี่ยงหลักคือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการค้า การตั้งกำแพงภาษี และภาวะการเติบโตที่ชะลอตัว

ปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินโดยรวม และอาจส่งผลกระทบต่อราคา Dogecoin ได้เช่นกัน

แม้จะมีการลดดอกเบี้ย แต่หากภาพรวมเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยก็อาจฉุดรั้งการเติบโตของราคา Dogecoin ได้

นักลงทุนที่สนใจใน Dogecoin จึงจำเป็นต้องติดตามทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://blocknews.com/here-is-what-needs-to-happen-for-dogecoin-to-reclaim-0-50-time-to-buy/

Maxi Doge เหรียญมีมมาใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin?

Maxi Doge

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

Maxi Doge กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในฐานะ “เหรียญมีมที่อาจจะแซง Dogecoin” ด้วยภาพลักษณ์สุนัขกล้ามแน่นที่พร้อมทำกำไรสูงสุด

Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของโครงการ และมีระบบ Stake ที่มี APY สูงถึง 800%

ความสำเร็จในการระดมทุนรอบพรีเซลที่ทะลุ 550,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนและนักลงทุนรายใหญ่ได้เป็นอย่างดี

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสพุ่งแรงถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเหรียญทางเลือกที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูงในตลาดกระทิงนี้!

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
