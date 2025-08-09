Dogecoin จะทะลุ $0.50 ได้ไหม? หลัง Trump และ Fed ส่งสัญญาณบวก
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้นักลงทุนอีกครั้ง หลังราคาพุ่งขึ้นกว่า 20% ในรอบ 7 วันสู่ระดับ 0.24 ดอลลาร์
คำถามสำคัญที่ทุกคนจับตาคือ Dogecoin จะสามารถกลับไปยืนที่ระดับ 0.50 ดอลลาร์ได้หรือไม่? โดยมีปัจจัยสำคัญจากนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นตัวแปรสำคัญที่อาจชี้ชะตาอนาคตของ Dogecoin ในครั้งนี้
ปัจจัยบวกหนุน Dogecoin นโยบายทรัมป์และทิศทางดอกเบี้ย Fed
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจากฝั่งรัฐบาลสหรัฐฯ
โดยการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อนุญาตให้กองทุนเพื่อการเกษียณอายุสามารถเข้าลงทุนในสินทรัพย์คริปโตได้ ถือเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ที่อาจทำให้ Dogecoin ถูกรวมเข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุน 401(k) ในอนาคต
การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสให้ Dogecoin เข้าถึงกระแสเงินทุนมหาศาล แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่มีต่ออนาคตของ Dogecoin
อีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญมาจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดย FedWatch ของ CME Group ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 90% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
โดยปกติแล้ว การลดดอกเบี้ยมักส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเทคโนโลยีและเหรียญคริปโต รวมถึง Dogecoin ด้วยเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลงจะกระตุ้นให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
การคาดการณ์ครั้งนี้จึงสร้างความหวังให้กับนักลงทุนว่าราคา Dogecoin อาจได้รับแรงส่งให้พุ่งขึ้นอีกระลอก
วิเคราะห์ความเสี่ยง: อุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้ Dogecoin สู่ 0.50 ดอลลาร์
แม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะดูสดใส แต่เส้นทางสู่เป้าหมาย 0.50 ดอลลาร์ของ Dogecoin ยังคงมีความท้าทายรออยู่
ปัจจัยเสี่ยงหลักคือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการค้า การตั้งกำแพงภาษี และภาวะการเติบโตที่ชะลอตัว
ปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินโดยรวม และอาจส่งผลกระทบต่อราคา Dogecoin ได้เช่นกัน
แม้จะมีการลดดอกเบี้ย แต่หากภาพรวมเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยก็อาจฉุดรั้งการเติบโตของราคา Dogecoin ได้
นักลงทุนที่สนใจใน Dogecoin จึงจำเป็นต้องติดตามทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://blocknews.com/here-is-what-needs-to-happen-for-dogecoin-to-reclaim-0-50-time-to-buy/
Maxi Doge เหรียญมีมมาใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin?
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
Maxi Doge กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในฐานะ “เหรียญมีมที่อาจจะแซง Dogecoin” ด้วยภาพลักษณ์สุนัขกล้ามแน่นที่พร้อมทำกำไรสูงสุด
Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของโครงการ และมีระบบ Stake ที่มี APY สูงถึง 800%
ความสำเร็จในการระดมทุนรอบพรีเซลที่ทะลุ 550,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนและนักลงทุนรายใหญ่ได้เป็นอย่างดี
นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสพุ่งแรงถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเหรียญทางเลือกที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูงในตลาดกระทิงนี้!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
