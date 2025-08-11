สัญญาณกระทิงมาแรง! นวค.มอง Dogecoin ลุ้น $0.30 หลังพุ่ง 16%
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้งหลังราคาพุ่งขึ้นกว่า 16% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.20 ดอลลาร์ไปได้อย่างสวยงาม
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่เป็นบวก ทำให้นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มจับตามองว่า Dogecoin มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ระดับ $0.30 ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน
วิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณบวกหนุนราคา Dogecoin
จากการวิเคราะห์กราฟราคา DOGE/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงพบสัญญาณกระทิง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.2344 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าแนวรับสำคัญหลายระดับ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง MACD ได้ตัดขึ้นสู่แดนบวกแล้ว บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 66 สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มกลับมา แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปทำให้ราคา Dogecoin ยังมีพื้นที่ให้เติบโตต่อได้
หากโมเมนตัมเช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไป ราคา Dogecoin อาจพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญแรกที่ 0.2865 ดอลลาร์ได้ในไม่ช้า และหากผ่านไปได้ เป้าหมายต่อไปที่ต้องจับตาก็คือ 0.30 ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนของ Dogecoin
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาดูแนวรับสำคัญที่ 0.2208 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด หากราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานระยะสั้น โดยมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ 0.2098 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ต้องระมัดระวัง
แต่ตราบใดที่ราคายังคงยืนเหนือ 0.22 ดอลลาร์ได้ แนวโน้มของ Dogecoin ก็ยังคงเป็นบวก
ตลาดคริปโตโดยรวมเป็นปัจจัยหนุน Dogecoin
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลบวกต่อราคา Dogecoin คือภาพรวมของตลาดคริปโตโดยรวมที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดย Bitcoin ได้พุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ 122,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ก็ทะยานผ่าน 4,300 ดอลลาร์ ซึ่งได้สร้างบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออำนวยต่อเหรียญ Altcoin
ปรากฏการณ์นี้มักถูกเรียกว่า ‘Altcoin Season’ ซึ่งเป็นช่วงที่เงินทุนเริ่มไหลจากเหรียญใหญ่อย่าง Bitcoin เข้ามาสู่เหรียญทางเลือกที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีโอกาสเติบโตสูงกว่า
ในฐานะเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุด Dogecoin จึงมักเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการคาดการณ์ว่าราคา Dogecoin อาจไปถึง 0.30 ดอลลาร์ได้
จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจมาแรงกว่า Dogecoin?
ในขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของ Dogecoin เหรียญมีมอีกหนึ่งตัวที่กำลังสร้างกระแสร้อนแรงและน่าจับตาคือ Maxi Doge ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “เหรียญมีมสายถัดไปที่จะแซง Dogecoin” ด้วยภาพลักษณ์สุนัขกล้ามแน่นที่สะท้อนวัฒนธรรมของนักเทรดตัวจริง
Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยรอบพรีเซลสามารถระดมทุนได้กว่า 650,000 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนและนักลงทุนรายใหญ่
โครงการนี้มาพร้อมกับระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 800% ในช่วงแรก และ Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสเติบโตถึง 100x — เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ๆ นอกเหนือจาก Dogecoin
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
