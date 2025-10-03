BTC $120,498.65 1.58%
สัญญาณชัด! Dogecoin ลุ้นซ้ำรอยประวัติศาสตร์จ่อพุ่งแรง 322%

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
dogecoin

Dogecoin กำลังส่งสัญญาณบวกให้นักลงทุนได้ใจชื้นอีกครั้งหลังราคาดีดตัวขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยรูปแบบกราฟที่น่าสนใจซึ่งชี้ว่า Dogecoin อาจกำลังซ้ำรอยประวัติศาสตร์การพุ่งทะยานครั้งใหญ่เหมือนในปี 2017 และ 2021

นักลงทุนต่างจับตาว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบกระทิงครั้งใหม่

เจาะลึกรูปแบบประวัติศาสตร์ของ Dogecoin

นักวิเคราะห์นามแฝง EtherNasyional ซึ่งมีผู้ติดตามบน X มากกว่า 26,000 คนได้แบ่งปันการวิเคราะห์กราฟราคา Dogecoin ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในปี 2017 และ 2021

เขาชี้ว่าหลังจากช่วงที่ราคามีแรงกดดันขาลงมาหลายเดือน ในที่สุด Dogecoin ก็สามารถทะลุเส้นแนวโน้มสำคัญขึ้นมาได้ ซึ่งในอดีตถือเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นและนำไปสู่การสร้างจุดสูงสุดใหม่

สิ่งที่น่าสนใจคือ การทะลุดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในรอบปัจจุบันนี้ ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าประตูสู่การพุ่งขึ้นของราคา Dogecoin ได้เปิดออกแล้ว

นอกจากนี้ Relative Strength Index ยังแสดงสัญญาณการกลับตัวจากจุดต่ำสุด ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในอดีต ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการปูทางสำหรับรอบขาขึ้นครั้งต่อไปของราชันย์แห่ง Meme Coin นี้

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคา Dogecoin มีโอกาสแตะ 1 ดอลลาร์หรือไม่?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Dogecoin ปรับตัวขึ้นกว่า 6% พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแตะระดับ 2.6 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 7% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของเหรียญ

การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้ดีดตัวขึ้นจากแนวรับเส้นแนวโน้มที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ทำให้แนวรับดังกล่าวมีความแข็งแกร่งทางเทคนิคมากยิ่งขึ้น

ด้วยสัญญาณบวกเหล่านี้ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเริ่มหันมาสนใจการคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่าจะสามารถกลับไปทดสอบแนวต้านด้านบนของรูปแบบ Rising Wedge ที่บริเวณ 0.32 ดอลลาร์ได้หรือไม่ และหากการวิเคราะห์ของ EtherNasyional เป็นจริง เราอาจได้เห็นการพุ่งขึ้นที่รุนแรงกว่านั้นไปยังเป้าหมาย 0.40 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายระยะไกลที่ 1 ดอลลาร์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/dogecoin-price-prediction-history-says-a-huge-pump-is-about-to-happen-right-now-will-doge-repeat-its-2017-and-2021-breakouts/

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจสร้างผลตอบแทน 10X

นอกเหนือจาก Dogecoin แล้ว ตลาดคริปโตยังมีเหรียญเกิดใหม่ที่น่าจับตา โดยเฉพาะในช่วงที่ Altcoin Season กำลังจะมาถึง หนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมธีมสุนัขบนเครือข่าย Ethereum ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยสามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ และถูกนักลงทุนมองว่ามีศักยภาพเติบโตได้ถึง 10 เท่าในรอบนี้

จุดเด่นของ Maxi Doge คือการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่าง โดยประกาศว่าจะใช้ Leverage สูงถึง 1000X ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนมหาศาล นอกจากนี้ 25% ของเงินที่ระดมทุนได้จะถูกนำไปลงทุนในโทเคนที่มีแนวโน้มดีที่สุดในรอบนี้ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชนและหนุนมูลค่าของเหรียญให้เติบโตไปพร้อมกัน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ

