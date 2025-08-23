BTC $116,654.47 3.59%
Dogecoin

กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ "Double Bottom" และปัจจัยหนุนจาก Fed

Dogecoin
Somchai Wang
Somchai Wang
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะ Dogecoin ที่ล่าสุดราคาดีดตัวขึ้นกว่า 7% พร้อมสร้างรูปแบบกราฟที่น่าจับตาอย่าง “Double Bottom” ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน

ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และข่าวใหญ่ที่ Grayscale ยื่นขอจัดตั้ง Dogecoin ETF ซึ่งอาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของเหรียญนี้

Grayscale จุดพลุความหวัง Dogecoin ETF

Grayscale บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลยักษ์ใหญ่ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุน Spot Dogecoin ETF อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการยื่นขอ ETF สำหรับเหรียญมีมโดยเฉพาะ

การเคลื่อนไหวนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชน Dogecoin และนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นการยอมรับในศักยภาพของเหรียญมีมในระดับสถาบัน

นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ประเมินโอกาสที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะอนุมัติ Dogecoin ETF ซึ่งมีกำหนดเส้นตายในเดือนตุลาคมนี้ไว้สูงถึง 90% สอดคล้องกับ Polymarket ที่นักเทรดคาดว่ามีโอกาสสูงถึง 68% ที่จะถูกอนุมัติ ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูให้เงินทุนมหาศาลจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาด Dogecoin และอาจผลักดันให้ราคาทะยานขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ขอบคุณรูปภาพจาก Polymarket

สัญญาณ “Double Bottom” มาแล้ว?

ปัจจัยมหภาคก็เป็นใจอย่างยิ่ง หลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์ ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลในตลาดและหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตฟื้นตัวทันที โดยราคา Dogecoin ตอบสนองในเชิงบวกด้วยการพุ่งขึ้น 7% ในทันที

ในทางเทคนิค การดีดตัวครั้งนี้ทำให้กราฟราคา Dogecoin กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “Double Bottom” ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.20 ดอลลาร์

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ตามรอย Dogecoin

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

ท่ามกลางกระแสเชิงบวกของ Dogecoin ก็มีเหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตาอย่าง Maxi Doge ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Doge ในเวอร์ชัน “นักกล้ามชอบเทรด” ที่กำลังเปิดขายในรอบพรีเซลและสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์

Maxi Doge สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนด้วยการจัดสรรโทเคนถึง 40% สำหรับการขายในรอบพรีเซลโดยไม่มีการขายให้รายใหญ่หรือคนวงในก่อน ทำให้ลดความเสี่ยงจากการเทขายของวาฬเมื่อเหรียญเข้าสู่กระดานเทรด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 212% ต่อปี ซึ่งผู้ซื้อในรอบพรีเซลสามารถเริ่มรับรางวัลได้ทันที
สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดและอาจพลาดโอกาสในช่วงแรกของ Dogecoin เหรียญ Maxi Doge ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
