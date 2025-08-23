กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะ Dogecoin ที่ล่าสุดราคาดีดตัวขึ้นกว่า 7% พร้อมสร้างรูปแบบกราฟที่น่าจับตาอย่าง “Double Bottom” ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และข่าวใหญ่ที่ Grayscale ยื่นขอจัดตั้ง Dogecoin ETF ซึ่งอาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของเหรียญนี้
Grayscale จุดพลุความหวัง Dogecoin ETF
Grayscale บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลยักษ์ใหญ่ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุน Spot Dogecoin ETF อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการยื่นขอ ETF สำหรับเหรียญมีมโดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชน Dogecoin และนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นการยอมรับในศักยภาพของเหรียญมีมในระดับสถาบัน
นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ประเมินโอกาสที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะอนุมัติ Dogecoin ETF ซึ่งมีกำหนดเส้นตายในเดือนตุลาคมนี้ไว้สูงถึง 90% สอดคล้องกับ Polymarket ที่นักเทรดคาดว่ามีโอกาสสูงถึง 68% ที่จะถูกอนุมัติ ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูให้เงินทุนมหาศาลจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาด Dogecoin และอาจผลักดันให้ราคาทะยานขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
สัญญาณ “Double Bottom” มาแล้ว?
ปัจจัยมหภาคก็เป็นใจอย่างยิ่ง หลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์ ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลในตลาดและหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตฟื้นตัวทันที โดยราคา Dogecoin ตอบสนองในเชิงบวกด้วยการพุ่งขึ้น 7% ในทันที
ในทางเทคนิค การดีดตัวครั้งนี้ทำให้กราฟราคา Dogecoin กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “Double Bottom” ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.20 ดอลลาร์
จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ตามรอย Dogecoin
ท่ามกลางกระแสเชิงบวกของ Dogecoin ก็มีเหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตาอย่าง Maxi Doge ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Doge ในเวอร์ชัน “นักกล้ามชอบเทรด” ที่กำลังเปิดขายในรอบพรีเซลและสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์
Maxi Doge สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนด้วยการจัดสรรโทเคนถึง 40% สำหรับการขายในรอบพรีเซลโดยไม่มีการขายให้รายใหญ่หรือคนวงในก่อน ทำให้ลดความเสี่ยงจากการเทขายของวาฬเมื่อเหรียญเข้าสู่กระดานเทรด
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 212% ต่อปี ซึ่งผู้ซื้อในรอบพรีเซลสามารถเริ่มรับรางวัลได้ทันที
สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดและอาจพลาดโอกาสในช่วงแรกของ Dogecoin เหรียญ Maxi Doge ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
- XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
- XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67