Dogecoin

Dogecoin ร่วงกว่า 3% นักวิเคราะห์ชี้อาจลงต่อถึงโซน 0.21 ดอลลาร์

Dogecoin
Somchai Wang
Somchai Wang
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวแต่ก็เสี่ยงร่วงหลุดแนวรับสำคัญ!

Dogecoin สวนกระแสตลาดคริปโตโดยรวม โดยปรับตัวลดลงกว่า 3% ในขณะที่เหรียญส่วนใหญ่กำลังฟื้นตัว

การเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าทิศทางของ Dogecoin จะเป็นอย่างไรต่อไป และแนวรับสำคัญจะสามารถต้านทานแรงขายได้หรือไม่

วิเคราะห์กราฟรายชั่วโมง: Dogecoin เผชิญแนวรับสำคัญที่ 0.2362 ดอลลาร์

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายชั่วโมงจะเห็นว่าราคาของ Dogecoin กำลังทดสอบแนวรับระยะสั้นที่สำคัญบริเวณ 0.2362 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

หากราคาไม่สามารถสร้างแรงซื้อและดีดตัวกลับขึ้นไปจากบริเวณนี้ได้ภายในสุดสัปดาห์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการหลุดแนวรับลงไป

ในกรณีที่ราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ เป้าหมายการปรับฐานระยะสั้นถัดไปอาจอยู่ที่บริเวณ 0.23 ดอลลาร์

ภาพรวมรายวัน: แรงซื้อ Dogecoin แผ่ว

เมื่อมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นบนกราฟรายวัน สถานการณ์ของ Dogecoin ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากที่ราคาปิดบวกในวันก่อนหน้า แต่แรงซื้อกลับไม่สามารถผลักดันราคาให้ไปต่อได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อยังน้อยอยู่

หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและแรงขายยังคงกดดันตลาดต่อไป มีแนวโน้มที่การปรับฐานจะดำเนินต่อไปยังบริเวณแนวรับถัดไปที่ 0.21-0.2150 ดอลลาร์

แนวโน้มระยะกลาง: Dogecoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

ในมุมมองระยะกลาง ราคาของ Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวห่างจากแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่มีพลังมากพอที่จะควบคุมทิศทางตลาดได้โดยสิ้นเชิง

ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ Dogecoin ในระยะกลางคือการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways หรือการแกว่งตัวในกรอบราคาแคบ ๆ ระหว่าง 0.21-0.24 ดอลลาร์

ดังนั้น นักลงทุนควรต้องติดตามปริมาณการซื้อขายรายวันเพื่อหาสัญญาณการทะลุกรอบราคานี้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/doge-price-prediction-for-august-14

มองหาโอกาสใหม่? Maxi Doge เหรียญมีมที่อาจแซงหน้า Dogecoin

Maxi Doge (MAXI) ระดมทุนได้ถึง $800,000

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่ดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงพักฐาน นักลงทุนหลายคนจึงเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมตัวใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และหนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ที่กำลังมาแรงอย่างมาก

Maxi Doge สร้างความฮือฮาด้วยการระดมทุนรอบพรีเซลทะลุ 800,000 ดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin”

ด้วยภาพลักษณ์ “Alpha Dog” สายเทรดและสายยิมบ้าพลัง ทำให้ Maxi Doge แตกต่างจากเหรียญโคลนทั่วไปในตลาด

จุดเด่นสำคัญคือการเปิดให้สามารถทำการ Stake ได้ทันทีพร้อมผลตอบแทนสูงถึง 800% ต่อปี

การขายโทเคน Maxi Doge รอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับขึ้นทุก 5 วัน นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญมีมใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าว Dogecoin
Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
2025-08-13 14:39:15
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Bitcoin Dominance ร่วงต่ำกว่า 60%! ETH-XRP โตสวนกระแสจากข่าวดี
2025-08-14 17:51:59
,
โดย Pattada Lertwattana
บิทคอยน์
ร่วงเร็วเกิน! ราคา Bitcoin ดิ่งหลังรายงาน PPI สหรัฐฯ น่ากังวล เขย่าตลาดคริปโต
2025-08-14 20:41:57
,
โดย Somchai Wang

XRP ข่าวล่าสุด
XRP จะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก 3 ปีข้างหน้า ?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-14 21:54:09
XRP ข่าวล่าสุด
Gemini AI ของ Google คาดการณ์ราคา XRP, Chainlink และ Solana ภายในสิ้นปี 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-14 21:44:32
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
