Dogecoin ร่วงกว่า 3% นักวิเคราะห์ชี้อาจลงต่อถึงโซน 0.21 ดอลลาร์
Dogecoin สวนกระแสตลาดคริปโตโดยรวม โดยปรับตัวลดลงกว่า 3% ในขณะที่เหรียญส่วนใหญ่กำลังฟื้นตัว
การเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าทิศทางของ Dogecoin จะเป็นอย่างไรต่อไป และแนวรับสำคัญจะสามารถต้านทานแรงขายได้หรือไม่
วิเคราะห์กราฟรายชั่วโมง: Dogecoin เผชิญแนวรับสำคัญที่ 0.2362 ดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากกราฟรายชั่วโมงจะเห็นว่าราคาของ Dogecoin กำลังทดสอบแนวรับระยะสั้นที่สำคัญบริเวณ 0.2362 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
หากราคาไม่สามารถสร้างแรงซื้อและดีดตัวกลับขึ้นไปจากบริเวณนี้ได้ภายในสุดสัปดาห์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการหลุดแนวรับลงไป
ในกรณีที่ราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ เป้าหมายการปรับฐานระยะสั้นถัดไปอาจอยู่ที่บริเวณ 0.23 ดอลลาร์
ภาพรวมรายวัน: แรงซื้อ Dogecoin แผ่ว
เมื่อมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นบนกราฟรายวัน สถานการณ์ของ Dogecoin ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากที่ราคาปิดบวกในวันก่อนหน้า แต่แรงซื้อกลับไม่สามารถผลักดันราคาให้ไปต่อได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อยังน้อยอยู่
หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและแรงขายยังคงกดดันตลาดต่อไป มีแนวโน้มที่การปรับฐานจะดำเนินต่อไปยังบริเวณแนวรับถัดไปที่ 0.21-0.2150 ดอลลาร์
แนวโน้มระยะกลาง: Dogecoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ
ในมุมมองระยะกลาง ราคาของ Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวห่างจากแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่มีพลังมากพอที่จะควบคุมทิศทางตลาดได้โดยสิ้นเชิง
ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ Dogecoin ในระยะกลางคือการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways หรือการแกว่งตัวในกรอบราคาแคบ ๆ ระหว่าง 0.21-0.24 ดอลลาร์
ดังนั้น นักลงทุนควรต้องติดตามปริมาณการซื้อขายรายวันเพื่อหาสัญญาณการทะลุกรอบราคานี้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/doge-price-prediction-for-august-14
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
