กาวสุดหลอด! นวค.มอง Dogecoin อาจพุ่งกว่า 430%

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

ตลาดคริปโตกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมี Ethereum นำทัพทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่อาจพลาดโอกาสในช่วงแรกของ Ethereum ไป ตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตามองไปที่ Dogecoin ว่าอาจเป็นเหรียญต่อไปที่จะมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

วิเคราะห์ Ethereum พุ่งแรง แต่ทำไม Dogecoin ถึงน่าจับตากว่า?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Ethereum เป็นผู้นำการฟื้นตัวของตลาดในรอบนี้ และยังคงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าลงทุนในระยะยาว แต่สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสทำกำไรสูงในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของราคา Ethereum อาจไม่หวือหวาเท่าช่วงเริ่มต้นอีกต่อไป

นี่คือจุดที่ Dogecoin เข้ามามีบทบาทสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญมองว่า Dogecoin ดูมีอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจกว่า Ethereum ในปัจจุบัน การที่ราคายังไม่พุ่งสูงเท่าเหรียญอื่น ทำให้มีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีกและดูเหมือนว่า Memecoin Season ก็กำลังจะมาถึง ทำให้ Dogecoin เป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจเป็นพิเศษ

Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิง! วาฬช้อนหนัก-MACD จ่อ Golden Cross

สัญญาณบวกที่ชัดเจนที่สุดของ Dogecoin คือการเข้าซื้ออย่างมหาศาลจากกลุ่มวาฬ โดยมีการรายงานว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคม มีการซื้อ Dogecoin มากถึง 1,000,000,000 DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ การสะสมเหรียญจำนวนมากนี้ดูเหมือนว่าได้ส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นเกือบ 30% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ราคา Dogecoin กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 0.24 ดอลลาร์ ซึ่งหาก Dogecoin สามารถปิดราคารายสัปดาห์เหนือระดับนี้ได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น สัญญาณ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ในกราฟรายวันก็ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งเป็นการยืนยันโมเมนตัมเชิงบวก

นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Crypto Patel ได้คาดการณ์เป้าหมายราคา Dogecoin ไว้ที่ 0.50, 1 และอาจสูงถึง 2 ดอลลาร์ หากราคาสามารถยืนเหนือ 0.23 ดอลลาร์ได้สำเร็จในเดือนนี้

ขณะที่นักวิเคราะห์ Charting Guy ชี้ให้เห็นว่าสัญญาณ Golden Cross บน MACD ในกราฟรายเดือนของ Dogecoin ที่กำลังค่อย ๆ ก่อตัว เขากล่าวว่าในอดีต กราฟเคยเกิดสัญญาณเช่นนี้ซึ่งราคา Dogecoin พุ่งขึ้นกว่า 430% และเขามีมุมมองว่าดูเหมือนว่า Dogecoin อาจซ้ำรอยประวัติศาสตร์

ฮือฮา! Pepenode เหรียญมีมที่มาพร้อมเกมจำลองการขุด

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะ Pepenode ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะเหรียญมีมคอนเซ็ปต์ใหม่ “MINE-TO-EARN” ตัวแรกของโลก

Pepenode พลิกโฉมการพรีเซลแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อด้วยการผสานเกมจำลองการขุดเข้ากับระบบการ Stake ทำให้ผู้ถือโทเคนสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ

ยอดระดมทุนที่ทะลุ 35,000 ดอลลาร์ภายใน 1 สัปดาห์หลงัจากการเปิดตัวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่จะมอบผลตอบแทนจริง

จุดเด่นของโครงการคือกลไกการเผาเหรียญสูงถึง 70% ซึ่งจะช่วยลดอุปทานและสร้างมูลค่าในระยะยาว ประกอบกับระบบ Tiered Node Rewards ที่มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมตั้งแต่เนิ่น ๆ มากกว่า ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่ต้องคว้าไว้สำหรับผู้ที่มองหาเหรียญมาใหม่ที่มีโอกาสเติบโตหลายสิบเท่าตัวเมื่อเข้าสู่ตลาด

ไปยัง Pepenode

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

