กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ

Dogecoin
นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นพุ่ง 500% จับตา Maxi Doge จ่อแซงหน้า

Dogecoin กำลังส่งสัญญาณบวกทางเทคนิคอย่างชัดเจน หลังจากที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.21 ดอลลาร์ได้สำเร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์บน TradingView ชี้ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่น่าจับตามองถึง 1.85 ดอลลาร์

วิเคราะห์สัญญาณเทคนิค: ทำไม Dogecoin ถึงมีโอกาสพุ่งแรง?

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อราคา Dogecoin มาจากการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาของ Dogecoin สามารถยืนเหนือเส้น EMA8, EMA13 และ EMA21 ได้อย่างต่อเนื่องมา 4 สัปดาห์แล้ว

ตามการวิเคราะห์ของ MasterAnanda นักวิเคราะห์จาก TradingView รูปแบบการเรียงตัวของเส้น EMA ในลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่ง

ในอดีตที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ราคา Dogecoin สามารถรักษาระดับเหนือกลุ่มเส้น EMA เหล่านี้บนกรอบรายสัปดาห์ได้ มักจะเป็นการปูทางไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

การที่ราคา Dogecoin สามารถสร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือระดับ 0.21 ดอลลาร์ได้ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการยืนยันว่าแรงซื้อได้กลับเข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และทำหน้าที่เป็นฐานปล่อยจรวดสำหรับเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไป

ขอบคุณรูปภาพจาก MasterAnanda นักวิเคราะห์จาก TradingView

เป้าหมายราคา Dogecoin: จาก 0.31 ดอลลาร์สู่ 1.85 ดอลลาร์

เมื่อสัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน คำถามต่อไปคือราคา Dogecoin จะไปได้ไกลแค่ไหน?

นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เป้าหมายราคาโดยใช้ระดับ Fibonacci extension ซึ่งเป็นเครื่องมือมักถูกใช้วัดเป้าหมายราคาในรอบขาขึ้น โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ 0.31 ดอลลาร์ (ระดับ 0.382 Fib) และเป้าหมายถัดไปคือ 0.48 ดอลลาร์ (ระดับ 0.618 Fib) ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่ Dogecoin พยายามฝ่าแต่ไม่สำเร็จอยู่หลายครั้ง

หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านเหล่านี้ไปได้ เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่ 1.16 ดอลลาร์ (ระดับ 1.618 Fib) ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 0.7316 ดอลลาร์ และเป้าหมายสุดท้ายในระยะกลางที่นักวิเคราะห์มองไว้คือ 1.85 ดอลลาร์ (ระดับ 2.618 Fib)

อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงเป้าหมายเหล่านี้ Dogecoin ได้จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/dogecoin-2/dogecoin-price-technicals-confirm-support-mid-term-target-now-1-85/

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมที่อาจแซงหน้า Dogecoin?

Maxi Doge

ในขณะที่ Dogecoin กำลังแสดงศักยภาพในการเติบโต นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมมาใหม่ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่า

หนึ่งในโครงการที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากคือ Maxi Doge ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายเทรดและสายยิม ที่ประกาศตัวว่าจะเข้ามาเขย่าวงการเหรียญมีม!

Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเป็นไวรัลสูง โดยเน้นวัฒนธรรมของนักเทรดตัวจริงที่ “เล่นแรง เขียวให้สุด และไม่หยุดจนกว่าจะชนะ”

โครงการนี้แก้ปัญหาเหรียญโคลนที่ไม่มีจุดยืนด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อใช้ในการโปรโมตและสร้างการเติบโต

รอบพรีเซลของ Maxi Doge สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin”

นอกจากนี้ยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 800% ต่อปีในช่วงแรก และมีแผนที่จะร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures ในอนาคต ทำให้นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-25 02:21:31
ข่าว Dogecoin
กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-25 01:03:11
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
