กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
Dogecoin กำลังส่งสัญญาณบวกทางเทคนิคอย่างชัดเจน หลังจากที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.21 ดอลลาร์ได้สำเร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์บน TradingView ชี้ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่น่าจับตามองถึง 1.85 ดอลลาร์
วิเคราะห์สัญญาณเทคนิค: ทำไม Dogecoin ถึงมีโอกาสพุ่งแรง?
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อราคา Dogecoin มาจากการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาของ Dogecoin สามารถยืนเหนือเส้น EMA8, EMA13 และ EMA21 ได้อย่างต่อเนื่องมา 4 สัปดาห์แล้ว
ตามการวิเคราะห์ของ MasterAnanda นักวิเคราะห์จาก TradingView รูปแบบการเรียงตัวของเส้น EMA ในลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่ง
ในอดีตที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ราคา Dogecoin สามารถรักษาระดับเหนือกลุ่มเส้น EMA เหล่านี้บนกรอบรายสัปดาห์ได้ มักจะเป็นการปูทางไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
การที่ราคา Dogecoin สามารถสร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือระดับ 0.21 ดอลลาร์ได้ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการยืนยันว่าแรงซื้อได้กลับเข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และทำหน้าที่เป็นฐานปล่อยจรวดสำหรับเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไป
เป้าหมายราคา Dogecoin: จาก 0.31 ดอลลาร์สู่ 1.85 ดอลลาร์
เมื่อสัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน คำถามต่อไปคือราคา Dogecoin จะไปได้ไกลแค่ไหน?
นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เป้าหมายราคาโดยใช้ระดับ Fibonacci extension ซึ่งเป็นเครื่องมือมักถูกใช้วัดเป้าหมายราคาในรอบขาขึ้น โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ 0.31 ดอลลาร์ (ระดับ 0.382 Fib) และเป้าหมายถัดไปคือ 0.48 ดอลลาร์ (ระดับ 0.618 Fib) ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่ Dogecoin พยายามฝ่าแต่ไม่สำเร็จอยู่หลายครั้ง
หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านเหล่านี้ไปได้ เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่ 1.16 ดอลลาร์ (ระดับ 1.618 Fib) ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 0.7316 ดอลลาร์ และเป้าหมายสุดท้ายในระยะกลางที่นักวิเคราะห์มองไว้คือ 1.85 ดอลลาร์ (ระดับ 2.618 Fib)
อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงเป้าหมายเหล่านี้ Dogecoin ได้จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/dogecoin-2/dogecoin-price-technicals-confirm-support-mid-term-target-now-1-85/
จับตา Maxi Doge เหรียญมีมที่อาจแซงหน้า Dogecoin?
ในขณะที่ Dogecoin กำลังแสดงศักยภาพในการเติบโต นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมมาใหม่ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่า
หนึ่งในโครงการที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากคือ Maxi Doge ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายเทรดและสายยิม ที่ประกาศตัวว่าจะเข้ามาเขย่าวงการเหรียญมีม!
Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเป็นไวรัลสูง โดยเน้นวัฒนธรรมของนักเทรดตัวจริงที่ “เล่นแรง เขียวให้สุด และไม่หยุดจนกว่าจะชนะ”
โครงการนี้แก้ปัญหาเหรียญโคลนที่ไม่มีจุดยืนด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อใช้ในการโปรโมตและสร้างการเติบโต
รอบพรีเซลของ Maxi Doge สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin”
นอกจากนี้ยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 800% ต่อปีในช่วงแรก และมีแผนที่จะร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures ในอนาคต ทำให้นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
