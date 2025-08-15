BTC $117,417.03 -0.23%
นักวิเคราะห์เตือนหาก Dogecoin หลุดแนวรับอาจเสี่ยงดิ่งลึกกว่าเดิม

อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวแต่ก็เสี่ยงร่วงหลุดแนวรับสำคัญ!

Dogecoin ปรับตัวลงกว่า 5% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนเลือกเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต ซึ่ง Dogecoin ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับผลกระทบ

ปัจจัยมหภาคที่กดดันราคา Dogecoin

การปรับตัวลงของราคา Dogecoin มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาวะตลาดในภาพรวมซึ่งอยู่ในโหมด “ลดความเสี่ยง” หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาด

ตัวเลขดังกล่าวได้ทำลายความหวังของนักลงทุนที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

เมื่อความหวังในการลดดอกเบี้ยดูริบหรี่ นักลงทุนจึงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงสูงและมีความผันผวนมากเป็นอันดับแรก ๆ โดย Dogecoin ก็เป็นหนึ่งในนั้น

เจาะลึกสัญญาณทางเทคนิคของ Dogecoin

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

เมื่อพิจารณาในเชิงเทคนิคจะเห็นว่า Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณอ่อนตัวอย่างชัดเจน โดยราคาได้ร่วงหลุด Simple Moving Average แบบ 7 วันที่ระดับ 0.233 ดอลลาร์และไม่สามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.2638 ดอลลาร์ได้สำเร็จ และปัจจุบันราคากำลังซื้อขายใกล้กับระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 0.2496 ดอลลาร์แต่ยังคงขาดแรงหนุนในการฟื้นตัว

นอกจากนี้ Relative Strength Index ได้ลดลงมาอยู่ที่ 48.29 ซึ่งเป็นโซนกลาง ๆ แต่บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่อ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับ Bollinger Bands ที่เริ่มบีบตัวแคบลง เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจเกิดความผันผวนรุนแรงในอนาคตอันใกล้

ขณะนี้ Dogecoin ได้หลุดแนวรับสำคัญที่ 0.23 ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงไปอีก

แนวรับและแนวต้านสำคัญของ Dogecoin ที่ต้องจับตา

สำหรับนักลงทุนและนักเทรด การจับตาแนวรับและแนวต้านสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ โดยแนวต้านแรกที่ต้องจับตาคือบริเวณ 0.23 ดอลลาร์ หาก Dogecoin ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับนี้ได้ โอกาสที่จะปรับตัวลงต่อก็มีสูงมาก

อีกแนวรับที่สำคัญที่สุดในขณะนี้อยู่ที่ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญมาก หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป อาจเป็นการนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หาก Dogecoin สามารถฟื้นตัวและกลับมายืนเหนือ 0.235 ดอลลาร์ได้สำเร็จ จะเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยคลายแรงกดดันในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้ราคาฟื้นตัวกลับไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 0.25 ดอลลาร์ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coinpedia.org/news/coinbase-research-says-september-could-ignite-a-massive-altcoin-surge/

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมตัวใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin

Maxi Doge (MAXI) ระดมทุนได้ถึง $800,000

ท่ามกลางความผันผวนของ Dogecoin นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดเหรียญมีม และ Maxi Doge ก็ได้กลายเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วด้วยฉายา “แม็กซ์กล้ามแน่น แม็กซ์กำไร!” ที่มาพร้อมคอนเซปต์สุนัขสายเทรดผู้คลั่งยิม

โครงการนี้ระดมทุนในรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่า Maxi Doge อาจเป็นเหรียญที่จะมาท้าชิงบัลลังก์ของ Dogecoin

Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยจัดสรรโทเคน 25% ให้กับ MAXI Fund เพื่อการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือไม่มีการขายรอบพิเศษให้กองทุนใหญ่ ทำให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงในราคาพรีเซลที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเริ่มต้นเพียง 0.00025 ดอลลาร์และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน

นอกจากนี้ ผู้ถือสามารถนำ Maxi Doge ไปทำการ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 800% ได้ทันที และ Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult และ SolidProof เพื่อความปลอดภัย

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge มีศักยภาพเติบโตได้ถึง 100x ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่มองหาเหรียญมีมแห่งอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

