BTC $117,415.95 3.47%
ETH $4,323.00 5.11%
SOL $219.25 6.03%
PEPE $0.0000096 6.48%
SHIB $0.000012 5.43%
BNB $1,022.96 1.97%
DOGE $0.24 6.21%
XRP $2.94 3.73%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

ขาขึ้นกำลังมา? Dogecoin เงินสะพัดกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

Dogecoin กลับมาส่งสัญญาณกระทิงร้อนแรงอีกครั้ง ต้อนรับเดือนตุลาคมที่หลายคนเรียกว่า ‘Uptober’ โดยข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นความสนใจของนักลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนจากตัวเลข Open Interest และราคาเหรียญดีดตัวขึ้นกว่า 5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจาะลึก Open Interest ของ Dogecoin ที่พุ่งทะยาน

ข้อมูลจาก CoinGlass ชี้ให้เห็นว่ามีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดอนุพันธ์ของ Dogecoin โดยมีปริมาณ Open Interest สูงถึง 16,380 ล้าน DOGE หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าบรรดาเทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สกำลังมีมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากต่ออนาคตราคาของราชาแห่ง Meme Coin ตัวนี้

แรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ Open Interest ของ Dogecoin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 3% ในรอบ 24 ชั่วโมงมาจากการฟื้นตัวของราคาที่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ไปได้สำเร็จ ซึ่งจุดประกายความหวังให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงการปรับตัวขึ้นต่อ

นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10% แตะระดับ 2,600 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงกิจกรรมในตลาดที่คึกคักเป็นพิเศษ

นักลงทุนจาก Gate.io นำทัพความเชื่อมั่นใน Dogecoin

เมื่อพิจารณาลงลึกไปในรายละเอียด จะพบว่ากลุ่มนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มราคา Dogecoin ในทิศทางบวกมากที่สุดนั้นมาจากกระดานเทรด Gate.io ซึ่งครองสัดส่วน Open Interest สูงถึง 27.21% ของทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4,500 ล้าน DOGE

ขณะที่กระดานเทรดชั้นนำอื่น ๆ ก็มีส่วนร่วมในความเชื่อมั่นนี้เช่นกัน โดย Binance ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 19.83% คิดเป็นมูลค่าราว 785 ล้านดอลลาร์ ตามด้วย Bybit ที่ 14.1% คิดเป็นมูลค่าราว 550 ล้านดอลลาร์ และ Bitget ที่ 1.87% คิดเป็นมูลค่าราว 470 ล้านดอลลาร์

การกระจายตัวของ Open Interest บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวงกว้างที่มีต่อ Dogecoin ในขณะนี้

คาดการณ์ราคา Dogecoin: เป้าหมาย 0.30 ดอลลาร์และไกลกว่านั้น

ปรากฏการณ์ ‘Uptober’ หรือการที่ตลาดคริปโตมักจะปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคม กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับ Dogecoin

ข้อมูลในอดีตชี้ว่า Dogecoin มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 11% ซึ่งเมื่อรวมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจุบัน อาจผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

เป้าหมายแรกที่เหล่าสาวก Dogecoin กำลังจับตาคือการกลับไปยืนเหนือระดับราคา 0.30 ดอลลาร์ให้ได้อีกครั้ง หลังจากที่ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2025

ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ตลาดนามแฝง Ali Martinez ได้คาดการณ์ว่าหากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและสามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ มีโอกาสที่ราคา Dogecoin อาจพุ่งทะยานไปถึง 0.50 ดอลลาร์เลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/16380000000-dogecoin-might-set-doge-price-up-for-uptober

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,222,315,720,390
3.19
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ยังไหว? Dogecoin ทรงตัวหลังดิ่ง 23% ลุ้นทิศทางใหม่!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-01 17:58:48
ข่าวคริปโต
Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ – จ่อทะลุ $120,000 ปลายปีนี้
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-01 17:15:57
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า