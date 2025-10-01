ขาขึ้นกำลังมา? Dogecoin เงินสะพัดกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์
Dogecoin กลับมาส่งสัญญาณกระทิงร้อนแรงอีกครั้ง ต้อนรับเดือนตุลาคมที่หลายคนเรียกว่า ‘Uptober’ โดยข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นความสนใจของนักลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนจากตัวเลข Open Interest และราคาเหรียญดีดตัวขึ้นกว่า 5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เจาะลึก Open Interest ของ Dogecoin ที่พุ่งทะยาน
ข้อมูลจาก CoinGlass ชี้ให้เห็นว่ามีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดอนุพันธ์ของ Dogecoin โดยมีปริมาณ Open Interest สูงถึง 16,380 ล้าน DOGE หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าบรรดาเทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สกำลังมีมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากต่ออนาคตราคาของราชาแห่ง Meme Coin ตัวนี้
แรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ Open Interest ของ Dogecoin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 3% ในรอบ 24 ชั่วโมงมาจากการฟื้นตัวของราคาที่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ไปได้สำเร็จ ซึ่งจุดประกายความหวังให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงการปรับตัวขึ้นต่อ
นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10% แตะระดับ 2,600 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงกิจกรรมในตลาดที่คึกคักเป็นพิเศษ
นักลงทุนจาก Gate.io นำทัพความเชื่อมั่นใน Dogecoin
เมื่อพิจารณาลงลึกไปในรายละเอียด จะพบว่ากลุ่มนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มราคา Dogecoin ในทิศทางบวกมากที่สุดนั้นมาจากกระดานเทรด Gate.io ซึ่งครองสัดส่วน Open Interest สูงถึง 27.21% ของทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4,500 ล้าน DOGE
ขณะที่กระดานเทรดชั้นนำอื่น ๆ ก็มีส่วนร่วมในความเชื่อมั่นนี้เช่นกัน โดย Binance ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 19.83% คิดเป็นมูลค่าราว 785 ล้านดอลลาร์ ตามด้วย Bybit ที่ 14.1% คิดเป็นมูลค่าราว 550 ล้านดอลลาร์ และ Bitget ที่ 1.87% คิดเป็นมูลค่าราว 470 ล้านดอลลาร์
การกระจายตัวของ Open Interest บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวงกว้างที่มีต่อ Dogecoin ในขณะนี้
คาดการณ์ราคา Dogecoin: เป้าหมาย 0.30 ดอลลาร์และไกลกว่านั้น
ปรากฏการณ์ ‘Uptober’ หรือการที่ตลาดคริปโตมักจะปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคม กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับ Dogecoin
ข้อมูลในอดีตชี้ว่า Dogecoin มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 11% ซึ่งเมื่อรวมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจุบัน อาจผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
เป้าหมายแรกที่เหล่าสาวก Dogecoin กำลังจับตาคือการกลับไปยืนเหนือระดับราคา 0.30 ดอลลาร์ให้ได้อีกครั้ง หลังจากที่ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2025
ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ตลาดนามแฝง Ali Martinez ได้คาดการณ์ว่าหากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและสามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ มีโอกาสที่ราคา Dogecoin อาจพุ่งทะยานไปถึง 0.50 ดอลลาร์เลยทีเดียว
