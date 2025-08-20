ตลาดแดงฉาน! Dogecoin สัญญาณอันตราย Open Interest ดิ่งกว่า 8%
ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในตลาดเหรียญมีม
Open Interest ในตลาด Futures ของ Dogecoin ซึ่งเป็นเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดได้ปรับตัวลดลงอย่างแรง สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางราคาของ Dogecoin ในอนาคตอันใกล้นี้
เจาะลึกสถานการณ์ Open Interest ของ Dogecoin ที่น่ากังวล
ข้อมูลจาก Coinglass ชี้ชัดว่าจำนวนสัญญา Futures ของ Dogecoin ที่ยังคงมี Open Interest เปิดอยู่ได้ลดลงเหลือกว่า 15,000 ล้าน DOGE หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากวันก่อนหน้า และเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
การลดลงของ Open Interest ใน Dogecoin เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังทยอยปิดสถานะ Long (สถานะที่คาดว่าราคาจะขึ้น) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกบังคับล้างพอร์ต (Liquidation) จากราคาที่ร่วงลง หรือเป็นการตัดสินใจปิดสถานะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนเพิ่มเติม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดน้อยถอยลงอย่างชัดเจนต่อแนวโน้มราคาของ Dogecoin
ตลาดหมีมาเยือน? ปัจจัยลบกดดันราคา Dogecoin
การร่วงลงของราคา Dogecoin ยังเป็นภาพสะท้อนของตลาดคริปโตในวงกว้างที่กำลังเผชิญกับภาวะขาลงซึ่งนำโดย 2 เหรียญยักษ์ใหญ่อย่าง Bitcoin และ Ethereum ส่งผลให้ความต้องการในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอย่าง Altcoins และเหรียญมีมลดลงอย่างมาก
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Dogecoin ได้ปรับตัวลดลงไปแล้ว 5% โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับราคา 0.21 ดอลลาร์ในขณะที่รายงาน
การเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วงขาลง หรือที่เรียกว่า ‘ตลาดหมี’ อย่างช้า ๆ ซึ่งทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะถือเงินสดหรือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าแทน
อนาคตราคา Dogecoin จะเป็นอย่างไร?
แม้มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญบางส่วนที่คาดการณ์ว่าราคา Dogecoin อาจฟื้นตัวได้ในไม่ช้า แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดอย่างสูง เนื่องจากในอดีต การลดลงของ Open Interest อย่างต่อเนื่องมักจะเป็นสัญญาณนำไปสู่การปรับฐานของตลาดที่รุนแรงยิ่งขึ้น
สถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกำลังลังเลที่จะใส่เงินทุนเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดอนุพันธ์ของ Dogecoin ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจกดดันให้ราคาไม่สามารถฟื้นตัวได้ง่ายนัก
ดังนั้น นักลงทุนที่สนใจใน Dogecoin ควรติดตามข้อมูล Open Interest และภาพรวมตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-open-interest-underwater-with-15160000000-doge
