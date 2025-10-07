อินฟลูเตือนภัยนักเทรด Dogecoin เสี่ยงหมดตัวจาก Leverage ช่วงนี้!
อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในชุมชน Dogecoin ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยถึงนักเทรดทุกคนเกี่ยวกับกระแสการโปรโมตแพลตฟอร์มด้วยการเทรดแบบ Leverage สูงจากเหล่าอินฟลูฯ และอดีตผู้บริหารกระดานเทรดบางราย ซึ่งอาจเป็นกับดักที่ทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องสูญเสียเงินทุนทั้งหมด
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคา Dogecoin ที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
เปิดคำเตือนถึงชาว Dogecoin: ระวังกับดัก Leverage
อินฟลูเอนเซอร์ Mishaboar ได้โพสต์ผ่าน X เพื่อเตือนผู้ถือ Dogecoin โดยตรงว่า ขณะนี้มีความพยายามอย่างหนักจากกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และอาจรวมถึงอดีต CEO ของกระดานเทรดในการผลักดันให้คนหันไปใช้แพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การเทรดด้วย Leverage สูง
เขาสังเกตว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะโพสต์ภาพหน้าจอแสดงผลกำไรจำนวนมหาศาลจากการเทรด แต่กลับไม่เคยเปิดเผยถึงการขาดทุนของตนเอง ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้นักลงทุนหน้าใหม่หลงเชื่อ
เขาชี้ว่านี่อาจเป็นความพยายามที่ประสานงานกันระหว่างแพลตฟอร์ม คนในวงการ และอินฟลูฯ ที่ได้รับค่าจ้าง เพื่อดึงดูดสภาพคล่องใหม่ ๆ จากนักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์
เขาย้ำเตือนผู้ถือ Dogecoin ว่าการถือเหรียญ Spot นั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนที่สูงอยู่แล้ว การเพิ่มความเสี่ยงด้วยการเทรดตราสารอนุพันธ์ที่มี Leverage จึงแทบจะรับประกันการสูญเสียเงินทั้งหมด และมันไม่ใช่คำถามว่า ‘ถ้า’ แต่เป็น ‘เมื่อไหร่’ ที่จะเกิดขึ้น
เจาะเบื้องหลัง: พาดพิงถึง CZ และกลยุทธ์รายใหญ่ระบายของ?
คำเตือนของเขายังมีการพาดพิงไปถึงบุคคลสำคัญในวงการ โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีต่อชางเผิง เจ้า (Changpeng Zhao) ผู้ก่อตั้ง Binance ว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ผู้คนบน X ยกย่องให้เขาเป็น ‘คนที่น่าเชื่อถือ’ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะออกมาเตือนเรื่อง Leverage ไม่นานนัก
การพาดพิงนี้เชื่อมโยงกับการที่ชางเผิง เจ้ามีความเคลื่อนไหวในการโปรโมต Aster ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดแบบกระจายอำนาจประเภท Perpetual การสนับสนุนของเขาถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเทรดด้วย Leverage บนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับความนิยมสูงขึ้นจนมีปริมาณการซื้อขายแซงหน้าคู่แข่งในบางช่วงเวลา
เขาเตือนว่ากลยุทธ์ของอินฟลูฯ เหล่านี้คือการใช้ผู้ติดตามเป็นแหล่งระบายของเมื่อพวกเขาต้องการทำกำไรจากเหรียญ Aster ที่แพลตฟอร์มโปรโมต
สถานการณ์ราคา Dogecoin ท่ามกลางกระแสกดดัน
ข้อมูลล่าสุดเผนว่าปริมาณการซื้อขายบน Perpetual DEX ต่อเดือนได้พุ่งทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดและการเติบโตของการเทรดด้วย Leverage ในตลาดคริปโต
ท่ามกลางคำเตือนที่ถูกส่งออกมา ราคา Dogecoin ยังคงเผชิญกับความผันผวน โดยข้อมูลล่าสุดจาก CoinMarketCap ระบุว่าราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.25 ดอลลาร์ ซึ่งปรับตัวลดลงกว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่ราชันย์แห่ง Meme Coin อย่าง Dogecoin กำลังเผชิญ แม้ว่าจะมีคำเตือนจากผู้มีอิทธิพลในชุมชน แต่กระแสความนิยมในการเทรดด้วย Leverage ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ถือเหรียญต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างหนัก
