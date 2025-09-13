ทายาท Dogecoin มาแรง! Maxi Doge ระดมทุนทะลุ 2 ล้านดอลลาร์
กระแสเหรียญมีมตระกูลสุนัขกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังการเปิดตัวของ Maxi Doge เหรียญใหม่ที่ประกาศตัวเป็น “ทายาท” ของ Dogecoin แต่มาในภาพลักษณ์สายดาร์กและเจาะกลุ่มนักลงทุนสาย Degen
โดยล่าสุดสามารถสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดด้วยการระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า 2 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำว่ากระแสความนิยมในเหรียญที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin ยังคงแข็งแกร่งและน่าจับตาไปยัง Maxi Doge
เปิดตัว Maxi Doge ทายาทสายดาร์กของ Dogecoin
Maxi Doge สร้างความแตกต่างจากเหรียญต้นตำรับอย่าง Dogecoin ที่มีสโลแกนว่า “Do only Good Every Day” (ทำดีทุกวัน) อย่างสิ้นเชิง โดยนำเสนอตัวเองในฐานะ “ญาติผู้น้องสุดขบถ” ที่โตขึ้นและใช้ชีวิตตามกฎของตัวเอง ไล่ล่าความสำเร็จด้านการเงิน การเข้ายิม และเทรนด์คริปโตสาย Degen ล่าสุด
สัญลักษณ์ของโครงการเป็นสุนัขนักกล้ามที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากเงาของเหรียญรุ่นพี่อย่าง Dogecoin, Shiba Inu และ Bonk โดยทีมงานอ้างว่า Maxi Doge คือจุดสูงสุดของสายเลือด “Doge” ที่ใช้ความกล้าได้กล้าเสียเป็นแรงผลักดันในการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด
โครงการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงเหมือนยุคปี 2017 และยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนสูงได้
เจาะลึกพรีเซลสุดร้อนแรงและมุมมองนักวิเคราะห์
ความสำเร็จในการระดมทุนช่วงพรีเซลที่กวาดเงินไปได้ถึง 2 ล้านดอลลาร์ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจและเข้าร่วมลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อโครงการนี้อย่างแท้จริง ตัวเลขดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตของราคาในอนาคต
กระแสความร้อนแรงนี้ได้รับการสนับสนุนจากมุมมองของนักวิเคราะห์ โดย RJ จาก Cryptonews ได้มองว่า Maxi Doge เป็นเหรียญ Meme น่าสนใจและคาดการณ์ว่อาจให้ผลตอบแทนสูงถึง 100 เท่า
เขาเน้นย้ำถึงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ แบรนดิ้งที่สามารถกลายเป็นไวรัล อรรถประโยชน์ที่จับต้องได้ และแรงผลักดันจากความสำเร็จในช่วงพรีเซลซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เคยผลักดันให้ Dogecoin ประสบความสำเร็จมาแล้วในปี 2021
วิเคราะห์กลไก Staking และ Tokenomics ของเหรียญทายาท Dogecoin
นอกเหนือจากแบรนดิ้งที่แข็งแกร่ง Maxi Doge ยังเป็นเหรียญมีมพรีเซลที่น่าลงทุนเพราะสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอกลไก Staking ที่เปิดให้นักลงทุนสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงพรีเซล โดยให้อัตราผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 171%
การที่โทเคนจำนวนมากถูกล็อกไว้จะช่วยลดอุปทานหมุนเวียนในตลาดหลังการเปิดตัวบนกระดานเทรดซึ่งอาจส่งผลบวกต่อราคา
สำหรับแผนการกระจายโทเคน ทางโครงการได้จัดสรรโทเคน 40% สำหรับการตลาด 25% สำหรับกองทุน “Maxi Fund” เพื่อความสำเร็จในระยะยาว 5% สำหรับรางวัล Staking และส่วนที่เหลือสำหรับสภาพคล่องบนกระดานเทรดและการพัฒนาระบบนิเวศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Maxi Doge มีแผนการที่ชัดเจนในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนนอกเหนือจากการเกาะกระแสความโด่งดังของ Dogecoin เพียงอย่างเดียว
