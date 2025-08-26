กราฟชี้ Dogecoin ยังคงติดแหง็กในกรอบ! ตลาดยังไร้ทิศทางชัดเจน
วันที่ 26 สิงหาคม 2025 – ราคา Dogecoin ปรับตัวลดลงกว่า 3% สู่ระดับ 0.21 ดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหดตัวลงกว่า 15% เหลือเพียง 3,200 ล้านดอลลาร์
แม้ราคาจะเผชิญแรงกดดัน แต่ Dogecoin ยังคงได้รับความสนใจในฐานะหนึ่งในเหรียญมีมดาวรุ่งที่นักลงทุนทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด โดยนักวิเคราะห์ระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดยังสะท้อนถึงทิศทางที่ไม่ชัดเจนของเหรียญนี้
Dogecoin จะหัวหรือก้อย
นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง Trader Tardigrade เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม กราฟของ Dogecoin เคลื่อนไหวในกรอบ 0.20-0.24 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิค Stochastic ก็ชี้ว่าราคาอยู่ระหว่างโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาดในช่วงนี้
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า Dogecoin จะปรับตัวขึ้นหรือลงในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม หากมีแรงซื้อหรือแรงขายใหม่ ๆ เข้ามา อาจทำให้ราคาหลุดออกจากกรอบดังกล่าว และส่งสัญญาณทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
