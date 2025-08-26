BTC $110,267.66 -2.79%
กราฟชี้ Dogecoin ยังคงติดแหง็กในกรอบ! ตลาดยังไร้ทิศทางชัดเจน

พร้อมหรือยัง? นวค.ชี้กราฟ Dogecoin ปรากฏสัญญาณการกลับตัว!

วันที่ 26 สิงหาคม 2025 – ราคา Dogecoin ปรับตัวลดลงกว่า 3% สู่ระดับ 0.21 ดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหดตัวลงกว่า 15% เหลือเพียง 3,200 ล้านดอลลาร์

แม้ราคาจะเผชิญแรงกดดัน แต่ Dogecoin ยังคงได้รับความสนใจในฐานะหนึ่งในเหรียญมีมดาวรุ่งที่นักลงทุนทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด โดยนักวิเคราะห์ระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดยังสะท้อนถึงทิศทางที่ไม่ชัดเจนของเหรียญนี้

Dogecoin จะหัวหรือก้อย

นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง Trader Tardigrade เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม กราฟของ Dogecoin เคลื่อนไหวในกรอบ 0.20-0.24 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิค Stochastic ก็ชี้ว่าราคาอยู่ระหว่างโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาดในช่วงนี้

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า Dogecoin จะปรับตัวขึ้นหรือลงในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม หากมีแรงซื้อหรือแรงขายใหม่ ๆ เข้ามา อาจทำให้ราคาหลุดออกจากกรอบดังกล่าว และส่งสัญญาณทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น

