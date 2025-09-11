Dogecoin ETF จ่อเปิดตัว! นักวิเคราะห์คาด มีลุ้นแตะ $0.50
Dogecoin (DOGE) อาจกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ครั้งสำคัญ หลังจาก Eric Balchunas นักวิเคราะห์จาก Bloomberg เปิดเผยว่า กองทุน Dogecoin ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีกำหนดจะเปิดตัวในวันที่ 11 กันยายนนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีกองทุน ETF ที่ตั้งใจจะถือครองเหรียญมีม (Meme Coin) โดยเฉพาะ
แม้โครงสร้างจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ Spot ETF ของ Bitcoin และ Ethereum แต่ความเคลื่อนไหวนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญในการนำเหรียญมีมเข้าสู่โลกการเงินกระแสหลัก
วิเคราะห์ราคา Dogecoin จับตาแนวต้านสำคัญที่ $0.29
ความคาดหวังก่อนการเปิดตัว ETF ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาด โดยข้อมูล On-chain ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ได้เข้าสะสมเหรียญ DOGE ไปแล้วเกือบ 280 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น
นักวิเคราะห์ชี้ว่าการสะสมอย่างเงียบๆ นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้กราฟราคา DOGE สร้างฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Higher Lows) มาตั้งแต่ช่วงกลางฤดูร้อน
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา DOGE ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.24-$0.25 นักลงทุนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ $0.29 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่เคยสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของราคามาแล้วหลายครั้ง การผ่านแนวต้านนี้ไปได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางราคาในอนาคต
คาดการณ์เป้าหมายราคา Dogecoin หลังเปิดตัว ETF จะไปถึง $1 ได้หรือไม่?
การทะลุแนวต้านที่ $0.29 อาจเป็นการปลดล็อกการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ โดย Ali Martinez นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังเชื่อว่า หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้อย่างชัดเจนพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง จะเป็นการเปิดทางไปสู่เป้าหมายราคาในโซน $0.31–$0.36 และอาจขยายไปถึง $0.50 ได้
ในทางกลับกัน หากราคาถูกปฏิเสธที่แนวต้านดังกล่าว อาจทำให้ราคา DOGE ย่อตัวกลับลงไปที่แนวรับ $0.205 และมีแนวรับที่ลึกกว่าบริเวณ $0.175
นอกเหนือจากการต่อสู้ระยะสั้นที่แนวต้าน $0.29 แล้ว การเปิดตัว ETF ยังได้จุดประกายการเก็งกำไรเกี่ยวกับศักยภาพระยะยาวของ DOGE อีกครั้ง โดยกลุ่มที่มองโลกในแง่ดีเห็นว่าราคา $1 เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ภายในวัฏจักรนี้ ในขณะที่กลุ่มที่เชื่อมั่นอย่างสุดโต่งมองว่าราคาในระดับสองหลักก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากมีเงินทุนจากสถาบันไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปแล้ว อนาคตของ DOGE หลังจากนี้อาจขึ้นอยู่กับว่า ETF ตัวแรกนี้จะสามารถสร้างความต้องการที่ยั่งยืนจากนักลงทุนกระแสหลักได้มากน้อยเพียงใด
Maxi Doge สู่จักรวาลมีมหมาสายเทรด
ในวงการคริปโตเคอร์เรนซี Dogecoin ยังคงเป็นเหรียญมีมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทว่า Maxi Doge ($MAXI) กำลังเป็นอีกหนึ่งโครงการมีมหมาที่ถูกจับตา โดยระดมทุนพรีเซลได้แล้วถึง $2.03M ในเวลาอันสั้น สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนสายมีม
Maxi Doge นำเสนอภาพลักษณ์ “alpha dog” บนเชน Ethereum ที่เน้นพลังของนักเทรด และมีเป้าหมายที่จะสร้างความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไป ด้วยการเน้นแบรนด์ที่เข้าถึงกลุ่มนักเทรด และกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทาน (supply) ทั้งหมด
Maxi Doge มีจุดเด่นที่การเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีรอบการขายให้กองทุนล่วงหน้าหรือที่เรียกกันว่า VC โดยราคาพรีเซลเริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจะปรับขึ้นทุกๆ 5 วัน
โครงการมีอุปทานรวมอยู่ที่ 150,240,000,000 โทเคน โดย 40% จัดสรรสำหรับพรีเซล และ 25% สำหรับ MAXI Fund ส่วนที่เหลือกระจายสู่สภาพคล่อง พาร์ทเนอร์ แคมเปญ และทีมงาน พร้อมข้อจำกัดการล็อกโทเคน เพื่อความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ โครงการได้ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ Stake โทเคนได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ โดยมีอัตรา APY แบบไดนามิก คือยิ่งเข้าร่วมเร็ว ยิ่งได้รับ APY สูง
นอกจากนี้ Maxi Doge ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม Utility ในอนาคตด้วย โดยอาจร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures เพื่อให้สามารถเทรด $MAXI ด้วยเลเวอเรจสูงได้ นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า $MAXI อาจมีโอกาสเติบโตสูง หากสามารถสร้างกระแสได้ใกล้เคียงกับ Dogecoin โดยมีเป้าหมายราคาปลายปี 2025 อยู่ที่ 0.0015–0.0024 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเปิดตัวบน Exchange และกระแสยังคงแรงเช่นนี้
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge หรือติดตามใน X และ ช่องทาง Telegram