Dogecoin ร่วงกว่า 8% ทำสาย Long โดนล้างพอร์ตกว่า 1,000 ล้านบาท
วันที่ 14 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ได้ปรับตัวลงประมาณ 8% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนที่เดิมพันว่าราคาเหรียญจะเพิ่มขึ้นถูกล้างพอร์ตรวมกว่า 28.12 ล้านดอลลาร์
Dogecoin ร่วงแรงทำสาย Long โดนล้างพอร์ตยับ
แพลตฟอร์ม Coinglass ได้รายงานว่าเมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กระดานเทรดได้ทำการชำระบัญชีนักลงทุนที่เดิมพันใน Dogecoin มูลค่ารวมประมาณ 33.77 ดอลลาร์
โดยนักลงทุนที่ถือสถานะ Long Position หรือผู้ที่คาดการณ์ว่าราคาเหรียญ Dogecoin จะปรับตัวขึ้นได้ถูกชำระบัญชีรวมมูลค่าประมาณ 28.12 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วน 83.24%
ในขณะที่นักลงทุนที่ถือสถานะ Short Position หรือผู้ที่คาดการณ์ว่าราคาเหรียญ Dogecoin จะลดลงได้ถูกชำระบัญชีรวมมูลค่ากว่า 5.65 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วน 16.76%
ทำไมราคา Dogecoin ร่วงแรงวันนี้?
Dogecoin ปรับตัวลงกว่า 8% ภายใน 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับการปรับตัวลงของตลาดคริปโตและตลาดเงินโดยรวมหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงเกินคาด ผนวกกับแรงขายจากการปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์และปัจจัยด้านเทคนิค
- ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค: ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) เดือนกรกฎาคมพุ่งสูง กระตุ้นให้นักลงทุนย้ายเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตไปไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า
- แรงกดดันตลาดรวม: ราคาของ Dogecoin มักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการปรับลงของ Bitcoin ซึ่งราคาได้ลดลงกว่า 4%
- แรงเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์: การถือ Long จำนวนมากก่อนหน้าทำให้ขาดทุนอย่างรุนแรงเมื่อราคาปรับฐาน
สัญญาณเทคนิคอ่อนแรง: ราคาของ Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 0.23 ดอลลาร์ได้ ขณะที่ RSI อ่อนตัวหลุดจากโซนซื้อมากเกินไป (Overbought)
