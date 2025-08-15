BTC $117,752.51 -3.14%
Dogecoin

Dogecoin ร่วงกว่า 8% ทำสาย Long โดนล้างพอร์ตกว่า 1,000 ล้านบาท

Dogecoin
Somchai Wang
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ร่วงกว่า 8% ทำสาย Long โดนล้างพอร์ตกว่า 1,000 ล้านบาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ได้ปรับตัวลงประมาณ 8% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนที่เดิมพันว่าราคาเหรียญจะเพิ่มขึ้นถูกล้างพอร์ตรวมกว่า 28.12 ล้านดอลลาร์

Dogecoin ร่วงแรงทำสาย Long โดนล้างพอร์ตยับ

แพลตฟอร์ม Coinglass ได้รายงานว่าเมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กระดานเทรดได้ทำการชำระบัญชีนักลงทุนที่เดิมพันใน Dogecoin มูลค่ารวมประมาณ 33.77 ดอลลาร์

โดยนักลงทุนที่ถือสถานะ Long Position หรือผู้ที่คาดการณ์ว่าราคาเหรียญ Dogecoin จะปรับตัวขึ้นได้ถูกชำระบัญชีรวมมูลค่าประมาณ 28.12 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วน 83.24%

ในขณะที่นักลงทุนที่ถือสถานะ Short Position หรือผู้ที่คาดการณ์ว่าราคาเหรียญ Dogecoin จะลดลงได้ถูกชำระบัญชีรวมมูลค่ากว่า 5.65 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วน 16.76%

ขอบคุณรูปภาพจาก Coinglass

ทำไมราคา Dogecoin ร่วงแรงวันนี้?

Dogecoin ปรับตัวลงกว่า 8% ภายใน 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับการปรับตัวลงของตลาดคริปโตและตลาดเงินโดยรวมหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงเกินคาด ผนวกกับแรงขายจากการปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์และปัจจัยด้านเทคนิค

  • ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค: ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) เดือนกรกฎาคมพุ่งสูง กระตุ้นให้นักลงทุนย้ายเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตไปไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า
  • แรงกดดันตลาดรวม: ราคาของ Dogecoin มักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการปรับลงของ Bitcoin ซึ่งราคาได้ลดลงกว่า 4%
  • แรงเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์: การถือ Long จำนวนมากก่อนหน้าทำให้ขาดทุนอย่างรุนแรงเมื่อราคาปรับฐาน

สัญญาณเทคนิคอ่อนแรง: ราคาของ Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 0.23 ดอลลาร์ได้ ขณะที่ RSI อ่อนตัวหลุดจากโซนซื้อมากเกินไป (Overbought)

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
