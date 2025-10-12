สัญญาณมรณะ! Dogecoin เกิด Death Cross ดิ่งหนัก 23% ในวันเดียว
Dogecoin กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวล หลังจากเกิดสัญญาณ “Death Cross” บนกราฟราคาระยะสั้นอย่างกะทันหัน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายครั้งใหญ่ในตลาดคริปโต ส่งผลให้ราคา Dogecoin ร่วงลงอย่างหนักถึง 23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เจาะลึกสัญญาณ Death Cross ของ Dogecoin
สัญญาณ Death Cross ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้ปรากฏขึ้นบนกราฟราคาระยะสั้นของ Dogecoin ทั้งในกรอบเวลา 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง
สัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 50 วันตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การเกิด Death Cross ในครั้งนี้สอดคล้องกับการเทขายอย่างรุนแรงในตลาดคริปโตโดยรวม ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเพิ่มความระมัดระวังต่อแนวโน้มราคาของ Dogecoin ในระยะสั้นถึงกลาง เนื่องจากเป็นสัญญาณที่มักจะนำไปสู่แรงกดดันด้านการขายที่เพิ่มขึ้น
ภาพรวมตลาดคริปโตทรุดหนัก: เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่
การร่วงลงของ Dogecoin ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลำพัง แต่เป็นผลพวงมาจากภาพรวมตลาดคริปโตที่เผชิญกับการเทขายครั้งใหญ่หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 100% ซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลก
ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่ามีการบังคับขาย (Liquidation) หรือล้างพอร์ตในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสูงถึง 19,360 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 16,850 ล้านดอลลาร์มาจากการล้างพอร์ตสถานะ Long (ฝั่งซื้อ)
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมลดลงเหลือ 3.76 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในตลาดโลกยังถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐฯ ที่ทำให้การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญต้องล่าช้าออกไป ซึ่งยิ่งทวีคูณความกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลก
แนวโน้มราคา Dogecoin และอนาคตที่ต้องจับตา
จากสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่า Dogecoin ยังไม่พ้นขีดอันตราย การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดที่ 0.27 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 เป็นการยืนยันถึงโมเมนตัมขาลง การเกิด Death Cross ยิ่งเป็นการตอกย้ำแรงกดดันฝั่งขายที่นักลงทุนต้องเผชิญ
สำหรับอนาคตของราคา Dogecoin นั้น นักวิเคราะห์มองว่าจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวมเป็นสำคัญ หากตลาดโดยรวมสามารถฟื้นตัวได้ ก็อาจช่วยพยุงราคาของ Dogecoin ไว้ได้บ้าง
แต่หากแรงเทขายยังคงดำเนินต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงเพื่อทดสอบแนวรับสำคัญถัดไป
นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
