Cryptonews ข่าว Dogecoin

สัญญาณมรณะ! Dogecoin เกิด Death Cross ดิ่งหนัก 23% ในวันเดียว

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ร่วงกว่า 8% ทำสาย Long โดนล้างพอร์ตกว่า 1,000 ล้านบาท

Dogecoin กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวล หลังจากเกิดสัญญาณ “Death Cross” บนกราฟราคาระยะสั้นอย่างกะทันหัน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายครั้งใหญ่ในตลาดคริปโต ส่งผลให้ราคา Dogecoin ร่วงลงอย่างหนักถึง 23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจาะลึกสัญญาณ Death Cross ของ Dogecoin

สัญญาณ Death Cross ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้ปรากฏขึ้นบนกราฟราคาระยะสั้นของ Dogecoin ทั้งในกรอบเวลา 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง

สัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 50 วันตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การเกิด Death Cross ในครั้งนี้สอดคล้องกับการเทขายอย่างรุนแรงในตลาดคริปโตโดยรวม ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเพิ่มความระมัดระวังต่อแนวโน้มราคาของ Dogecoin ในระยะสั้นถึงกลาง เนื่องจากเป็นสัญญาณที่มักจะนำไปสู่แรงกดดันด้านการขายที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมตลาดคริปโตทรุดหนัก: เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่

การร่วงลงของ Dogecoin ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลำพัง แต่เป็นผลพวงมาจากภาพรวมตลาดคริปโตที่เผชิญกับการเทขายครั้งใหญ่หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 100% ซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลก

ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่ามีการบังคับขาย (Liquidation) หรือล้างพอร์ตในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสูงถึง 19,360 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 16,850 ล้านดอลลาร์มาจากการล้างพอร์ตสถานะ Long (ฝั่งซื้อ)

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView และ https://u.today/sudden-death-cross-hits-dogecoin-amid-23-price-drop-details

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมลดลงเหลือ 3.76 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในตลาดโลกยังถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐฯ ที่ทำให้การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญต้องล่าช้าออกไป ซึ่งยิ่งทวีคูณความกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลก

แนวโน้มราคา Dogecoin และอนาคตที่ต้องจับตา

จากสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่า Dogecoin ยังไม่พ้นขีดอันตราย การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดที่ 0.27 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 เป็นการยืนยันถึงโมเมนตัมขาลง การเกิด Death Cross ยิ่งเป็นการตอกย้ำแรงกดดันฝั่งขายที่นักลงทุนต้องเผชิญ

สำหรับอนาคตของราคา Dogecoin นั้น นักวิเคราะห์มองว่าจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวมเป็นสำคัญ หากตลาดโดยรวมสามารถฟื้นตัวได้ ก็อาจช่วยพยุงราคาของ Dogecoin ไว้ได้บ้าง

แต่หากแรงเทขายยังคงดำเนินต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงเพื่อทดสอบแนวรับสำคัญถัดไป

นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/sudden-death-cross-hits-dogecoin-amid-23-price-drop-details

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ
อ่านเพิ่มเติม
