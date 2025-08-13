เหลือจะเชื่อ!? นักวิเคราะห์ดังคาด Dogecoin แตะจุดพีค 1,000% ปีหน้า!
วันที่ 13 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ได้เพิ่มขึ้นกว่า 8% สู่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาแสดงมุมมองเชิงบวกว่า Dogecoin ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น และอาจไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ในปี 2026
Dogecoin อาจแตะ 2.5 ดอลลาร์!?
นักวิเคราะห์นามแฝง Trader Tardigrade ได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่ากราฟของ Dogecoin ตั้งแต่ปี 2014 ได้มีการก่อตัวแท่งเทียนในลักษณะเป็นคลื่นขาขึ้น
โดย Dogecoin ได้ทำจุดสูงสุดตลอดกาลครั้งแรกในปี 2018 ที่ระดับ 0.018 ดอลลาร์ และทำจุดสูงสุดตลอดกาลครั้งที่ 2 ในปี 2021 ที่ระดับ 0.74 ดอลลาร์
เขาสังเกตว่ากราฟของ Dogecoin ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นมาได้มีการก่อตัวแท่งเทียนในรูปแบบคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดการพุ่งทะยานขึ้นครั้งใหญ่ในปี 2018 และ 2021
หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เขาคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจทำจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปี 2026 โดยราคาสูงสุดที่เขาคาดการณ์คือ 2.5 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นราว 1,000% จากราคาปัจจุบันที่ 0.24 ดอลลาร์
รู้จักกับ Maxi Doge เหรียญมีม Doge เวอร์ชันนักกล้าม
ในขณะที่ Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณกระทิง นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสในเหรียญใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเติบโตสูง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge เหรียญมีม “Doge” เวอร์ชันนักกล้ามที่เล็งจะโค่นขาเก้าอี้ราชันย์ของ Dogecoin
Maxi Doge คือเหรียญมีมบนเชน Ethereum ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายยิมบ้าพลังที่สะท้อนถึงเทรดเดอร์ที่ไม่เคยยอมแพ้และพร้อมที่จะลุยในสนามมีมที่เต็มไปด้วยความผันผวนสุดดุเดือด
สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge โดดเด่นเหนือคู่แข่งเหรียญมีมมาใหม่ที่เปิดตัวในเวลาไล่เลี่ยกันคือทีมพัฒนาได้วางแผนที่จะนำโทเคนขึ้นสู่กระดานเทรดชั้นนำแห่งหนึ่งที่มีฟีเจอร์การเทรดแบบ Leverage สูงสุด 1:1000 ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์มีโอกาสทำกำไรได้ทะยานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Altcoin Season ที่กำลังจะมาถึง!
การขายโทเคน Maxi Doge รอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่และราคาโทเคนจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วันตลอดการขาย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
