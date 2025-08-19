พูดเป็นเล่น! นวค.พบสัญญาณ Dogecoin อาจทะยาน 40%!
วันที่ 19 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ยังคงปรับตัวลดลงกว่า 3% สู่ระดับ 0.21 ดอลลาร์
แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะดูน่ากังวล แต่นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังกลับตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่ชี้ว่า Dogecoin อาจพุ่งแรงถึง 40% เร็ว ๆ นี้!
สัญญาณชี้ Dogecoin เตรียมพุ่งแรง
นักวิเคราะห์นามแฝงอาลี มาร์ติเนซ (Ali Martinez) ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าเขาได้สังเกตว่ากราฟรายวันของ Dogecoin ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมเป็นต้นมาได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนในรูปแบบ Consolidates Triangle ที่เส้นแนวรับกับแนวต้านค่อย ๆ ขดเข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยม
โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ 0.16 ดอลลาร์ จุดสูงสุดของเส้นแนวต้านอยู่ที่ 0.29 ดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม และจุดแนวรับอยู่ที่ 0.18 ดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม
จากรูปภาพกราฟที่นักวิเคราะห์แนบมานั้น ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่แท่งเทียนของ Dogecoin จะก่อตัวในลักษณะขาลงและชนกับเส้นแนวรับที่ 0.21 ดอลลาร์
ตามทฤษฏีแล้ว หากราคาของสินทรัพย์มีการดีดตัวจากเส้นแนวรับและทะลุกรอบสามเหลี่ยมได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันว่าราคาเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
หาก Dogecoin สามารถดีดตัวจากเส้นแนวรับที่ 0.21 ดอลลาร์และทะลุ 0.24 ดอลลาร์ได้สำเร็จตามทฤษฏี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้น 40% หรือราว 0.29 ดอลลาร์
