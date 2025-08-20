ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?
วันที่ 20 สิงหาคม 2025 – ราคา Dogecoin ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 0.21–0.22 ดอลลาร์ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ สะท้อนแรงซื้อและแรงขายที่ยังคงสมดุลขณะที่ทิศทางราคายังไม่ปรากฏความชัดเจน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังบางรายเริ่มมองเห็นสัญญาณเชิงบวกที่อาจบ่งชี้ว่า Dogecoin กำลังเข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงครั้งใหม่
กราฟ Dogecoin ซ้ำรอยในอดีต
นักวิเคราะห์นามแฝง Trader Tardigrade ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ผ่าน X โดยชี้ว่าการก่อตัวของแท่งเทียนบนกราฟ Dogecoin ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมามีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบในอดีตที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจนสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลถึง 2 ครั้ง
- รอบแรก (2014–2018): ราคาเคยทะยานสู่ระดับ 0.017 ดอลลาร์
- รอบที่สอง (2018–2021): ราคาเคยทะยานสู่ระดับ 0.75 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ยังได้ทำการเปรียบเทียบด้วยการวงกลมไฮไลต์ 2 รอบดังกล่าวบนกราฟ และล่าสุดได้สร้าง “วงกลมที่ 3” ครอบคลุมกราฟตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งดูมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก
หากรูปแบบกราฟจะซ้ำรอยเดิมจริง เป็นที่คาดการณ์ว่า Dogecoin มีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้ง และอาจสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่ภายในปี 2025 หรือ 2026
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยภายนอกที่ต้องจับตา ไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องในตลาดคริปโตโดยรวม ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายการเงินโลก รวมถึงกระแสการยอมรับคริปโตในระดับสถาบัน
