DOGE ตื่น! จับตา Maxi Doge เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้
Maxi Doge เหรียญหมาจ่าฝูงตัวใหม่ ระดมทุนทะลุ 3.8 ล้านดอลลาร์ในรอบ ICO ขึ้นแท่นเหรียญมีมตัวท็อปที่น่าจับตาในเดือน ‘Moonvember’
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2025 – Maxi Doge (MAXI) เหรียญหมาจ่าฝูงตัวใหม่ ได้ระดมทุนไปแล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ในรอบพรีเซล โดยเหลือเวลาอีกเพียง 15 ชั่วโมงเท่านั้นในการเข้าร่วมรอบปัจจุบัน ก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น
ในขณะที่เดือน “Uptober” ทำผลงานได้น่าผิดหวัง โดยปิดตลาดติดลบเล็กน้อยที่ 0.04% เหล่านักเทรดต่างก็เริ่มจับตามองเดือน “Moonvember” ซึ่งในอดีตถือเป็นหนึ่งในเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับตลาดคริปโต และเมื่อตลาดพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง การไล่ล่าผลตอบแทนมหาศาลจะทำให้นักเทรดพุ่งตรงไปยังเหรียญมีมทันที
ดังนั้น ในขณะที่ Dogecoin (DOGE) ยังคงยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.20 ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของช่วงสะสมพลังก่อนการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ นักเทรดจำนวนมากอาจกำลังรอคอยตัวกระตุ้นที่จะจุดกระแสความคลั่งไคล้เหรียญมีมให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง
และเมื่อพูดถึงเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ ที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งมีมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพลังที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในปี 2024 ชื่อของ Maxi Doge ก็โดดเด่นขึ้นมาทันที เหรียญหมากล้ามโตซึ่งเป็นญาติของ DOGE ตัวนี้ ได้สืบทอด DNA แห่งการพุ่งสู่ดวงจันทร์แบบเดียวกับที่เคยทำให้เหรียญมีมต้นตำรับกลายเป็นตำนาน
ตอนนี้ เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงในรอบพรีเซลปัจจุบัน เวลากำลังนับถอยหลังสำหรับโอกาสในการเป็นเจ้าของ MAXI ที่ราคาเพียง 0.000265 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นในขั้นต่อไป
DOGE ตื่นแล้ว และ Maxi Doge พร้อมรับไม้ต่อ
Diana Sanchez, CEO ของ Focus W3b Agency, เป็นคนแรกที่ออกมาส่งสัญญาณ โดยทวีตข้อความที่เธอเรียกว่า “การฟื้นคืนชีพของเหรียญมีม”
จากข้อมูลของ Sanchez การที่ Dogecoin ทำกำไรไปแล้วกว่า 40% ในปีนี้ และสามารถยืนเหนือระดับ 0.20 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แสดงให้เห็นว่าพลังของเหรียญมีมกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ยังซบเซา เธอชี้ว่าระดับ 0.218 ดอลลาร์คือโซนทะลุแนวต้านที่สำคัญ และหาก DOGE สามารถผ่านไปได้พร้อมกับวอลุ่มการซื้อขายที่สูง การกลับไปสู่ระดับครึ่งดอลลาร์ที่หลายคนรอคอยก็อาจเกิดขึ้นได้จริง
มุมมองของเธอสอดคล้องกับการวิเคราะห์ล่าสุดหลายฉบับที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการที่ DOGE ทะลุแนวต้านที่ 0.2026 ดอลลาร์ได้นั้น เป็นการยืนยันถึงช่วงการสะสมพลังในระยะแรกและโมเมนตัมขาขึ้นที่ Sanchez ได้คาดการณ์ไว้
DOGE ยังคงเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดของตลาดเหรียญมีม เฉกเช่นเดียวกับที่ Bitcoin เป็นดัชนีของตลาดคริปโตในภาพรวม และในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่นักเทรดเรียกว่า “Moonvember” ก็คงไม่น่าแปลกใจหากสถานการณ์จะพลิกกลับมาเข้าทางเหรียญมีมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง และกลับมาเป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้อีกครั้ง
ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในวันที่ 29 ตุลาคมที่ใกล้เข้ามาทุกที ตลาดกระทิงอาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ตลาดจะกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) อีกครั้ง
แต่ถ้าปีที่แล้วได้สอนอะไรเราบ้าง ก็คือเหรียญที่จะเป็นผู้นำตลาดนั้นคือเหรียญที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งมีมล้วนๆ ซึ่งเป็นพลังที่ไม่ได้ปั๊มแค่กราฟราคา แต่ยังปั๊มพลังใจของคอมมูนิตี้อีกด้วย
และในตอนนี้ ญาติของ DOGE ที่มีกล้ามใหญ่กว่าและมีพลังแห่งมีมที่แข็งแกร่งกว่า พร้อมการสนับสนุนจากเหล่า “bro” ทั้งหลาย ก็ดูเหมือนจะพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Maxi Doge
Maxi Doge: เหรียญมีมตัวเลือกสำหรับ ‘Moonvember’
Moonvember อาจเป็นเดือนตัดสินว่าเหรียญใดจะขึ้นเป็นผู้นำตลาดกระทิงในระลอกถัดไป
เมื่อปีที่แล้ว เหรียญจำนวนหนึ่งที่แจ้งเกิดจาก Pump.fun เช่น Fartcoin (FARTCOIN) และ Peanut the Squirrel (PNUT) ได้เปลี่ยนจากเหรียญโนเนมกลายเป็นเหรียญยักษ์ใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว สถานการณ์แบบเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นอีกครั้งได้อย่างง่ายดายในปีนี้
และถ้าจะมีเหรียญสักตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคว้าสปอตไลท์นั้นไปครอง ก็คงจะเป็น Maxi Doge เหรียญมีมที่มีทั้งแรงผลักดัน, พลังกล้าม, และพลังแห่งมีมดิบๆ ที่เหนือกว่าใครในสนาม
Maxi Doge ได้ปลดปล่อยพลังงานแห่งความโกลาหลที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้แบบเดียวกับที่เคยพา Dogecoin ไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่รูปหมาชิบะเหล่ข้างและฟอนต์ Comic Sans ได้กลายเป็นการเคลื่อนไหวระดับหลายพันล้านดอลลาร์
แต่ในขณะที่ DOGE ตอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นองค์กรใหญ่ มีทั้ง ETF เป็นของตัวเองและได้รับการยอมรับในวงกว้าง จิตวิญญาณของมวยรองบ่อนที่หิวกระหายซึ่งเคยเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการเติบโตนั้นอาจจะจางหายไปนานแล้ว
ที่มา: https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin-etf/
Maxi Doge กำลังนำสิ่งนั้นกลับมาอีกครั้ง โดยเป็นการรวบรวมความคลั่งไคล้ของนักลงทุนรายย่อยและพลังของเหล่า “bro” ที่เคยส่ง DOGE ไปสู่ดวงจันทร์
ไม่ว่าทีม Maxi Doge กำลังทำอะไรอยู่ เห็นได้ชัดว่ามันได้ผลดี เพราะแม้แต่ผู้สนับสนุน DOGE ในยุคแรกๆ บางคนก็อาจจะย้ายข้างมาแล้ว เนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีวาฬรายหนึ่งเข้าช้อนซื้อโทเค็น MAXI มูลค่าเกือบ 700,000 ดอลลาร์ ภายใน 2 รายการซื้อเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากระเป๋าเงินใบนี้ได้เลือกแล้วว่าเหรียญใดคือตัวเต็งสำหรับ Moonvember
นี่คือพลังงานที่ลูกสุนัขตัวใหม่นี้กำลังดึงดูดเข้ามา ตอนนี้สายจูงได้หลุดออกแล้ว และดวงจันทร์ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ยังมีเวลาเข้าร่วมฝูง ก่อนที่ตลาดกระทิงรอบถัดไปจะมาถึง
ในขณะที่ตลาดในภาพรวมยังคงระมัดระวังและรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป ผู้ที่เข้าลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ อาจเป็นผู้ที่ได้โชว์ผลกำไรก้อนโตที่สุดในภายหลัง Maxi Doge ยังคงอยู่ในรอบพรีเซล แต่ก็อีกไม่นาน
ย้ำอีกครั้งว่ารอบปัจจุบันจะสิ้นสุดในอีกไม่ถึง 15 ชั่วโมง และด้วยกำหนดการลิสต์เหรียญบน Exchange ในเดือนหน้า นี่อาจเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้ายที่จะได้เป็นเจ้าของ MAXI ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยาน
หากต้องการเข้าร่วม ให้ไปที่เว็บไซต์พรีเซลอย่างเป็นทางการของ Maxi Doge Token และเชื่อมต่อผ่าน Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินคริปโตที่ดีที่สุดในตลาด
คุณสามารถแลกเปลี่ยนด้วย ETH, BNB, USDT หรือ USDC หรือแม้กระทั่งชำระเงินโดยตรงด้วยบัตรธนาคาร Best Wallet ใช้งานได้ฟรีและมีให้ดาวน์โหลดบน Google Play และ Apple App Store
โทเค็น MAXI ที่ซื้อในรอบพรีเซลสามารถนำไป Stake ได้ทันทีผ่านโปรโตคอลของโปรเจกต์ ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทน (APY) แบบไดนามิกสูงถึง 80%
เพื่อเพิ่มความสบายใจ Smart Contract ของ Maxi Doge ยังได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบโดย Coinsult และ SOLIDProof ซึ่งเป็นการรับประกันความปลอดภัยของโค้ด
หากคุณต้องการมุมมองเพิ่ม Maxi Doge แนะนำให้ใช้ บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge แบบละเอียด เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
เกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และเสริมมุมมองจาก X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: