XRP ข่าวล่าสุด

AI จีนชี้เป้า! XRP ลุ้นทะยานแตะ $5 หาก ETF ผ่านฉลุย

XRP
ภาพเหรียญ XRP เรืองแสง โดยมีพื้นหลังเป็นเครือข่ายข้อมูล AI สะท้อนการคาดการณ์ราคาโดย DeepSeek AI

DeepSeek AI จากจีนได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาคริปโตที่น่าจับตา โดยชี้ว่าราคา XRP มีโอกาสพุ่งทะยานสู่ระดับ 5 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นภายในสิ้นปี 2025 หาก Spot XRP ETF ได้รับการอนุมัติ การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณบวกหลายอย่างในตลาด ทั้งการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง และความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งอาจเป็นแรงส่งสำคัญให้ราคา XRP กลับมาทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งอีกครั้ง หลังจากที่เคยสร้างผลตอบแทนกว่า 400% ในปีนี้

วิเคราะห์ราคา XRP: ปัจจัยหนุนจาก ETF และการยอมรับที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ DeepSeek AI มองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับราคา XRP คือการอนุมัติ Spot XRP ETF โดยล่าสุด Bloomberg ได้ประเมินโอกาสการอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้ไว้สูงถึง 85% ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการเปิดประตูให้เงินทุนมหาศาลจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาด XRP โดยตรง คล้ายกับปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin ETF มาแล้ว

นอกเหนือจากประเด็น ETF แล้ว การยอมรับเหรียญ XRP ในภาคธุรกิจจริงก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด การเปิดตัว XRP Mastercard ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่นำ XRP เข้าสู่เครือข่ายการชำระเงินระดับโลกมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ การร่วมมือระหว่าง B3 Network และ XRP Commons เพื่อนำเทคโนโลยีเกมมิ่งมาสู่ XRPL ก็เป็นการเพิ่มกรณีการใช้งานจริง (Real-world utility) ให้กับระบบนิเวศของ Ripple ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เหรียญในระยะยาว

สัญญาณเชิงบวกยังมาจากความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ มีการตรวจพบการโอนย้าย XRP จำนวนมหาศาลโดยวาฬนิรนาม ซึ่งภายหลังถูกเชื่อมโยงกับกระดานเทรด Kraken สะท้อนให้เห็นว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังทยอยสะสมเหรียญก่อนที่ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตของบุคคลสำคัญอย่าง Donald Trump ยิ่งตอกย้ำว่ากระแสการยอมรับกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณสามารถติดตามราคาและเหรียญ altcoin ใหม่ ๆ และน่าสนใจได้ที่เหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจแห่งเดือนกันยายน

เจาะกราฟเทคนิค XRP: แนวรับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา

ในเชิงเทคนิค ราคา XRP แสดงให้เห็นถึงการสร้างฐานที่แข็งแกร่ง หลังจากใช้เวลาสะสมกำลังในกรอบราคาใกล้เคียง 2.80 ดอลลาร์มานานหลายเดือน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการดีดตัวขึ้นในรอบถัดไป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องจับตาดูความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนที่มักเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตมีความอ่อนไหว

สำหรับเป้าหมายในขาขึ้น ด่านสำคัญที่ราคา XRP ต้องผ่านไปให้ได้คือแนวต้านที่ระดับ 3.60 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับนี้ได้สำเร็จ ก็มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ (New Highs) ตามที่ DeepSeek AI คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน หากราคามีการปรับฐาน แนวรับสำคัญที่ต้องจับตาคือบริเวณ 2.50 และ 2.30 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นโซนพลิกกลับตัวที่สำคัญ

Bitcoin Hyper: เทรด XRP ไว ได้กำไรจริง

XRP กำลังเผชิญการแข่งขันจากนวัตกรรมใหม่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับขีดจำกัดของ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมความเร็วสูงหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ Bitcoin Hyper แก้ปัญหาความช้า ค่าธรรมเนียมแพง และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรมของ Bitcoin เดิม โดยยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)

Bitcoin Hyper มอบประโยชน์ใช้งานได้ทันที เช่น การสร้าง Meme Coin, DeFi สำหรับ BTC, Micropayment และการดึงชุมชน GameFi/NFT จาก Solana มาสู่ Bitcoin Layer-2 นอกจากนี้ยังมี Cross-Chain Bridge ที่เชื่อม BTC, ETH และ SOL เข้าด้วยกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เป็นไปอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว โทเค็น $HYPER ใช้เป็นค่า Gas, กุญแจเข้าถึง dApps และเป็นส่วนหนึ่งของระบบ DAO Governance ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตของ Bitcoin

โครงการนี้ระดมทุนได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน แสดงถึงความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่ Bitcoin มีโอกาสทำราคาสูงสุดใหม่และกระแส Altcoin Season กำลังมาแรง Bitcoin Hyper ยังโดดเด่นด้วยการเปิด Presale โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ทำให้ราคาเริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถซื้อได้ด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที โครงการนี้ถือเป็นรายแรกที่นำ SVM มาปรับใช้กับ Bitcoin ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตสูง.

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

XRP ข่าวล่าสุด
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
