ข่าว Altcoin

AI ชี้เป้า! Deepseek ทำนายราคา Ethereum, XRP, Cardano ภายในสิ้นปี 2025

Altcoin XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
AI ทำนายราคา Ethereum, XRP, Cardano ปี 2025 23-10-2025

DeepSeek AI แชทบอทคู่แข่ง ChatGPT จากจีน ได้เปิดเผยคำทำนายราคาสุดทะเยอทะยานสำหรับเหรียญคริปโตชั้นนำอย่าง XRP, Cardano (ADA) และ Ethereum (ETH) โดยคาดการณ์ว่าอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้นักลงทุนก่อนสิ้นปี 2025 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนจากปัจจัยมหภาค นักลงทุนต่างจับตาว่าการวิเคราะห์จาก AI ครั้งนี้จะแม่นยำเพียงใด และนี่คือรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละเหรียญ

เจาะลึกเป้าหมาย Ethereum (ETH): AI คาดการณ์ราคาอาจแตะ $12,000

ในฐานะราชาแห่งแพลตฟอร์ม Smart Contract และเป็นกระดูกสันหลังของวงการ DeFi ทำให้ Ethereum (ETH) มีมูลค่าตลาดสูงถึง 5.43 แสนล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ล็อกในระบบ (TVL) กว่า 8.51 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ Ecosystem

ที่มา AI Deepseek

จากการวิเคราะห์ของ DeepSeek คาดการณ์ว่าราคา ETH อาจพุ่งสูงถึง 15,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 280% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 3,949 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ในสถานการณ์ตลาดกระทิงเต็มตัวที่อาจผลักดันราคา Ethereum ไปได้ถึง 6,500 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายปลายปีที่ 12,000 ดอลลาร์

ในทางเทคนิค ปัจจุบัน ETH กำลังต่อสู้กับแนวต้านสำคัญในช่วง 4,000 ดอลลาร์ตอนปลาย หากสามารถทะลุผ่านไปได้ อาจเป็นการเปิดทางไปสู่ระดับ 6,000 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น ในขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งยังคงอยู่ที่ช่วง 3,500 – 3,700 ดอลลาร์

Cardano (ADA) มาแรง! ลุ้นเติบโต 1,370% สู่ระดับ $10

Cardano (ADA) ยังคงเป็นผู้ท้าชิงที่น่าเกรงขามของ Ethereum ในโลก DeFi ด้วยการดึงดูดกลุ่มนักพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมบนบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง โปรเจกต์นี้ก่อตั้งโดย Charles Hoskinson หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum โดยเน้นแนวทางที่อิงงานวิจัยและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer-reviewed) เพื่อสร้างความยั่งยืนและปลอดภัย

ที่มา AI Deepseek

DeepSeek ได้ให้มุมมองเชิงบวกอย่างมาก โดยคาดว่าราคา ADA อาจไต่ขึ้นไปถึงช่วง 7 – 10 ดอลลาร์ภายในปลายปี 2025 ซึ่งหมายถึงการเติบโตที่อาจสูงถึง 1,370% จากระดับราคาปัจจุบันที่ประมาณ 0.6801 ดอลลาร์

ในเชิงเทคนิค ADA ได้ทะลุกรอบรูปแบบธงกระทิง (Bullish Flag) ที่สร้างขึ้นในช่วงฤดูร้อนมาแล้ว โดยมีแนวต้านแรกที่รอทดสอบอยู่บริเวณ 1.10 ดอลลาร์ หากตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาอาจพุ่งไปทดสอบ 2 ดอลลาร์ในระยะสั้น และมีโอกาสทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 3.09 ดอลลาร์ได้

วิเคราะห์ XRP: หลังชนะคดี SEC มีโอกาสทะยานสู่ $10 หรือไม่?

สำหรับ XRP คำทำนายจาก AI ชี้ว่าเหรียญอาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งทะยานครั้งสำคัญ โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 2.51 ดอลลาร์

ที่มา: AI Deepseek

ปัจจัยสำคัญที่จุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Ripple ในคดีความที่ยืดเยื้อกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งส่งผลให้ราคา XRP พุ่งแตะ 3.65 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017 ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 359% แซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Bitcoin (+67%) และ Ethereum (+46%)

การวิเคราะห์กราฟยังเผยให้เห็นรูปแบบ Bullish Flag ถึง 3 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับตัวขึ้นของราคาอย่างรุนแรง เมื่อรวมกับปัจจัยบวกอื่นๆ เช่น ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ และพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆ ของ Ripple ทำให้เป้าหมาย 10 ดอลลาร์ที่ DeepSeek คาดการณ์ไว้มีความเป็นไปได้ที่น่าจับตา

ปัจจัยตลาดและบทสรุปภาพรวมจากคำทำนายของ AI

แม้คำทำนายจาก AI จะดูน่าตื่นเต้น แต่นักลงทุนต้องไม่ลืมว่าตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ “Uptober” ที่มักจะเป็นขาขึ้น การประกาศกำแพงภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ หรือการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดได้ทั้งสิ้น

โดยสรุป DeepSeek AI ได้วางเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับ Ethereum ($15,000), Cardano ($7-$10), และ XRP ($5-$10) อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เหล่านี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูล และไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเสมอ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
