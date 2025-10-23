AI ชี้เป้า! Deepseek ทำนายราคา Ethereum, XRP, Cardano ภายในสิ้นปี 2025
DeepSeek AI แชทบอทคู่แข่ง ChatGPT จากจีน ได้เปิดเผยคำทำนายราคาสุดทะเยอทะยานสำหรับเหรียญคริปโตชั้นนำอย่าง XRP, Cardano (ADA) และ Ethereum (ETH) โดยคาดการณ์ว่าอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้นักลงทุนก่อนสิ้นปี 2025 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนจากปัจจัยมหภาค นักลงทุนต่างจับตาว่าการวิเคราะห์จาก AI ครั้งนี้จะแม่นยำเพียงใด และนี่คือรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละเหรียญ
เจาะลึกเป้าหมาย Ethereum (ETH): AI คาดการณ์ราคาอาจแตะ $12,000
ในฐานะราชาแห่งแพลตฟอร์ม Smart Contract และเป็นกระดูกสันหลังของวงการ DeFi ทำให้ Ethereum (ETH) มีมูลค่าตลาดสูงถึง 5.43 แสนล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ล็อกในระบบ (TVL) กว่า 8.51 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ Ecosystem
จากการวิเคราะห์ของ DeepSeek คาดการณ์ว่าราคา ETH อาจพุ่งสูงถึง 15,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 280% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 3,949 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ในสถานการณ์ตลาดกระทิงเต็มตัวที่อาจผลักดันราคา Ethereum ไปได้ถึง 6,500 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายปลายปีที่ 12,000 ดอลลาร์
ในทางเทคนิค ปัจจุบัน ETH กำลังต่อสู้กับแนวต้านสำคัญในช่วง 4,000 ดอลลาร์ตอนปลาย หากสามารถทะลุผ่านไปได้ อาจเป็นการเปิดทางไปสู่ระดับ 6,000 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น ในขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งยังคงอยู่ที่ช่วง 3,500 – 3,700 ดอลลาร์
Cardano (ADA) มาแรง! ลุ้นเติบโต 1,370% สู่ระดับ $10
Cardano (ADA) ยังคงเป็นผู้ท้าชิงที่น่าเกรงขามของ Ethereum ในโลก DeFi ด้วยการดึงดูดกลุ่มนักพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมบนบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง โปรเจกต์นี้ก่อตั้งโดย Charles Hoskinson หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum โดยเน้นแนวทางที่อิงงานวิจัยและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer-reviewed) เพื่อสร้างความยั่งยืนและปลอดภัย
DeepSeek ได้ให้มุมมองเชิงบวกอย่างมาก โดยคาดว่าราคา ADA อาจไต่ขึ้นไปถึงช่วง 7 – 10 ดอลลาร์ภายในปลายปี 2025 ซึ่งหมายถึงการเติบโตที่อาจสูงถึง 1,370% จากระดับราคาปัจจุบันที่ประมาณ 0.6801 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค ADA ได้ทะลุกรอบรูปแบบธงกระทิง (Bullish Flag) ที่สร้างขึ้นในช่วงฤดูร้อนมาแล้ว โดยมีแนวต้านแรกที่รอทดสอบอยู่บริเวณ 1.10 ดอลลาร์ หากตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาอาจพุ่งไปทดสอบ 2 ดอลลาร์ในระยะสั้น และมีโอกาสทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 3.09 ดอลลาร์ได้
วิเคราะห์ XRP: หลังชนะคดี SEC มีโอกาสทะยานสู่ $10 หรือไม่?
สำหรับ XRP คำทำนายจาก AI ชี้ว่าเหรียญอาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งทะยานครั้งสำคัญ โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 2.51 ดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญที่จุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Ripple ในคดีความที่ยืดเยื้อกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งส่งผลให้ราคา XRP พุ่งแตะ 3.65 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017 ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 359% แซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Bitcoin (+67%) และ Ethereum (+46%)
การวิเคราะห์กราฟยังเผยให้เห็นรูปแบบ Bullish Flag ถึง 3 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับตัวขึ้นของราคาอย่างรุนแรง เมื่อรวมกับปัจจัยบวกอื่นๆ เช่น ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ และพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆ ของ Ripple ทำให้เป้าหมาย 10 ดอลลาร์ที่ DeepSeek คาดการณ์ไว้มีความเป็นไปได้ที่น่าจับตา
ปัจจัยตลาดและบทสรุปภาพรวมจากคำทำนายของ AI
แม้คำทำนายจาก AI จะดูน่าตื่นเต้น แต่นักลงทุนต้องไม่ลืมว่าตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ “Uptober” ที่มักจะเป็นขาขึ้น การประกาศกำแพงภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ หรือการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดได้ทั้งสิ้น
โดยสรุป DeepSeek AI ได้วางเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับ Ethereum ($15,000), Cardano ($7-$10), และ XRP ($5-$10) อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เหล่านี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูล และไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเสมอ
Maxi Doge (MAXI): มีมคอยน์สายพันธุ์ใหม่ ถ่ายทอดพลังของ Dogecoin และความ “Degen” อย่างเต็มตัว
เหรียญมีมหน้าใหม่ในวงการคริปโตอย่าง Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น “ญาติพลังงานสูงของ Dogecoin” ได้เปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการ พร้อมระดมทุนได้แล้วกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญไวรัลตัวถัดไปในตลาดคริปโต
เหรียญ MAXI ถูกสร้างบนบล็อกเชน Ethereum (มาตรฐาน ERC-20) โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบการทำธุรกรรมที่รวดเร็วกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า และมีค่าธรรมเนียมถูกกว่า Dogecoin นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังเน้นสร้างแรงขับเคลื่อนผ่าน คอมมูนิตี้ การตลาดเชิงไวรัล และกิจกรรมแบบเกมมิฟาย เช่น การแข่งขันเทรด และ พาร์ทเนอร์แบรนด์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการยอมรับในวงกว้าง
จากจำนวนเหรียญทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเคน มีการจัดสรร 25% ให้กับ “Maxi Fund” ซึ่งใช้สำหรับการตลาด ความร่วมมือ และการพัฒนาอีโคซิสเต็มของโปรเจกต์ ปัจจุบันระบบ สเตกกิ้ง (Staking) เปิดใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 82% APY (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วม)
ในช่วงพรีเซลปัจจุบัน ราคา MAXI อยู่ที่ $0.000264 และจะปรับเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการระดมทุนที่บรรลุได้ เหรียญสามารถซื้อได้ผ่าน MetaMask และ Best Wallet
ศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรืออ่านวิธีซื้อ Maxi Doge เพื่อประเมินโอกาสเพิ่มเติมอย่างรอบด้าน หรือรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: