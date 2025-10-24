การกลับมาของ CZ จุดกระแสมีมคอยน์อีกระลอก – Maxi Doge ขึ้นแท่นจ่าฝูงตัวใหม่ของฝูงสุนัข
หลังจากอดีตซีอีโอ Binance อย่าง Changpeng “CZ” Zhao ได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตลาดคริปโตดูเหมือนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะฝั่งของมีมคอยน์ที่เริ่มเกิดกระแสการเก็งกำไรอย่างบ้าคลั่งอีกระลอก และหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้คือ Maxi Doge (MAXI) เหรียญที่ถูกยกให้เป็น “สุนัขอัลฟ่าตัวใหม่” ที่อาจนำทัพในรอบบูลรันครั้งต่อไป
การกลับมาของ CZ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อทั้งอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังเริ่มฟื้นตัว นักลงทุนจำนวนมากเริ่มกลับมาเปิดพอร์ต และในจังหวะนี้เอง Maxi Doge ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังมีมที่พร้อมจุดไฟให้ตลาดอีกครั้ง
โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงพรีเซล แต่ได้ระดมทุนไปแล้วกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.0002645 ดอลลาร์ต่อโทเค็น และจะปรับขึ้นในอีกเพียง 48 ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งถือเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ที่มองหา เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ก่อนจะเข้าสู่รอบราคาถัดไป
การให้อภัยโทษจากทรัมป์อาจเป็นเชื้อเพลิงใหม่ให้ตลาดมีมคอยน์
หากย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2023 CZ เคยถูกตัดสินให้มีความผิดในข้อหาละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act จากการดำเนินงานของ Binance เขาถูกปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และถูกจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน ขณะที่ Binance เองต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนาม “อภัยโทษ” ให้ CZ โดยให้เหตุผลว่า “มีคนมากมายแนะนำ และหลายคนเชื่อว่าเขาไม่ควรถูกลงโทษเลยตั้งแต่แรก”
หลังจากได้รับอภัยโทษ CZ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความขอบคุณ พร้อมประกาศว่าจะช่วยผลักดันให้สหรัฐฯ กลายเป็น “ศูนย์กลางของโลกคริปโต” และส่งเสริมการเติบโตของ Web3 ในระดับโลก
กระแสการพูดถึง CZ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง และสิ่งที่น่าสนใจคือ มันสอดคล้องกับการพุ่งขึ้นของเหล่า “มีมคอยน์บน Binance” ที่เริ่มกลับมาโดดเด่น เช่น Binance Super Cycle (BSC) ที่ราคาพุ่งกว่า 24,000% และเหรียญ 客服小何 (“Binance Life” ในภาษาจีน) ที่ทำสถิติทะยานขึ้นกว่า 54,000% ในเวลาเพียงไม่กี่วัน
หลังจากข่าวอภัยโทษ เหรียญ Fourth (4) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก “Fourth Resolution” ของ CZ ก็ปรับขึ้นอีกกว่า 43% ภายใน 24 ชั่วโมง กลายเป็นหลักฐานชัดเจนว่าชื่อของ CZ ยังคงทรงพลังในวงการคริปโต
และในบรรดา เหรียญมีมมาแรง ที่โผล่ขึ้นมาในกระแสนี้ ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่า Maxi Doge ซึ่งนำเสนอพลังและความขี้เล่นแบบ Dogecoin ในเวอร์ชันที่เข้มข้นกว่าเดิมหลายเท่า
Maxi Doge ปลุกสปิริตแห่ง DOGE ให้กลับมาอีกครั้ง
Dogecoin เคยเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกและพลังของชุมชนในยุคแรก ๆ ของตลาดคริปโต มันคือเหรียญแห่งการ “แห่ตามความบ้า” ที่กลายเป็นตำนานเมื่อ Elon Musk เข้ามาจุดกระแสให้มันบินทะยานไปถึงดวงจันทร์
แต่เมื่อเวลาผ่านไป Dogecoin กลับกลายเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงเกินไปสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ มันไม่ใช่ “หมาพันธุ์ซน” แบบเดิมที่เคยสร้างตำนาน 1,000x ได้อีกต่อไป และนี่คือช่องว่างที่ Maxi Doge เข้ามาเติมเต็ม
Maxi Doge คือการผสมผสานระหว่างพลังของมีม ความบ้าคลั่งของชุมชน และแรงผลักดันของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการ “ความท้าทายแบบดิบๆ” อีกครั้ง โครงการนี้ไม่ได้มาแค่สร้างเสียงหัวเราะ แต่มาพร้อมโอกาสสำหรับผู้ที่กล้าเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนระดับสุดขั้ว
สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge แตกต่างคือการใช้กลยุทธ์ด้านแบรนด์และคอมมูนิตี้ที่ทรงพลังมาก มันคือ “DOGE เวอร์ชันอัปเกรด” ที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อน ความทะเยอทะยาน และเป้าหมายจะขึ้นแท่นเหรียญมีมอันดับ 1 ของปีหน้า ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่กำลังได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิเคราะห์
เตรียมลุ้นโอกาส 1,000x ไปกับ MAXI
นักลงทุนที่อยากร่วมขบวนกับโปรเจกต์นี้สามารถเข้าร่วมได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ Maxi Doge Token โดยเชื่อมต่อกระเป๋าเงินที่รองรับ เช่น Best Wallet ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตและบิตคอยน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้
สามารถใช้ ETH, BNB, USDT หรือ USDC แลกเหรียญได้โดยตรง หรือจะชำระผ่านบัตรธนาคารก็ได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน Best Wallet ยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน Google Play และ Apple App Store
เพื่อความมั่นใจของนักลงทุน โค้ดสมาร์ตคอนแทร็กต์ของ Maxi Doge ได้ผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult และ SOLIDProof อย่างสมบูรณ์
ในยุคที่ตลาดคริปโตกำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้ง การมาของ Maxi Doge ไม่เพียงแต่เป็นการคืนชีพของสปิริต DOGE แต่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสมีมคอยน์ยุคใหม่ที่พร้อมส่งต่อความบ้าคลั่งอีกครั้งให้โลกระลึกถึง
หากคุณกำลังประเมินโครงการ Maxi Doge ขอให้เตรียม บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน
พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: