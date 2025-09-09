BTC $112,794.77 0.89%
ETH $4,351.47 1.11%
SOL $218.35 2.30%
PEPE $0.000010 6.54%
SHIB $0.000013 2.87%
BNB $882.05 0.71%
DOGE $0.24 3.97%
XRP $3.00 2.37%
Cryptonews วงการคริปโต

ผู้ใช้คริปโตทั่วโลกเสี่ยงครั้งใหญ่! หลังการโจมตี NPM ฝังมัลแวร์ในไลบรารี JavaScript ยอดนิยมกว่า 1 พันล้านดาวน์โหลด

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
แผนที่โลก NPM กระจายสัญญาณเตือนภัยคริปโตทั่วโลก

วงการคริปโตต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งใหญ่ หลังมีรายงานว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้เจาะระบบ Node Package Manager (NPM) และฝังมัลแวร์ลงในไลบรารียอดนิยมของภาษา JavaScript ซึ่งถูกใช้งานโดยแอปพลิเคชันนับล้านทั่วโลก เหตุการณ์นี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน “การโจมตีซัพพลายเชน” ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมัลแวร์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อขโมยคริปโต ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลและดักธุรกรรมแบบแนบเนียน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีรายงานว่าบัญชี NPM ของนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงถูกยึด และถูกใช้เพื่อแทรกโค้ดอันตรายเข้าไปในแพ็กเกจยอดนิยม เช่น chalk, strip-ansi และ color-convert ไลบรารีเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงยูทิลิตี้เล็ก ๆ แต่ถูกเรียกใช้งานลึกลงไปในโครงสร้างของโปรเจกต์นับไม่ถ้วน และถูกดาวน์โหลดรวมกันมากกว่าหนึ่งพันล้านครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้แม้นักพัฒนาที่ไม่ได้ติดตั้งโดยตรงก็อาจได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัว

Charles Guillemet ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ Ledger ได้ออกมาเตือนว่า “นี่คือการโจมตีซัพพลายเชนขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่ บัญชีของนักพัฒนาที่เชื่อถือได้ถูกแฮก และแพ็กเกจที่ติดมัลแวร์ถูกดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่าพันล้านครั้ง ซึ่งหมายความว่าทั้งอีโคซิสเต็มของ JavaScript อาจตกอยู่ในความเสี่ยง”

มัลแวร์ที่ถูกฝังทำหน้าที่คล้าย crypto-clipper หรือโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าเงินในธุรกรรมโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ไม่ตรวจสอบอย่างละเอียด เงินดิจิทัลอาจถูกโอนตรงไปยังแฮกเกอร์ทันที นักวิจัยด้านความปลอดภัยยังเสริมว่า ผู้ใช้ซอฟต์แวร์วอลเล็ต (software wallet) มีความเสี่ยงมากที่สุด เนื่องจากการยืนยันธุรกรรมมักเกิดขึ้นบนอินเทอร์เฟซที่ถูกปรับแต่งได้ ขณะที่ ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต (hardware wallet) ยังคงปลอดภัยกว่า เพราะต้องกดยืนยันการทำธุรกรรมบนอุปกรณ์โดยตรง

คำเตือน: หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมคริปโตชั่วคราว

Oxngmi ผู้ก่อตั้ง DefiLlama ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามัลแวร์ที่ถูกแทรกไม่ได้ดูดเงินออกจากกระเป๋าโดยอัตโนมัติ แต่จะทำงานเมื่อผู้ใช้กดยืนยันธุรกรรม เช่น การกดปุ่ม “swap” บนเว็บไซต์ที่ใช้แพ็กเกจที่ติดมัลแวร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนปลายทางธุรกรรมให้โอนคริปโตไปยังแฮกเกอร์แทน

เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า โปรเจกต์ที่จะได้รับผลกระทบคือโปรเจกต์ที่อัปเดตแพ็กเกจหลังจากมัลแวร์ถูกเผยแพร่เท่านั้น เนื่องจากนักพัฒนาหลายรายมัก “pin” dependencies เอาไว้เพื่อใช้เวอร์ชันเก่า ทำให้บางโปรเจกต์ยังคงปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์ใดใช้เวอร์ชันที่ปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงการใช้งานคริปโตเว็บไซต์ชั่วคราว จนกว่าปัญหาจะถูกแก้ไข

ฟิชชิงอีเมลคือช่องทางสู่การยึดบัญชี

การสืบสวนพบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ใช้วิธีการ ฟิชชิงอีเมล (phishing email) โดยส่งข้อความปลอมที่ดูเหมือนมาจากทีมงาน NPM ไปยังผู้ดูแลแพ็กเกจ เนื้อหาอ้างว่าบัญชีจะถูกล็อกหากไม่อัปเดตระบบยืนยันตัวตนสองขั้นภายในวันที่ 10 กันยายน ลิงก์ที่แนบมากับอีเมลพาผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อดักเก็บข้อมูลล็อกอินและรหัส 2FA จากนั้นแฮกเกอร์ก็สามารถเข้าควบคุมบัญชีและปล่อยอัปเดตแพ็กเกจที่มีมัลแวร์ได้ทันที

อีเมลแจ้งเตือนอัปเดต Two-Factor Authentication NPM

ฟิชชิงอีเมลที่ส่งให้ผู้พัฒนา JavaScript เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ที่มา: Github/Burnett01

Charlie Eriksen นักวิจัยด้านความปลอดภัยจาก Aikido Security อธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้มีความร้ายแรงเพราะไม่ใช่แค่การแก้ไขโค้ด แต่เกิดขึ้นหลายระดับ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ผู้ใช้เห็นบนเว็บไซต์ การบิดเบือน API calls และแม้แต่การทำให้แอปพลิเคชันเข้าใจผิดว่ากำลังเซ็นธุรกรรมที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้ทำให้การตรวจจับทำได้ยากและสร้างความเสียหายได้มหาศาล

📌 สรุปส่งท้าย

เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความเสี่ยงของการโจมตีแบบซัพพลายเชน ที่ไม่เพียงกระทบต่อนักพัฒนา แต่ยังลามไปถึงผู้ใช้งานคริปโตทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์วอลเล็ต คำแนะนำที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือ หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมคริปโตใด ๆ จนกว่าทีมงาน NPM และนักพัฒนาจะสามารถตรวจสอบและอุดช่องโหว่ได้อย่างสมบูรณ์

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,121,809,084,151
2.37
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP ส่องแสง! นักวิเคราะห์คาดพุ่งแรง 85% แตะเป้า $4.80
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-09 17:46:09
XRP ข่าวล่าสุด
XRP ทะลุ $3 อย่างแรง! จ่อเปิดรอบแรลลี่ใหญ่รับปลายปี
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-09 17:18:17
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า