เกมเก้าอี้ดนตรีคริปโต ผู้เล่นแย่งที่นั่ง Altcoin รอบ Bitcoin

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Maartunn (@JA_Maartun) ได้ออกมาเตือนเมื่อวันที่ 14 กันยายน ว่าตลาดกำลังแสดงพฤติกรรมซ้ำรอยเดิมที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม เขาอธิบายว่าขณะนี้กระแสการใช้เลเวอเรจเก็งกำไรใน Altcoin กำลังพุ่งสูงผิดปกติ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในตลาดอนุพันธ์กลับนิ่งผิดสังเกต

“ประวัติศาสตร์อาจไม่ซ้ำเดิม แต่ก็มักจะมีจังหวะที่คล้ายกัน และตอนนี้ไฟสัญญาณเตือนกำลังติดขึ้นอย่างชัดเจน” เขากล่าว พร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่การปลุกปั่น แต่เป็นการบอกให้ผู้ลงทุนรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศตลาด

Open Interest จุดไฟความร้อนแรง Altcoin

หัวใจของการวิเคราะห์ครั้งนี้อยู่ที่ตัวเลข Open Interest หรือมูลค่าของสัญญา Futures และ Perpetual ที่ยังเปิดอยู่ ซึ่งสะท้อนเงินทุนใหม่ที่เข้ามาในตลาด Maartunn อธิบายว่า “ทุกครั้งที่ Open Interest เพิ่มขึ้น หมายความว่ามีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเงินเก็งกำไร”

สิ่งที่เห็นชัดในรอบนี้คือ Altcoin มี Open Interest พุ่งทะยานขึ้นอย่างร้อนแรง ขณะที่ Bitcoin ซึ่งเปรียบเสมือนสมอของตลาดกลับเคลื่อนไหวทรงตัว ภาพนี้สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2024

ย้อนรอยเหตุการณ์ปลายปี 2024

Maartunn ชี้ให้เห็นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม 2024 ตลาดเคยเข้าสู่ภาวะเดียวกัน Altcoin ถูกเก็งกำไรจนร้อนแรงเกินไป ในขณะที่ Bitcoin เคลื่อนไหวซบเซา และผลลัพธ์ก็คือการปรับฐานอย่างรุนแรงทั้งตลาด Bitcoin ร่วงลงราว 30% ตามมาด้วย Altcoin ที่โดนแรงขายหนักที่สุด และตลาดต้องใช้เวลาถึง 3 เดือนในการแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

นั่นคือช่วงเวลาที่นักลงทุนจำนวนมากสูญเสียกำไรจากกลยุทธ์ไล่ตามโมเมนตัม และใครที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไปมักจะเป็นผู้ที่เจ็บตัวหนักที่สุด

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น Maartunn ใช้อุปมาเปรียบเทียบว่า นี่เหมือนกับเกมเก้าอี้ดนตรี ทุกอย่างดูสนุกสนานในช่วงที่ดนตรียังเล่นอยู่ เงินทุนใหม่หลั่งไหลเข้ามา ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นอัจฉริยะ แต่เมื่อดนตรีหยุดลง ไม่ว่าจะด้วยข่าวลบแรง ๆ ปัจจัยมหภาค หรือเพียงแค่สภาพคล่องในตลาดหายไป ความโกลาหลก็เกิดขึ้น ผู้คนแห่วิ่งเข้าหา “เก้าอี้” หรือสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เก้าอี้มีไม่พอสำหรับทุกคน ส่งผลให้ใครหลายคนติดดอยและถูกบังคับขายขาดทุน

นั่นคือภาพของการ “De-risk” และการ Liquidation ที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในโครงสร้างตลาดอนุพันธ์ของคริปโต

ไม่ใช่การทำนาย แต่เป็นสัญญาณความเสี่ยง

Maartunn เน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่คำทำนายว่าตลาดจะต้องพัง แต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การแยกทางของตลาดระหว่าง Altcoin ที่เต็มไปด้วยการเก็งกำไร กับ Bitcoin ที่ยังไม่ขยับ อาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป “ตอนนี้ดนตรียังเล่นอยู่ แต่คงถึงเวลาที่นักลงทุนควรเริ่มหาทางหนีไฟเอาไว้บ้าง” เขากล่าว

ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าตลาดจะพังเมื่อไร แต่คือการตระหนักว่าความเสี่ยงในรอบนี้มีมากขึ้นอย่างชัดเจน นักลงทุนที่มองหาการกระจายพอร์ตจึงต้องเลือกอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อมี เหรียญใหม่มาแรง เข้ามาดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น

สิ่งที่ยังไม่มีใครตอบได้คือ รอบนี้จะจบแบบเดิมเหมือนปลายปี 2024 หรือสถานการณ์อาจแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของ Open Interest ใน Altcoin โดยที่ Bitcoin ไม่ได้ตามมาด้วย ยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิด

ท้ายที่สุดแล้ว การวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดในปีนี้ไม่ใช่การไล่ตามกระแสเก็งกำไร แต่คือการมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่สามารถเติบโตได้แม้ในสภาวะตลาดผันผวน เพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเมื่อเสียงดนตรีหยุดลง

เหรียญคริปโตที่น่าจับตาในช่วงนี้

กระแส Altcoin กำลังร้อนแรง ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าตลาดอาจซ้ำรอยการปรับฐานรุนแรงแบบปลายปี 2024 นักลงทุนจึงควรมองหาโปรเจกต์ที่มีทั้งเทคโนโลยีและชุมชนหนุนหลัง ไม่ใช่เพียงกระแสเก็งกำไรชั่วคราว ซึ่ง 3 เหรียญคริปโตที่น่าจับตาในรอบนี้ ได้แก่ Bitcoin Hyper, Snorter Token และ Wall Street Pepe ที่อาจได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวรอบใหม่

1. Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper พรีเซลล์กำลังมาแรง ระดมทุนทะลุ 16 ล้านดอลลาร์

Bitcoin Hyper (HYPER) โดดเด่นในฐานะเลเยอร์ 2 บน Bitcoin ที่เชื่อมต่อกับ Solana Virtual Machine สร้างความเร็วระดับพันธุรกรรมต่อวินาที พร้อมฟีเจอร์ DeFi และ NFT ที่ Bitcoin เดิมทำไม่ได้ นี่คือโอกาสสำหรับผู้ถือ BTC ที่ต้องการขยายการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่ถือเก็งราคา

อีกทั้ง HYPER ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการระดมทุน Presale กว่า 16 ล้านดอลลาร์ และมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่าราคาสามารถโตได้ 100 เท่าในอนาคต เมื่อมองในสภาพตลาดที่ Altcoin ใช้เลเวอเรจสูง การมีเทคโนโลยีจริงและชัดเจนเช่นนี้ ทำให้ HYPER กลายเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้

ไปที่เว็บไซต์ Bitcoin Hyper

2. Snorter Token

Snorter Token พรีเซลล์บน Solana พร้อมนับถอยหลังราคา

Snorter Token ($SNORT) คือการผสานระหว่างกระแสเหรียญมีมกับการใช้งานจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Snorter Bot ใน Telegram ที่ช่วยเทรด Altcoin บน Solana ด้วยความเร็วสูงและระบบตรวจจับ Rug Pull แม่นยำกว่า 85% สิ่งนี้ตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนที่ต้องการทั้งความสนุกและความปลอดภัยในคราวเดียว

ในช่วงที่ตลาดเก็งกำไรแรง การมีบอทที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงทำให้ SNORT แตกต่าง และยังมีการคาดการณ์ว่าราคาจะโต 800–1000% ภายในปี 2025 เมื่อบวกกับ Presale ที่ระดมทุนแล้วกว่า 3.9 ล้านดอลลาร์ SNORT จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่ไม่ควรมองข้าม

ไปที่เว็บไซต์ Snorter Token

3. Wall Street Pepe

Wall Street Pepe เปิดตัวบน Sol ซื้อขาย WEPE ได้ทันที

Wall Street Pepe (WEPE) ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง หลังระดมทุน Presale ได้กว่า 70 ล้านดอลลาร์ และสร้างระบบ Dual-Chain ที่ใช้ทั้ง Ethereum และ Solana จุดเด่นอยู่ที่กลไก Burn ข้ามเชน ที่ช่วยสร้างความขาดแคลนให้เหรียญมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ WEPE ยังมาพร้อมคอมมูนิตี้ Alpha Chat ที่สร้างผลตอบแทนสูงถึง 1,500% จากกลยุทธ์การเทรดร่วมกัน ในตลาดที่เสี่ยงต่อการปรับฐาน WEPE ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนด้วยการผสานวัฒนธรรมมีมกับ Utility จริง จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ยังมีโอกาสเติบโตท่ามกลางกระแส Altcoin ที่ร้อนแรง

ไปที่เว็บไซต์ Wall Street Pepe

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
