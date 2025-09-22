ChatGPT ฟันธง! SOL, ADA, Pepe คือเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังได้ออกมาแสดงมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อตลาดคริปโตในอนาคตอันใกล้ โดยได้วิเคราะห์และชี้เป้า 3 เหรียญที่น่าจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ Solana (SOL), Cardano (ADA) และ Pepe (PEPE) ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง การคาดการณ์ที่น่าสนใจนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่เริ่มเป็นบวกมากขึ้นจากปัจจัยหนุนต่างๆ เช่น นโยบายที่เปิดกว้างต่อ Stablecoin ของรัฐบาล Donald Trump และการที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เริ่มมีท่าทีที่ชัดเจนขึ้นต่อการกำกับดูแล Altcoins และการอนุมัติ Crypto ETF ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างคาดหวังถึงการมาของตลาดกระทิงรอบใหม่
Solana (SOL) หนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ ChatGPT ชี้เป้า
ตามการวิเคราะห์ของ ChatGPT เหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจอย่าง Solana (SOL) มีแนวโน้มที่สดใสอย่างยิ่ง โดยในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ (optimistic scenario) ราคาอาจพุ่งขึ้นไปถึงระดับ $300 – $400 และหากมีแรงหนุนจากการลงทุนของสถาบันการเงินขนาดใหญ่เข้ามา ก็อาจทำให้ราคาทะยานไปได้ถึง $500 – $700
ยิ่งไปกว่านั้น ChatGPT ยังได้ให้การคาดการณ์ในระดับที่เรียกว่า ‘lofty’ หรือเป้าหมายสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้สภาวะตลาดที่สมบูรณ์แบบว่า ราคา Solana อาจไปถึง $1,000 ได้ ซึ่งหากเทียบกับราคาปัจจุบันที่ประมาณ $247 จะคิดเป็นการเติบโตที่สูงกว่า 300% เลยทีเดียว สิ่งนี้ทำให้ Solana กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ Cardano (ADA) อีกหนึ่งเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
สำหรับ Cardano (ADA) นั้น ChatGPT ก็มีมุมมองที่เป็นบวกเช่นกัน แม้จะไม่ได้ถูกมองว่าเป็น ‘Ethereum-killer’ ในเร็วๆ นี้ แต่ก็มีศักยภาพในการเติบโตที่น่าสนใจ โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ $2 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณ 115% จากมูลค่าปัจจุบัน
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ Cardano คือพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งซึ่งมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ, ระบบนิเวศที่กำลังขยายตัว, ระบบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ (decentralized governance) และการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ ADA เป็นอีกหนึ่งเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหาโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานมั่นคง
Pepe (PEPE) Meme Coin ที่อาจเป็นม้ามืดในลิสต์เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
ในกลุ่มเหรียญมีม (Meme Coin) ChatGPT ได้ให้การคาดการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Pepe (PEPE) โดยมองว่าราคาอาจพุ่งสูงถึง $0.000050 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 350% จากราคาปัจจุบันที่ $0.000011 การคาดการณ์นี้ถือว่า ‘lofty’ อย่างมากสำหรับเหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์แล้ว
ChatGPT วิเคราะห์ว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักของ Pepe จะมาจากกระแส Hype และพลังของคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถสร้างความผันผวนและการเติบโตของราคาได้อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นเหรียญที่มีความเสี่ยงสูง แต่ด้วยโอกาสในการสร้างผลตอบแทนมหาศาล จึงทำให้ Pepe ติดอยู่ในรายชื่อเหรียญที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนสายเก็งกำไร
